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Yoksul ailelere ücretsiz internet aralık ayı sonunda bağlanıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yoksul ailelere ücretsiz internet bağlatmaya hazırlanıyor. 40 milyon liralık bütçe ayrılan projeye dair bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızda.
2 yıl
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yoksul ailelere ücretsiz internet aralık ayı sonunda bağlanıyor
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından projelendirilen, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliği ile ortaya çıkarılan ücretsiz internet projesi sonunda hayata geçiriliyor. Aralık Ayı sonunda tespit edilen yoksul ailelere ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlanacak.


Şubat 2016’da alınan bir karar ölçüsünde yapılan çalışmalar sonunda nihayete erdi ve yoksul ailelerin tespit edilmesi konusundaki araştırmalar da nihayete büyük oranda erdirildi. Yoksul ailelerin, teknolojinin sağladığı kolaylıklardan yararlanabilmesi, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak güncel teknolojilerden herkesin eşit şartlarda faydalanabilmesi adına hayata geçirilen çalışma, özellikle internete erişmek isteyen küçük yaştaki çocukların bu esnada dış dünyada karşılaşabileceği olumsuz etkilerden de ev ortamında kalarak korunabilmesi amaçlanıyor.

300 bine yakın ailenin yararlanacağı tahmin edilen çalışma için ilk etapta ayrılan kaynak 40 milyon lira seviyesinde. Aralık ayı sonuna doğru sunulmaya başlanacak olan internet hizmeti aile koruma şifreli olarak sunulacak ve adil kullanım kotalı olacak. Bu çalışmadan yararlanmak isteyen yoksul aileler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) da başvuruda bulunabilecek. Projede gelir testi esasına dayalı olarak ailelere internet hizmeti sunulmasına karar verilecek.

 

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hbasaran82 2 yıl en beğenilen
ülkenin yarısı yoksul.. tespit etmeleri uzun sürecek
3 Yanıt Yanıtla +175
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Tihilu 2 yıl
Ya bu ülkede 100 lira fatura ödeyen adam daha doğru düzgün hizmet alamazken nasıl ücretsiz internet verecekler , kaç mbit hız verecekler çok merak ediyorum doğrusu. Tabii ki gerçekleşirse
Ya bu ülkede 100 lira fatura ödeyen adam daha doğru düzgün hizmet alamazken nasıl ücretsiz internet verecekler , kaç mbit hız verecekler çok merak ediyorum doğr...
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1 Yanıt Yanıtla +119
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sniper23 2 yıl
Yoksul ailelere internet verilmesi güzel, ama bunu kullanabilmek için cihaz verecekler mi ?
1 Yanıt Yanıtla +96
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Man Of Earth 2 yıl
Bağlandı mı bilgisi olan var mı?
En son ucuz internet geliyor dediler ihtiyaç sahiplerine 10-20 gb kotalı interneti 40 TL den felan vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam daha bir kaç ay önce.
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Scheisse 2 yıl
Allah aşkına herşeye muhalefet olmaktan vazgeçin artık. Bu işin engelli vatandaşı var, yetim çocugu var bu insanlara her ne kadar maddi destek verilsede internete bütçe ayıramıyor olabilirler.
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varol7 2 yıl
herşeye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) !!!
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Bluflame 2 yıl
güneydoğu’nun tamamı bedava internet kullanacak, faturayı bize bindirecekler (yine).
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tristran 2 yıl
yandık. kotayı bile düşürebilirler artık. bu arada kayıp kaçak bedeli yansımaz değil mi
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1907Fatih1907 2 yıl
Kota kalksın fiyatlar düşsün istemiyorum bedava internet
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Tihilu 2 yıl
Takipteyim.
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Nerevarine 2 yıl
0.01 mbps verecekler bence.
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Adoring 2 yıl
Ucretsiz internette ona gore cihazi varmiki onlarin?
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61gün 2 yıl
güzel haber. internet benim hayatımda çok şeyi değiştirdi. herkes hayırlısıyla kullansın inş.
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