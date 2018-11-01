Yolcuların ziyaret etmek için sabırsızlandığı 16 yeni havalimanı

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Dünyanın önde gelen haber kanallarından CNN International, dünya genelinde yolcuların uçmak için sabırsızlandığı yeni havalimanlarını listeledi. Dünyanın dört bir yanından 16 yeni havalimanının seçildiği listede, geçtiğimiz günlerde resmi açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı da yer aldı.
CNN International haberinde İstanbul Havalimanı'ndan şu şekilde bahsetti: "Türkiye, batı ile doğu arasında bir buluşma noktası haline gelme konusunda oldukça istekli. Türkiye'nin ulusal ulaştırma şirketi Turkish Airlines (THY), halihazırda dünyada en çok şehre uçuş gerçekleştiren hava yolları şirketi. Yeni açılan İstanbul Havalimanı ile birlikte Türkiye artık gurur duyabileceği bir geçide sahip.
Eski Atatürk Havalimanı'nın yerini alan devasa bir ulaştırma merkezi olan İstanbul Havalimanı, zamanla yılda 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak ve belki de yolcu aktarmaları konusunda Dubai'ye bile rakip olacak."
CNN International'ın listesinde yer verdiği diğer havalimanları şu şekilde:
- Kısa süre önce Dubai'de açılan ve zamanla dünyanın en büyük ve en kalabalık havalimanı haline gelme potansiyeli bulunan Al Maktoum Uluslararası Havalimanı.
- Halihazırda dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alan ve çok yakında açılacak devasa cam yapı Jewel ile yolcular için daha da cazip bir ulaşım merkezi haline gelecek Singapur Changi Havalimanı. Havalimanındaki terminalleri birbirine bağlayacak Jewel; yolcuların ve ziyaretçilerin eğlenebileceği, yemek yiyebileceği ve alış veriş yapabileceği birçok ilgi çekici mekan ile dolu olacak.
- Dünyanın en önemli metropollerinden New York'taki yolcu yoğunluğu ile başa çıkabilmek için baştan sona yenilen ve yeniden inşa edilen LaGuardia Havalimanı.
- Dünyanın en büyük ve en kalabalık havalimanı olmayı amaçlayan bir diğer yeni yapı da önümüzdeki yıl Çin'in başkenti Pekin'de açılacak Daxing Uluslararası Havalimanı.
- 2026 yılında açılacak ve Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'de bulunan Kingsford Smith Havalimanı'ndaki aşırı yoğunluğu azaltacak Western Sydney Havalimanı.
- Ünlü tasarımcı Norman Foster tarafından hazırlanan ve Meksika'da bu ay yapılacak oylamadan olumlu yönde karar çıkması halinde inşası devam edecek yeni Mexico City Uluslararası Havalimanı.
- İlk olarak 2012 yılında açılması planlanan ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle açılışı sürekli ertelenen Berlin Brandenburg Willy Brandt Havalimanı.
- İnşa sürecinde çeşitli sorunlar ile boğuşan ve açılışı ertelenen, ancak tüm bunlara rağmen heyecan verici yeni bir ulaşım merkezi olan bir diğer havalimanı da İngiltere'de bulunan Carlisle Lake District Havalimanı.
- 2.3 milyar dolarlık dev bir yatırım ile eski yapıları yenilenen ve Terminal One adını taşıyan yeni bir yapıya dönüştürülen Newark Liberty Uluslararası Havalimanı (New Jersey).
- ABD'nin en önemli ulaşım merkezlerinden biri olarak yerini kaybettikten sonra adeta baştan sona yenilenen ve büyütülen Pittsburgh Uluslararası Havalimanı.
- Geleceğe uygun bir tasarıma geçilmesi için önemli bir bölümü yıkılan ve yeniden inşa edilen Manchester Havalimanı.
- Vietnam'ın en kalabalık şehri olan Ho Chi Minh Kenti'nde 2025 yılında açılacak ve tamamlandığında 100 milyon yolcu kapasitesi olacak Long Thanh Uluslararası Havalimanı.
- Polonya'nın başkenti Varşova'da 2027 yılında kullanıma sunulması beklenen ve tamamlandığında yılda 45 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Warsaw Central Polish Havalimanı.
- Özellikle Mardis Gras karnavalı sırasında dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan ve yapılan dev yatırım ile büyük ölçüde yenilen Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı.
- Bugüne kadar askeri hava üssüne bağlı bir yolcu terminalinin kullanıldığı Murcia (İspanya) şehrinde çok yakında açılacak Corvera Havalimanı.
https://edition.cnn.com/travel/article/new-airports-and-terminals/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
türkiye de daha çok buna benzer eserler göreceksın bunlar alış
Hepsinde de bir an önce alanı terk edip, gideceğim yere varmak istedim.
Bir tek Singapurun limanı ilgi çekiciydi. O da olsa da olur olmasa da...
Sonuç olarak kimsenin havalimanı ziyaret etmek isteyeceğini sanmıyorum.
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