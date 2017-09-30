Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Passenger Drone insanlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Pek çok büyük şirketin yanı sıra bazı küçük şirketler de drone ile ulaşım hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bu şirketlerden biri olan Passenger Drone, insanlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.
1 yıl
3,5b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ulaşımı drone ile sağlama fikri son zamanlarda oldukça revaçta. Geçtiğimiz hafta Dubai'de drone taksi testlere başlarken sektörde sessizce ilerleyen Passenger Drone şirketi de son prototipini tanıttı. Neredeyse tamamen hazır olan prototipini insanlı uçuş ile tanıtan şirket, önümüzdeki yıldan itibaren ticari üretime geçmeyi ve drone'ları ulaşımda kullanmayı planlıyor.

Kullanıma Hazır 

Büyük şirketlerin aksine yaklaşık 3 yıldır sessiz bir şekilde çalışmalarını sürdüren şirketin drone küçük bir otomobil boyutunda. 16 adet pervanenin yer aldığı drone, elle kontrol edilebildiği gibi otonom uçma yeteneğine de sahip. Tamamen elektrikle çalışan drone, kullanıma hazır görünse de kullanım esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen şirket ilk olarak drone'larla 1000 saatlik uçuş süresine ulaşmayı planlıyor.
Geçtiğimiz yıl drone ile ulaşım projelerini tanıtan EHang, Airbus ve Volocopter şirketleri arasından şu ana kadar sadece Volocopter başarılı bir prototip ortaya koymuş ve testlere başlamış durumda. Bu açıdan bakıldığında Passenger Drone'un sektörde şu an için neredeyse rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte milyar dolarlık şirketlerin yanı sıra piyasa değeri ve maddi kaynakları son derece sınırlı olan şirketlerin de drone taksi pazarına giriyor olması ilerleyen dönemlerde benzer drone'larla sık sık karşılaşabileceğimizi gösteriyor.
Passenger Drone'un insanlı ilk uçuşunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=V3pi4HfQ0Gc Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xagdas 1 yıl
BUNLAR DRONE FALAN DEĞİL. BUNUN ADI (ELEKTRİKLE ÇALIŞAN) HELİKOPTER.
PERVANE ÇAPINI KÜÇÜLTÜP SAYISINI ARTTIRINCA ADI DEĞİŞMİŞ Mİ OLUYOR?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 1 yıl
İnsan izledikçe aslında daha çok manyetik alana karşı koyan araçlar bekliyor. Fakat maalesef halen drone çağındayız. Yada nasıl desem, iki mıknatıs ile uçan kaykay yaptık çağındayız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark_hell_86 1 yıl
Drone taslakları uçan araba konseptinde de çok büyük ve hızlı gelişimler yaratacak gibi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Huawei Mate 10, gerçek bir AI deneyimi sunacak 1 yıl Model uçak hobisine başlamak isteyenler için altın tavsiyeler 1 yıl EasyJet 10 yıl içinde elektrikli uçak kullanmaya başlayacak 1 yıl Google Home da ekrana kavuşuyor 1 yıl Samsung'tan yeni yapay zeka laboratuvarı 1 yıl iPhone 8 Plus bataryaları sorunlu mu? 1 yıl Google Family Link ebeveyn denetim uygulaması indirmeye sunuldu 1 yıl Google'ın Wi-Fi balonları Porto Riko'ya internet sağlayacak 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti için 26 Ekim işaret ediliyor 1 yıl Commodore 64 efsanesi geri dönüyor 1 yıl Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey 1 yıl Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor 1 yıl Yeni Terminator filminin vizyon tarihi açıklandı 1 yıl iOS 11'in Dosyalar uygulamasına Google Drive entegrasyonu geldi 1 yıl iOS 11.0.1 ile batarya sorunu gideriliyor 1 yıl Yiyeceklerin sıcaklığını takip eden yenilebilir sensör 1 yıl Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz 1 yıl BlackBerry gelirlerini arttırmaya başladı 1 yıl Facebook hesap doğrulama için yüz tanıma özelliğini test ediyor 1 yıl Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Passenger Drone insanlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Sonraki Super Mario Run indirimi başladı, kaçırmayın 1 yıl Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı 1 yıl Kingsman: The Golden Circle Game ile heyecanı devam ettirin 1 yıl Ikea hızla yükselen TaskRabbit'i satın aldı 1 yıl Toyota ve Mazda elektrikli araç geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor 1 yıl Ünlü yatırımcı Jim Chanos: Tesla yeterince kârlı değil 1 yıl CRISPR çölyak hastaları için de kullanılabilir 1 yıl Yeni nesil dijital akıllı kılıf Oaxis InkCase i7 Türkiye'de 1 yıl Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri sızdı 1 yıl Yolcu uçaklarının güvenliği için önemli karar 1 yıl Samsung, 4G ve 5G ağları arasındaki geçişi mümkün kılacak 1 yıl Impossible Foods sayesinde hayvansal gıdalar tarihe karışabilir 1 yıl Google şeffaflık raporunu paylaştı: Hükümetler daha fazla bilgi talep ediyor 1 yıl GoPro HERO6 Black duyuruldu 1 yıl Apple Watch Series 3 bugün Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl Toshiba bellek bölümünü sattı ancak yönetim hâlâ Toshiba'nın elinde 1 yıl New York-Londra arası 29 dakika: İşte Elon Musk'ın çılgın ulaşım planı 1 yıl Çin'den sonra Güney Kore de ICO'ları yasaklıyor 1 yıl iPhone X sevkiyatları gelecek yıl Mart ayına kadar gecikebilir 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu Hakkı Alkan bu akşam 20:00'da sizlerle Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim