İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi hizmeti başladı!

Ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi hizmetinden yararlanmak için cep telefonunuzu veya pasaport bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Ağa katılmak için havalimanı içerisindeki “İGA WiFi” ağını seçebilir veya kiosk cihazlardan erişim kodu edinebilirsiniz.
İstanbul Havalimanı’nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi nasıl kullanılır?
Ücretsiz Wi-Fi ağını kullannak için cep telefonu ile giriş veya erişim kodu ile giriş şeklinde iki farklı seçenek sunuluyor.
- Cep telefonu ile giriş yapmak isteyen kullanıcılar cihazlarında “İGA WiFi” ağını seçtikten sonra açılan sayfadan “Cep telefonu ile giriş” seçeneğini seçtikten sonra telefon numarasını girdikten ve SMS ile doğrulama yaptıktan sonra internete bağlanabiliyor.
- Telefon numarası olmadan giriş yapmak için havalimanında bulunan kiosk Wi-Fi ekranlarını kullanarak pasaport ve kimlik bilgilerinizi okutarak erişim şifresi alın. Cihazınızdan “İGA WiFi” ağına bağlanın ve “Erişim kodu ile giriş yap” seçeneğini seçin. Kiosk ekranlarından aldığınız erişim şifresini ilgili alana girerek internete erişim sağlayabilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..