İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi hizmeti başladı!

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Tam Boyutta Gör İstanbul Havalimanı’nda tüm yolcular için ücretsiz sınırsız internet hizmeti sunulmaya başlandı. İGA tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla tüm Türk ve yabancı yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek.

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Ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi hizmetinden yararlanmak için cep telefonunuzu veya pasaport bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Ağa katılmak için havalimanı içerisindeki “İGA WiFi” ağını seçebilir veya kiosk cihazlardan erişim kodu edinebilirsiniz.

İstanbul Havalimanı’nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi nasıl kullanılır?

Ücretsiz Wi-Fi ağını kullannak için cep telefonu ile giriş veya erişim kodu ile giriş şeklinde iki farklı seçenek sunuluyor.

Cep telefonu ile giriş yapmak isteyen kullanıcılar cihazlarında “ İGA WiFi ” ağını seçtikten sonra açılan sayfadan “ Cep telefonu ile giriş ” seçeneğini seçtikten sonra telefon numarasını girdikten ve SMS ile doğrulama yaptıktan sonra internete bağlanabiliyor.

” ağını seçtikten sonra açılan sayfadan “ ” seçeneğini seçtikten sonra telefon numarasını girdikten ve SMS ile doğrulama yaptıktan sonra internete bağlanabiliyor. Telefon numarası olmadan giriş yapmak için havalimanında bulunan kiosk Wi-Fi ekranlarını kullanarak pasaport ve kimlik bilgilerinizi okutarak erişim şifresi alın. Cihazınızdan “İGA WiFi” ağına bağlanın ve “Erişim kodu ile giriş yap” seçeneğini seçin. Kiosk ekranlarından aldığınız erişim şifresini ilgili alana girerek internete erişim sağlayabilirsiniz.

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