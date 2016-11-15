Nükleer füzyonla ilgili bilmeniz gereken her şey bu 6 dakikalık muhteşem videoda

Nükleer füzyon, dünyanın her tarafından bilim insanlarının gerçeğe dönüştürmek için çaba gösterdikleri çok büyük bir hayal. Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz bir enerji vaadi sunan nükleer füzyon, eğer basitleştirecek olursak Yeryüzü'nde küçük bir Güneş yaratmaya benziyor. Tabi "Yeryüzü'nde Güneş yaratma" cümlesi kulağa ne kadar hayali geliyorsa işte nükleer füzyonu gerçeğe dönüştürmek de o kadar zor.

Doğal füzyon reaktörü: Güneş

Ayrıca Bkz.

"Uzay asansörü: Bilim kurgu mu yoksa geleceğin ta kendisi mi?(Video)"

Nükleer füzyon aslında Çin'deki EAST olsun, Almanya'daki Welfenstein 7-x olsun Dünya üzerindeki birçok reaktörde çok kısa bir süreliğine dahi olsa ortaya çıkarılabilmiş bir şey; ancak o "çok kısa bir süredeki" füzyonu gözlemlemek için harcanan enerji o kadar büyük ki nihayetinde reaksiyondan çıkan enerjinin de bir manası kalmıyor. Yani nükleer füzyonun potansiyeli neredeyse sınırsız; ancak şu an için bu hayali gerçeğe dönüştürmeye çok uzağız.

https://www.youtube.com/watch?v=mZsaaturR6E

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