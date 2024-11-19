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    Anlık Bildirim

    İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi hizmeti başladı!

    İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi hizmeti kullanıma sunuldu. Yurt içi ve yurt dışı uçuşu olan yolcular artık internete para ödemeyecek.            
    İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi hizmeti başladı! Tam Boyutta Gör
    İstanbul Havalimanı’nda tüm yolcular için ücretsiz sınırsız internet hizmeti sunulmaya başlandı. İGA tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla tüm Türk ve yabancı yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek.

    Ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi hizmetinden yararlanmak için cep telefonunuzu veya pasaport bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Ağa katılmak için havalimanı içerisindeki “İGA WiFi” ağını seçebilir veya kiosk cihazlardan erişim kodu edinebilirsiniz.

    İstanbul Havalimanı’nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi nasıl kullanılır?

    Ücretsiz Wi-Fi ağını kullannak için cep telefonu ile giriş veya erişim kodu ile giriş şeklinde iki farklı seçenek sunuluyor.

    • Cep telefonu ile giriş yapmak isteyen kullanıcılar cihazlarında “İGA WiFi” ağını seçtikten sonra açılan sayfadan “Cep telefonu ile giriş” seçeneğini seçtikten sonra telefon numarasını girdikten ve SMS ile doğrulama yaptıktan sonra internete bağlanabiliyor.
    • Telefon numarası olmadan giriş yapmak için havalimanında bulunan kiosk Wi-Fi ekranlarını kullanarak pasaport ve kimlik bilgilerinizi okutarak erişim şifresi alın. Cihazınızdan “İGA WiFi” ağına bağlanın ve “Erişim kodu ile giriş yap” seçeneğini seçin. Kiosk ekranlarından aldığınız erişim şifresini ilgili alana girerek internete erişim sağlayabilirsiniz.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 7 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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