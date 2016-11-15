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Nükleer füzyonla ilgili bilmeniz gereken her şey bu 6 dakikalık muhteşem videoda

Dünya üzerinde bir Güneş oluşturabilir miyiz? Nükleer füzyon teknolojisi işte bunu amaçlıyor. Ünlü popüler bilim kanalı Kurzgesagt, yeni videosunda nükleer füzyonu sadece 6 dakikada açıklıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,7b
1
14
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Nükleer füzyon, dünyanın her tarafından bilim insanlarının gerçeğe dönüştürmek için çaba gösterdikleri çok büyük bir hayal. Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz bir enerji vaadi sunan nükleer füzyon, eğer basitleştirecek olursak Yeryüzü'nde küçük bir Güneş yaratmaya benziyor. Tabi "Yeryüzü'nde Güneş yaratma" cümlesi kulağa ne kadar hayali geliyorsa işte nükleer füzyonu gerçeğe dönüştürmek de o kadar zor.

Doğal füzyon reaktörü: Güneş

Devasa yıldızımız Güneş, bildiğiniz gibi ihtiyaç duyduğu enerjiyi füzyon reaksiyonlarıyla elde ediyor. Bu anlamda doğal bir nükleer füzyon reaktörü olan Güneş, aynı zamanda çekirdeğindeki inanılmaz yüksek kütleçekim kuvvetleri nedeniyle de(yüksek basınç) füzyon reaksiyonları için çok daha elverişli bir ortama sahip. Zira füzyonun Yeryüzü'nde gerçekleşmesi için yaklaşık 100 milyon santigrad derece sıcaklığa ihtiyaç duyulurken aynı füzyon reaksiyonları Güneş'in çekirdeğinde 14.6 milyon santigrad derece sıcaklıkta ortaya çıkarabiliyor. Yani nükleer füzyonu Dünya'da gerçeğe dönüştürmek için Güneş çekirdeğinden en az 6 kat daha sıcak bir ortam oluşturmanız gerekiyor.

Peki böylesine bir sıcaklık ve basıncı Yeryüzü'nde nasıl elde edebiliriz? Günümüzde bu soruya cevap olarak iki ana yaklaşım bulunuyor. Bunlardan birincisi, manyetik alanlar yardımıyla plazmayı belli bir alana sıkıştıran Manyetik Hapislemeli Füzyon(Magnetic Confinement Fusion - MFC) yöntemi. Dünya üzerindeki 30'dan fazla deneysel füzyon reaktöründe kullanılan bu teknikten; Çin'deki EAST, Fransa'daki ITER ve Almanya'daki Welfenstein 7-x gibi ünlü reaktörler de yararlanıyor.

Füzyon reaktörlerindeki ikinci yaklaşım ise Atalet Hapislemeli Füzyon(Inertial Confinement Fusion - ICF) yöntemi, yani ABD'deki The National Ignition Facility'de kullanılan teknik. MCF'ye göre çok daha yeni bir teknik olan ICF'de manyetik alanlar yerine süper-güçlü lazerler kullanılıyor. Bu lazerlerden gelen şok dalgaları içerideki tanecikleri füzyon gerçekleştirmelerini sağlayacak kadar ısıtıyor ve yoğunlaştırıyor. Tabi tekniğin maliyeti de inanılmaz yüksek.

Ayrıca Bkz. "Uzay asansörü: Bilim kurgu mu yoksa geleceğin ta kendisi mi?(Video)"
Nükleer füzyon aslında Çin'deki EAST olsun, Almanya'daki Welfenstein 7-x olsun Dünya üzerindeki birçok reaktörde çok kısa bir süreliğine dahi olsa ortaya çıkarılabilmiş bir şey; ancak o "çok kısa bir süredeki" füzyonu gözlemlemek için harcanan enerji o kadar büyük ki nihayetinde reaksiyondan çıkan enerjinin de bir manası kalmıyor. Yani nükleer füzyonun potansiyeli neredeyse sınırsız; ancak şu an için bu hayali gerçeğe dönüştürmeye çok uzağız.

Nükleer füzyonu sadece 6 dakikada açıklayan Kurzgesagt'ın bu güzel videosunu aşağıdaki pencereden türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.


https://www.youtube.com/watch?v=mZsaaturR6E Yorum Yaz
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BekirARSLAN 3 yıl
Dünyayı patlatin sizde bizde kurtulalım...
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Mr.Legend 3 yıl
Yeni keşfetmediniz umarım kurzgesagt ı
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1 Avatar
Skayn 2 yıl
Nükleer füzyonla ilgili makale veya videolar hep umutsuz sonla bitiriliyor. Her okuduğumda veya izlediğimde keyiflenirken sonu boş yere umut bağlamayına bağlanıyor.
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Physicist_Emre 2 yıl
Füzyon sonsuz enerji kaynağı hatta güneşin enerjisini elde etmek demek umarım başarılı olur.
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MehmetNY 2 yıl
Yol yabdı
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savarog 3 yıl
İTER projesi uluslararası bir proje, CERN gibi,2005 te başlayan inşa aşaması hala sürüyor,
sitesi şurada,
iter.org/...
İTER reaktörüde manyetik hapsetme yöntemine dayanıyor, bu yöntemi 1950 lerde Rus fizikçiler Andrei Sakharov ve İgor Tamm ın bulup
denediği düşünülürse, oldukça çok zaman geçmiş. Üzerine yeterince düşülmediği gerçek.
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Torlak Kemal 3 yıl
Nükleer füzyon bir hayal değil. Hayli yaklaşıldı ama en büyük problem kaynak yetersizliği. Hükümetler ve firmalar petrol fiyatları bu kadar dibe vurmuşken alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmaya hevesli değiller. ABD hükümeti nükleer reaktörlü 14 uçak gemisi siparişi verip bunun ilki olan R. Gerald Ford için 12,8 milyar USD ödedi. Buna 4,7 milyar USD tutarındaki tasarım bedeli dahil değil. Bu gemilerden 14 tane yapılacağı düşünülürse. ABD hükümetin sadece savunma için geçen yıl neden 600 milyar dolar harcadığı ortaya çıkar. Oysa aynı yıl ABD hükümeti bilimsel araştırmalara sadece 30 milyar dolar kaynak ayırmıştı. Askeri harcamalara ayrılan paranın yarısı bilime ayrılsa, füzyon reaktörleri devreye girer, fosil yakıt santralları birer birer devreden çıkarılırdı. Yalnızca füzyon değil, daha pek çok meselemiz hallolabilirdi. Hayal belki ama tüm ülkeler aynı anda ordularını tasfiye etseler, dünyada refah ortalama %25 artardı, açlık önlenirdi, çoğu hastalığa daha etkin tedaviler bulunurdu, çevre kirliliği ve sera gazı problemi hafiflerdi vs. vs.
Nükleer füzyon, iklim felaketine süratle engel olabilecek en önemli enstrümanlardan biridir ve insanlık buna gereken ilgiyi göstermiyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Virtual Reality 2 yıl Torlak Kemal
Torlak Kemal
Nükleer füzyon bir hayal değil. Hayli yaklaşıldı ama en büyük problem kaynak yetersizliği. Hükümetler ve firmalar petrol fiyatları bu kadar dibe vurmuşken alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmaya hevesli değiller. ABD hükümeti nükleer reaktörlü 14 uçak gemisi siparişi verip bunun ilki olan R. Gerald Ford için 12,8 milyar USD ödedi. Buna 4,7 milyar USD tutarındaki tasarım bedeli dahil değil. Bu gemilerden 14 tane yapılacağı düşünülürse. ABD hükümetin sadece savunma için geçen yıl neden 600 milyar dolar harcadığı ortaya çıkar. Oysa aynı yıl ABD hükümeti bilimsel araştırmalara sadece 30 milyar dolar kaynak ayırmıştı. Askeri harcamalara ayrılan paranın yarısı bilime ayrılsa, füzyon reaktörleri devreye girer, fosil yakıt santralları birer birer devreden çıkarılırdı. Yalnızca füzyon değil, daha pek çok meselemiz hallolabilirdi. Hayal belki ama tüm ülkeler aynı anda ordularını tasfiye etseler, dünyada refah ortalama %25 artardı, açlık önlenirdi, çoğu hastalığa daha etkin tedaviler bulunurdu, çevre kirliliği ve sera gazı problemi hafiflerdi vs. vs.
Nükleer füzyon, iklim felaketine süratle engel olabilecek en önemli enstrümanlardan biridir ve insanlık buna gereken ilgiyi göstermiyor.

Şu dünyada ki gücün büyük bölümü akli dengesi bozuk insanların elinde ve amaçları muhtemelen 3.Dünya savaşı çıkartmak.

3-5 silah şirketi, ilaç şirketi, enerji şirketi savaş istiyor diye, bu insanlık 3.dünya savaşı çıkarmak gibi bir hata yaparsa, bu insanlığın içine edeyim. Keşke insan en başından hiç var olmasaydı. Bu gezegen, hayvanlarıyla, bitkileriyle daha mutlu olurdu.
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itachi237 3 yıl
sitenin adını alıntıhaber.com yapmak daha mantıklı olur sanırım artık. Kurzgesagt'ın yüklediği her videoyu haber olarak girin isterseniz.
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DH Misafiri 3 yıl
2030'a doğru sonuç alınır bence çünkü çok uzun süredir çalışılıyor üstünde.
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gxhero 3 yıl
Manyetik alan teknolojisi bence önümüzdeki bilimsel devrim olacaktır füzyon bile bu disiplin ile mümkün...
(Yorumlarda ki cahiller dünya aslında düz hatta olur da düşünürsen dünyanın kenarından düşüyormuşsun o yüzden ama siz beyninizi çalıştırmayın mazallah dünyanın kenarından düşüp bir yerinizi incitirsiniz aman)
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BatuhanXxX 3 yıl
Iter 2020 yılında ilk denemeleri yapacak. 2030 da aktif olarak çalışması bekleniyor. Maliyeti 20 milyar Euro yu geçti. Füzyon insanlığın en büyük umudu ama çok zor. Aslında insanoğlunun umursamazligi. ABD ve geliştirici ülkeler F35 e Trilyon Dolar Harcadı. O paraya çoktan füzyon santralleri çalışır hale getirilmişti..
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redoracle 3 yıl
suatsaygin.net/...
Esas olay soğuk füzyonda.
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