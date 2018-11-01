Yolcuların ziyaret etmek için sabırsızlandığı 16 yeni havalimanı

Dünyanın önde gelen haber kanallarından CNN International, dünya genelinde yolcuların uçmak için sabırsızlandığı yeni havalimanlarını listeledi. Dünyanın dört bir yanından 16 yeni havalimanının seçildiği listede, geçtiğimiz günlerde resmi açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı da yer aldı.

CNN International haberinde İstanbul Havalimanı'ndan şu şekilde bahsetti: "Türkiye, batı ile doğu arasında bir buluşma noktası haline gelme konusunda oldukça istekli. Türkiye'nin ulusal ulaştırma şirketi Turkish Airlines (THY), halihazırda dünyada en çok şehre uçuş gerçekleştiren hava yolları şirketi. Yeni açılan İstanbul Havalimanı ile birlikte Türkiye artık gurur duyabileceği bir geçide sahip.

Eski Atatürk Havalimanı'nın yerini alan devasa bir ulaştırma merkezi olan İstanbul Havalimanı, zamanla yılda 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak ve belki de yolcu aktarmaları konusunda Dubai'ye bile rakip olacak."

CNN International'ın listesinde yer verdiği diğer havalimanları şu şekilde:

https://edition.cnn.com/travel/article/new-airports-and-terminals/index.html