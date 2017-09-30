Passenger Drone insanlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Ulaşımı drone ile sağlama fikri son zamanlarda oldukça revaçta. Geçtiğimiz hafta Dubai'de drone taksi testlere başlarken sektörde sessizce ilerleyen Passenger Drone şirketi de son prototipini tanıttı. Neredeyse tamamen hazır olan prototipini insanlı uçuş ile tanıtan şirket, önümüzdeki yıldan itibaren ticari üretime geçmeyi ve drone'ları ulaşımda kullanmayı planlıyor.

Kullanıma Hazır

Büyük şirketlerin aksine yaklaşık 3 yıldır sessiz bir şekilde çalışmalarını sürdüren şirketin drone küçük bir otomobil boyutunda. 16 adet pervanenin yer aldığı drone, elle kontrol edilebildiği gibi otonom uçma yeteneğine de sahip. Tamamen elektrikle çalışan drone, kullanıma hazır görünse de kullanım esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen şirket ilk olarak drone'larla 1000 saatlik uçuş süresine ulaşmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl drone ile ulaşım projelerini tanıtan EHang, Airbus ve Volocopter şirketleri arasından şu ana kadar sadece Volocopter başarılı bir prototip ortaya koymuş ve testlere başlamış durumda. Bu açıdan bakıldığında Passenger Drone'un sektörde şu an için neredeyse rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte milyar dolarlık şirketlerin yanı sıra piyasa değeri ve maddi kaynakları son derece sınırlı olan şirketlerin de drone taksi pazarına giriyor olması ilerleyen dönemlerde benzer drone'larla sık sık karşılaşabileceğimizi gösteriyor.

Passenger Drone'un insanlı ilk uçuşunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: