Yoksul ailelere ücretsiz internet aralık ayı sonunda bağlanıyor

Tam Boyutta Gör



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından projelendirilen, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliği ile ortaya çıkarılan ücretsiz internet projesi sonunda hayata geçiriliyor. Aralık Ayı sonunda tespit edilen yoksul ailelere ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlanacak.

Şubat 2016’da alınan bir karar ölçüsünde yapılan çalışmalar sonunda nihayete erdi ve yoksul ailelerin tespit edilmesi konusundaki araştırmalar da nihayete büyük oranda erdirildi. Yoksul ailelerin, teknolojinin sağladığı kolaylıklardan yararlanabilmesi, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak güncel teknolojilerden herkesin eşit şartlarda faydalanabilmesi adına hayata geçirilen çalışma, özellikle internete erişmek isteyen küçük yaştaki çocukların bu esnada dış dünyada karşılaşabileceği olumsuz etkilerden de ev ortamında kalarak korunabilmesi amaçlanıyor.

300 bine yakın ailenin yararlanacağı tahmin edilen çalışma için ilk etapta ayrılan kaynak 40 milyon lira seviyesinde. Aralık ayı sonuna doğru sunulmaya başlanacak olan internet hizmeti aile koruma şifreli olarak sunulacak ve adil kullanım kotalı olacak. Bu çalışmadan yararlanmak isteyen yoksul aileler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) da başvuruda bulunabilecek. Projede gelir testi esasına dayalı olarak ailelere internet hizmeti sunulmasına karar verilecek.