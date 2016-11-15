Yolcu uçağı drone yüzünden düşme tehlikesi atlattı

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Kanadalı bir havayolu şirketi, 54 yolcusu ile havada seyrederken pilotlar tanımlayamadıkları bir cisim ile karşılaştı. Toronto hava sahası üzerindeyken meydana gelen olayda pilotlar drone’a benzettikleri hava taşıtına çarpmamak adına sert bir hareket yapmak zorunda kaldı. Bu hareket esnasında uçakta hareket halinde bulunan kabin görevlileri hafif düzeyde yaralanmış.

Kanada yapımı olan ve 70-78 yolcu kapasiteli Bombardier Q400 tipi uçak, 2750 metre yüksekteyken yaşadığı bu olay sonrası sorunsuz bir iniş gerçekleştirmiş. Olayın ardından açıklamalar yapan pilotlar, gördükleri cismin bir balona da benzediğini ancak bir drone olduğu üzerinde hem fikir olduklarını belirtmiş.

Kayıt Zorunluluğu ve Kısıtlamalar

Kanada’da yaşanan bu olayın ardından Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma başlattı ve kullanıcılardan havaalanları yakınlarında insansız hava araçlarının uçurulmamasını istedi. Tabi bu durum yasalarla bir garanti altına alınmadığı sürece ne kadar işe yarayacaktır tartışılır. Kanada’da kullanıcılar, ticari bir amacı olmadığı sürece 35kg altındaki insansız hava araçlarını herhangi bir izin gerektirmeden istediği gibi uçurabiliyor.

ABD’de ve ülkemizde ise insansız hava araçları için kayıt zorunluluğu bulunuyor. Askeri üs, havaalanı gibi uçuşa yasak bölgelerde İHA uçuranlara 17 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabiliyor. Türkiye’de 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 500gr’dan daha ağır tüm İHA’lar için kayıt zorunluluğu getirilmiş durumda.