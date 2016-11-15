Yolcu uçağı drone yüzünden düşme tehlikesi atlattı

Kanada yapımı olan ve 70-78 yolcu kapasiteli Bombardier Q400 tipi uçak, 2750 metre yüksekteyken yaşadığı bu olay sonrası sorunsuz bir iniş gerçekleştirmiş. Olayın ardından açıklamalar yapan pilotlar, gördükleri cismin bir balona da benzediğini ancak bir drone olduğu üzerinde hem fikir olduklarını belirtmiş.
Kayıt Zorunluluğu ve Kısıtlamalar
Kanada’da yaşanan bu olayın ardından Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma başlattı ve kullanıcılardan havaalanları yakınlarında insansız hava araçlarının uçurulmamasını istedi. Tabi bu durum yasalarla bir garanti altına alınmadığı sürece ne kadar işe yarayacaktır tartışılır. Kanada’da kullanıcılar, ticari bir amacı olmadığı sürece 35kg altındaki insansız hava araçlarını herhangi bir izin gerektirmeden istediği gibi uçurabiliyor.
ABD’de ve ülkemizde ise insansız hava araçları için kayıt zorunluluğu bulunuyor. Askeri üs, havaalanı gibi uçuşa yasak bölgelerde İHA uçuranlara 17 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabiliyor. Türkiye’de 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 500gr’dan daha ağır tüm İHA’lar için kayıt zorunluluğu getirilmiş durumda.
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Uçaklar her türlü sebepten dolayı düşebilir. Uçak kazalarının pek azı motordan dolayı olmuştur. Yanlış yakıt göstergesi takıldı diye havada yakıtsız kalıp düşen uçak var.