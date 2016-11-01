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Aselsan’ın hava savunma sistemi KORKUT hakkında her şey

Aselasan’ın %100 yerli olanaklarla geliştirdiği hava savunma sistemi KORKUT, Suriye sınırında görev almaya hazırlanıyor. Silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edildi.
2 yıl
11,1b
1
56
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ASELSAN tarafından üretilen Korkut sisteminin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu. Teslim edilen ve kabulü gerçekleştirilen ilk partinin ardından teslimatlar yapılmaya devam edilecek.

FNSS tarafından üretilen paletli bir araç üzerine yerleştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Aselsan tarafından üretilen Korkut sistemi, özellikle zırhlı mekanize birlikler ile birlikte hareket ederek, birliklerin hava savunmasını sağlama odağında görev yapması amacıyla geliştirilmiş bir tür hava savunma sistemi.

Hareket Halinde Atış Yapabiliyor

Hareket halindeyken de atış yapabilen Korkut, 35mm namlulu silaha dayalı bir sistem. Aselsan tarafından geliştirilen parçacıklı akıllı mühimmat kullanan araç, uçak, helikopter, insansız hava aracı gibi araçların yanı sıra bu araçlardan atılan havadan yere füzeler, seyir füzeleri gibi tehditlere karşı da koruma görevini başarıyla yerine getiriyor.

KORKUT sistemi bir komuta kontrol aracından destek alarak görev yapıyor. Radar sistemi bu komuta kontrol aracında yer alıyor. Tehditler komuta kontrol sitemi tarafından tespit ediliyor. Silahlara ve tehditlere göre eşleştirme yapılarak KORKUT sisteminden atış gerçekleştiriliyor.

Komuta kontrol aracında 2 adet, silahlı kısımda ise 2 adet operatörün görev yaptığı sistem her türlü fonksiyonu otonom olarak gerçekleştirebiliyor. KORKUT’u kullanmak içinse operatöre ek olarak bir adet de sürücü yer alıyor. Sistem tüm işi otomatik olarak yapıyor ancak onay işini operatöre bırakıyor. Operatör onay verince de görev otomatik olarak yerine getirilmiş oluyor.

%100 Yerli Üretim

Korkut sistemine dahil olan tüm radarlar, elektro optik algılayıcılar, silah kulesi, komuta kontrol ve atış kulesi gibi tüm teknolojiler ASELSAN ürünü. ZMA-30 paletli taşıyıcı aracı ise FNSS firması üretiyor. Dakikada 1100 atım yapabilen 35mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sisteminde kullanılan tüm mühimmat Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretiliyor.

Aselsan’ın hava savunma sistemi KORKUT hakkında her şey
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İki Adet Su Jeti ile Nehirlerden Geçebilme 

Burada FNSS üretimi ZMA-30’a da ayrı bir paragraf açmakta yarar var. Bu araç, KORKUT sistemi için yeniden elden geçirildi. Özel bir zırh korumasına sahip olan aracın şasisi mayınlara karşı dayanıklı bir yapıda. Ayrıca KORKUT’un göllerden ve nehirlerden kolayca geçebilmesi için iki adet su jeti de araca eklenmiş durumda. Bu özellik KORKUT’u dünyada türünün tek örneği yapmış oluyor ve ülkemizin zorlu doğa koşullarında bile başarıyla görev yapabilmesine katkı sağlıyor.

İki adet 35mm’lik top taşıyabilen KORKUT’un iki ayrı atış ünitesi var. Ünitelerden biri arızalansa bile bir tanesi ile atış devam edebiliyor. KORKUT’un toplam mermi taşıma kapasitesi ise 400 adet.

Hava savunma sisteminin  KU-Bant Atış Kontrol Radarı 30km menzile sahip. Dakikada 30 tur dönebilen  Mobil Arama Radarı ise 70km menzil içerisinde hedef tespiti yapabiliyor. Sahip olduğu mühimmatlar ile 4km menzildeki tehditleri yok edebilme yeteneğine sahip.

Gelecek İçin Kritik Öneme Sahip 

KORKUT aslında bir çok açıdan son derece stratejik niteliklere sahip. Böylesi bir sistem, daha uzun menzilli hava savunma teknolojileri geliştirmek adına da son derece önemli. Bulunduğumuz coğrafya ve ülkemizin jeopolitik konumu gereği orta ve uzun menzilli bir hava savunma şemsiyesi oluşturmak ciddi bir önem taşıyor. KORKUT bu işin ilk adımıydı. Hali hazırda ASELSAN yetkililerinin de belirttiği gibi üzerinde çalışılmakta olan orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri üzerindeki projeler da neticelendiğinde o zaman ülkemiz savunma sanayinde çok daha güçlü bir oyuncu haline gelmiş olacak.

Aşağıda yer alan galeride Korkut'a ve Hisar sistemine dair görseller bulabilirsiniz. 


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yoksulseytan22 2 yıl en beğenilen
%100 yerli olmayan bir sisteme "%100 YERLİ" diyen bütün yalancı habercilerin ve editörlerin ALLAH BELASINI VERSİN.
ŞU ANDA BU CİHAZIN yarısının YERLİ olması bir başarı iken, YALAN HABERLER İLE SİYASÎ MALZEME YAPILMASI, ORTAYA KOYULAN EMEĞE HAKARET ETMEKTİR.
SAYGISIZLAR!...
%100 yerli olmayan bir sisteme "%100 YERLİ" diyen bütün yalancı habercilerin ve editörlerin ALLAH BELASINI VERSİN.ŞU ANDA BU CİHAZIN yarısının YERLİ olmas...
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ForeverAlonee 2 yıl
Doluşur şimdi istemezzük cüler.
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uniquebison 2 yıl
%100 Yerli Üretim
yine mi? milletle dalga geçer gibi haber. Taşıyıcı bile M113 lisanlanmış hali. Bugün FNSS in amerikalı ortağı üretmiyorsun kardeşim dese, fnss çivi bile çakamaz !
bakınız General Motorsun, TUSAŞ a uyguladığı 2 aylık ambargo (çin füze ihalesi nedeni ile).
ben yokum diyorum.
%100 Yerli Üretimyine mi? milletle dalga geçer gibi haber. Taşıyıcı bile M113 lisanlanmış hali. Bugün FNSS in amerikalı ortağı üretmiyorsun kardeşim...
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ytaodo 2 yıl
Dakikada 1100 atım ama toplam veya top başına 400 mermi yani operatör kısa atımlı kullanmak zorunda yoksa neredeyse yarım dakikada mermi biter yani her zırhlı orduya epey miktarda bu araçtan lazım yani bir çeşit bu araçlarla tabur yapmak gerekir ve kuzey ırakta süpriz saldırılara karşı tanklarımızı ilerlerken koruyabilir ama atış yapan düşman aracı uzaktaysa bizim koruyucu aaç korkut sadece düşman mermisini geri teper bu da yeterli, güzel.
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DeepMind 2 yıl
Aselsan overrated bir kurumdur.
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kadircitak 2 yıl
çinlilerde taklitle bu işlere başladıkya gerisi gelir..
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gentoure 2 yıl
Şu Aktrollere prim falan vermeyin. Daha araba motoru yapamayan ülke ZMA üzerine hava savunma sistemi yaptığını iddiaa ediyor. Herşeyi geçtim daha çip üretemiyoruz. Ben de isterim bu işler ülkede oluşsun vs ama yalan haber yapmayın.
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muratkaya 2 yıl
Ülkesini seven bir insan bu haberi okuyunca gurur ve mutluluk duyar, memnuniyeti ön plana çıkar,
sonra da 'ama aslında %100 yerli değil keşke öyle olsaydı' der
Ama vatan diye bir duygusu olmayan, bu ülkede yapılan her ilerlemeden dolayı kuyruk acısı çeken devşirme, parazit takımının hissettiği şeyse direk öfke oluyor.
Baksanıza adamlar adeta kendilerine küfür edilmişçesine kızgınlar ve tepki gösteriyorlar.
Hiç boşuna debelenmeyin
Türkiye ilerliyor
Sizin dönme-devşirme dedelerinizin yaptırmadığı gelişmeleri yapıyor
Tank da yapacak
Uçak da yapacak
Ve siz hep böyle kuyruk acısıyla kuduracaksınız.
Hadi şimdi gidip bir köye piyano koyup modern olduk diye sevinerek vals yapın bizim işimize karışmayın, hadi canım hadi...
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Tevez51 2 yıl
Bir insanın ülkesine olan bu düşmanlık ney böyle siz doğarken direk koştunuz mu ? hemen konuştunuz mu ? daha iyisini yapabilirsanız yapın yoksa oturun oturduğunuz yerde susun.
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RavenoLL 2 yıl
4 km menzil ?
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Bluflame 2 yıl
buna hava savunma sistemi demek biraz zor, 400 mermiyle ancak kendisini korur, kısa bir süre.
35mm'lik merminin etkili menzili en fazla 2km, nokta koruması yapıyor heralde, ayrıca seyir füzelerine karşı etkilimi ?
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MonsterMMORPG 2 yıl
bu tarz cihazlarda geri kalmamızın tek sebebi 90 yıl boyunca yatmış olan zihniyet
millet 90 senedir üretiyor. en düşük ve uyduruk teknolojiler ile başlamışlar
ama para ve tecrübe kazandıkça geliştirmişler
biz ise ancak son 10 senedir çalışmalara başladık ve para kazanmadan geliştirmek zorundayız
taki iyi olana kadar. işte olayın özeti budur
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hsngencer 2 yıl MonsterMMORPG
Orijinalden alıntı: MonsterMMORPG
bu tarz cihazlarda geri kalmamızın tek sebebi 90 yıl boyunca yatmış olan zihniyet
millet 90 senedir üretiyor. en düşük ve uyduruk teknolojiler ile başlamışlar
ama para ve tecrübe kazandıkça geliştirmişler
biz ise ancak son 10 senedir çalışmalara başladık ve para kazanmadan geliştirmek zorundayız
taki iyi olana kadar. işte olayın özeti budur

aynen katılıyorum.10 yıldır 15 yıldır bişey ler sahibi olmaya başladık.cumhuriyetci birisi olmama rağmen hukumeti bu yönden cok destekliyorum.insallah devam ederler.2023 yılında da ucurmaya başlayacagımız ucagımızı da 4 gözle bekliyorum.zira amerika nın projesini gizli tuttugu ve dünyanın en iyi ucagi oldugu söylenen raptor ucagının aynısı hatta daha iyiysiymiş.ama ülkemi seven bir vatandaş olarak israil in nasıl kendi topraklarını korumak icin demir kubbe projesi ile ulkesini süper hava savunma silahi ile donattıysa bizimde aynı şekilde cevrelememiz lazim.ucak dusurme krizinde gorduk.darbe girisimindde gorduk.hava savunma olarak cok gucsuzuz.insallah onunda en iyisi olucak.
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RavenoLL 2 yıl MonsterMMORPG
MonsterMMORPG
bu tarz cihazlarda geri kalmamızın tek sebebi 90 yıl boyunca yatmış olan zihniyet
millet 90 senedir üretiyor. en düşük ve uyduruk teknolojiler ile başlamışlar
ama para ve tecrübe kazandıkça geliştirmişler
biz ise ancak son 10 senedir çalışmalara başladık ve para kazanmadan geliştirmek zorundayız
taki iyi olana kadar. işte olayın özeti budur

İslamcıların çıkardığı isyanlar iç olaylar sayesinde.Tabi köy enstitülerini kapatanları uçak fabrikalarını kapatanları devrim arabasını hiçe sayanları katmoyorum.
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hsngencer 2 yıl
hava savunma askeri olarak askerlik yaptım.bunlar savaş ucaklarını vuramaz.bize cift motorlu en az s 300 denginde cok yüksekden ucan ucakları ve füzeleri vuran sistem lazım.ülkenin 4 bir yanina acil kurulması gerekiyor.bizim ucaga tanka ihtiyacımız yok.cok acil cok kaliteli stabil calışan fuze savunma sistemimiz olması lazım.rusya nasıl s 300 leri s 400 leri krizde cakti dibimize.
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Bluflame 2 yıl hsngencer
aynı fikirdeyim, bunların yaptığı makineli tüfeğe radar takıp mermiyle uçan hedefleri vurmaya çalışmak.
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