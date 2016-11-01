Aselsan’ın hava savunma sistemi KORKUT hakkında her şey





Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ASELSAN tarafından üretilen Korkut sisteminin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu. Teslim edilen ve kabulü gerçekleştirilen ilk partinin ardından teslimatlar yapılmaya devam edilecek.

FNSS tarafından üretilen paletli bir araç üzerine yerleştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Aselsan tarafından üretilen Korkut sistemi, özellikle zırhlı mekanize birlikler ile birlikte hareket ederek, birliklerin hava savunmasını sağlama odağında görev yapması amacıyla geliştirilmiş bir tür hava savunma sistemi.

Hareket Halinde Atış Yapabiliyor

Hareket halindeyken de atış yapabilen Korkut, 35mm namlulu silaha dayalı bir sistem. Aselsan tarafından geliştirilen parçacıklı akıllı mühimmat kullanan araç, uçak, helikopter, insansız hava aracı gibi araçların yanı sıra bu araçlardan atılan havadan yere füzeler, seyir füzeleri gibi tehditlere karşı da koruma görevini başarıyla yerine getiriyor.

KORKUT sistemi bir komuta kontrol aracından destek alarak görev yapıyor. Radar sistemi bu komuta kontrol aracında yer alıyor. Tehditler komuta kontrol sitemi tarafından tespit ediliyor. Silahlara ve tehditlere göre eşleştirme yapılarak KORKUT sisteminden atış gerçekleştiriliyor.

Komuta kontrol aracında 2 adet, silahlı kısımda ise 2 adet operatörün görev yaptığı sistem her türlü fonksiyonu otonom olarak gerçekleştirebiliyor. KORKUT’u kullanmak içinse operatöre ek olarak bir adet de sürücü yer alıyor. Sistem tüm işi otomatik olarak yapıyor ancak onay işini operatöre bırakıyor. Operatör onay verince de görev otomatik olarak yerine getirilmiş oluyor.

%100 Yerli Üretim

Korkut sistemine dahil olan tüm radarlar, elektro optik algılayıcılar, silah kulesi, komuta kontrol ve atış kulesi gibi tüm teknolojiler ASELSAN ürünü. ZMA-30 paletli taşıyıcı aracı ise FNSS firması üretiyor. Dakikada 1100 atım yapabilen 35mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sisteminde kullanılan tüm mühimmat Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretiliyor.

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İki Adet Su Jeti ile Nehirlerden Geçebilme

Burada FNSS üretimi ZMA-30’a da ayrı bir paragraf açmakta yarar var. Bu araç, KORKUT sistemi için yeniden elden geçirildi. Özel bir zırh korumasına sahip olan aracın şasisi mayınlara karşı dayanıklı bir yapıda. Ayrıca KORKUT’un göllerden ve nehirlerden kolayca geçebilmesi için iki adet su jeti de araca eklenmiş durumda. Bu özellik KORKUT’u dünyada türünün tek örneği yapmış oluyor ve ülkemizin zorlu doğa koşullarında bile başarıyla görev yapabilmesine katkı sağlıyor.

İki adet 35mm’lik top taşıyabilen KORKUT’un iki ayrı atış ünitesi var. Ünitelerden biri arızalansa bile bir tanesi ile atış devam edebiliyor. KORKUT’un toplam mermi taşıma kapasitesi ise 400 adet.

Hava savunma sisteminin KU-Bant Atış Kontrol Radarı 30km menzile sahip. Dakikada 30 tur dönebilen Mobil Arama Radarı ise 70km menzil içerisinde hedef tespiti yapabiliyor. Sahip olduğu mühimmatlar ile 4km menzildeki tehditleri yok edebilme yeteneğine sahip.

Gelecek İçin Kritik Öneme Sahip

KORKUT aslında bir çok açıdan son derece stratejik niteliklere sahip. Böylesi bir sistem, daha uzun menzilli hava savunma teknolojileri geliştirmek adına da son derece önemli. Bulunduğumuz coğrafya ve ülkemizin jeopolitik konumu gereği orta ve uzun menzilli bir hava savunma şemsiyesi oluşturmak ciddi bir önem taşıyor. KORKUT bu işin ilk adımıydı. Hali hazırda ASELSAN yetkililerinin de belirttiği gibi üzerinde çalışılmakta olan orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri üzerindeki projeler da neticelendiğinde o zaman ülkemiz savunma sanayinde çok daha güçlü bir oyuncu haline gelmiş olacak.

Aşağıda yer alan galeride Korkut'a ve Hisar sistemine dair görseller bulabilirsiniz.