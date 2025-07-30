Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, gişede etkileyici bir performans sergilemeye devam ediyor. Genel olarak olumlu yorumlar almasının etkisiyle sinemalara izleyici çekmeye devam eden yeni Superman filmi, bu hafta 500 milyon dolar barajını aştı. Filmin dünya genelindeki hasılatı bugün itibarıyla 506 milyon dolara ulaşmış durumda.

Superman, ABD'de Man of Steel'i Geride Bıraktı

Superman'in gişe rakamları arasında dikkat çeken detay, ABD'de Man of Steel'i geride bırakması oldu. Zack Snyder'in 2013 yılında çıkan filmi, ABD'de 291 milyon hasılat yapmıştı. James Gunn'ın filmi ise şimdiden 292 milyon dolara ulaştı. Uluslararası hasılata baktığımızda Man of Steel hâlâ önde. Ancak gişe yolculuğunu tamamladığında Superman bunu da (670 milyon dolar) geçmiş olabilir.

Superman filminin özellikle ABD'de izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanması, James Gunn'ın kurduğu yeni DC Sinematik Evreni'nin de önünü açtı. Nitekim son dönemde yeni DC projeleri hakkında daha somut adımlar atılmaya başlandı. Bu evrenin bir sonraki filmi Supergirl olacak. Onu takip edecek Wonder Woman ve Batman filmleri için de hazırlıklar başlamış durumda.

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DC, artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor. Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor. Superman'de Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanları da yer alıyor.

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Yeni Superman filmi Man of Steel'i geride bıraktı

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