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Yolcu uçağı drone yüzünden düşme tehlikesi atlattı

Kanada’da bir yolcu uçağı, seyir esnasında bir drone nedeni ile düşme tehlikesi atlattı. 54 yolcu taşıyan uçakta yaşanan olayda iki mürettebat hafif yaralandı. İşte detaylar:
2 yıl
4,5b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yolcu uçağı drone yüzünden düşme tehlikesi atlattı
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Kanadalı bir havayolu şirketi, 54 yolcusu ile havada seyrederken pilotlar tanımlayamadıkları bir cisim ile karşılaştı. Toronto hava sahası üzerindeyken meydana gelen olayda pilotlar drone’a benzettikleri hava taşıtına çarpmamak adına sert bir hareket yapmak zorunda kaldı. Bu hareket esnasında uçakta hareket halinde bulunan kabin görevlileri hafif düzeyde yaralanmış.

Kanada yapımı olan ve 70-78 yolcu kapasiteli Bombardier Q400 tipi uçak, 2750 metre yüksekteyken yaşadığı bu olay sonrası sorunsuz bir iniş gerçekleştirmiş. Olayın ardından açıklamalar yapan pilotlar, gördükleri cismin bir balona da benzediğini ancak bir drone olduğu üzerinde hem fikir olduklarını belirtmiş.

Kayıt Zorunluluğu ve Kısıtlamalar 

Kanada’da yaşanan bu olayın ardından Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma başlattı ve kullanıcılardan havaalanları yakınlarında insansız hava araçlarının uçurulmamasını istedi. Tabi bu durum yasalarla bir garanti altına alınmadığı sürece ne kadar işe yarayacaktır tartışılır. Kanada’da kullanıcılar, ticari bir amacı olmadığı sürece 35kg altındaki insansız hava araçlarını herhangi bir izin gerektirmeden istediği gibi uçurabiliyor.

ABD’de ve ülkemizde ise insansız hava araçları için kayıt zorunluluğu bulunuyor. Askeri üs, havaalanı gibi uçuşa yasak bölgelerde İHA uçuranlara 17 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabiliyor. Türkiye’de 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 500gr’dan daha ağır tüm İHA’lar için kayıt zorunluluğu getirilmiş durumda.


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clopin 2 yıl en beğenilen Musty3535123
Leylek bu hale getiriyorsa gerisini sen düşün
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Batumatu 2 yıl Hyperionx
Hyperionx
pervaneli uçakmı kaldı kanadaya yakıştıramadım doğrusu hem öyle bir drone ile koca uçak düşmez bir motora girse dahi motor dursa bile ikinci motor var yine düşmez kolay kolay

Uçaklar her türlü sebepten dolayı düşebilir. Uçak kazalarının pek azı motordan dolayı olmuştur. Yanlış yakıt göstergesi takıldı diye havada yakıtsız kalıp düşen uçak var.
Hyperionxpervaneli uçakmı kaldı kanadaya yakıştıramadım doğrusu hem öyle bir drone ile koca uçak düşmez bir motora girse dahi motor dursa bile...
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Civitas Terrana 2 yıl
2750 metre yükseğe çıkabiliyor muymuş drone?
1 Yanıt Yanıtla +12
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sommet de la montagne 2 yıl
La hiç mi momentum duymadınız veya etki tepki. Yorumlara bak anasını satayım drone çarğsa ne olur yazmış herif
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yakup13 2 yıl
en basidiyle , m.V , çok yüksek hızda ve kütlede olduğu için darmadağın olacak enerji ortaya çıkar
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kadirirdem 2 yıl
Drone o kadar yükseğe çıkabiliyor mu ?
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Civitas Terrana 2 yıl
2750 metre yükseğe çıkabiliyor muymuş drone?
1 Yanıt Yanıtla +12
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M4RLB0RO 2 yıl Civitas Terrana
Civitas Terrana
2750 metre yükseğe çıkabiliyor muymuş drone?

Türü ve markasına göre 5-10km ve daha fazla mesafe kat edebilen türleri var da..
Yükseklik-Basınç bakımından benimde dikkatimi çeken bir soruydu bu.
Cidden 2.5-3km yüksekliğe ulaşabilen, sivil kullanıma uygun var mı bu tür dronelardan.
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herocem 2 yıl
Ulan 1 ay sonra ayni yerde ayni tip ucaga binicem yapilir mi bu ya zaten stresliyim.
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Nuverti 2 yıl herocem
Bisey olmaz
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Musty3535123 2 yıl
kedidir kedi out dronedur dronedur in
uçak durona çarpsa nolucak bunlar acemi şöfer heralde :D drone ufak bişey, pervanelerin içine çekmediği sürece uçağa kolay kolay hasar veremez.
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clopin 2 yıl Musty3535123
Leylek bu hale getiriyorsa gerisini sen düşün
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Krone 2 yıl Musty3535123
AVCI_31
kedidir kedi out dronedur dronedur in
uçak durona çarpsa nolucak bunlar acemi şöfer heralde :D drone ufak bişey, pervanelerin içine çekmediği sürece uçağa kolay kolay hasar veremez.

800 km hızla giden cisimin önüne bilye fırlatsan yine ağır hasar alır. Bunlar çok yüksek hızlar.
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pcwolf28 2 yıl Musty3535123
AVCI_31
kedidir kedi out dronedur dronedur in
uçak durona çarpsa nolucak bunlar acemi şöfer heralde :D drone ufak bişey, pervanelerin içine çekmediği sürece uçağa kolay kolay hasar veremez.

Yorum buram buram cahillik kokuyor.
Arkadaş sen sinek sandın heralde drone ları?
Hiç fizik okumadın mı nasıl bir yorumdur bu.
Uçakta bir vida bile gereğinden fazla sıkılmıyordur, titreşimlerde kendiliğinden gevşeyip felakete yol açabilir çünkü.
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