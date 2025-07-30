Adam Sandler Netflix'in yüzünü güldürmeye devam ediyor; Happy Gilmore 2 rekorla başladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Click, 50 İlk Öpücük, Asabiyim gibi komedi filmlerinden tanıdığımız ünlü oyuncu Adam Sandler, Netflix'te başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor. Şu ana kadar Netflix için çektiği tüm filmleri başarılı olan (en azından izlenme rakamlarıyla) Sandler, son filmi Happy Gilmore 2 ile çıtayı bıraz daha yukarı çekti. Sandler'ın en sevilen filmlerinden olan Happy Gilmore'un devam filmi, Netflix'te izlenme rekorları kırıyor.

Happy Gilmore 2, Netflix'in ABD'de En İyi Açılış Yapan Filmi Oldu

25 Temmuz'da izleyici ile buluşan Happy Gilmore 2, ilk üç gününde 46.7 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix adına yeni bir rekora imza attı. Daha önce hiçbir Netflix yapımı ilk hafta sonunda ABD'de böylesine geniş bir kitleye ulaşamamıştı. Red Notice, Extraction, Rebel Moon gibi büyük umutlar bağlanan filmlerin yapamadığını Happy Gilmore 2'nin başarmış olması, Adam Sandler'ın izleyici nezdinde hâlâ karşılığı olan nadir film yıldızlarından biri olduğunu gösteriyor.

Happy Gilmore 2'nin çıkışı 1996 yapımı ilk filme olan ilgiyi de arttırdı. Nitekim o da bu hafta Netflix'te en çok izlenen 3. film oldu.

1996 yapımı Happy Gilmore, hayalinin peşinden koşan genç bir golfçünün eğlenceli hikâyesini anlatıyordu. Happy Gilmore'un yıllar sonra gelen devam filminde ise artık emekli olmuş bir Happy Gilmore karşımıza çıkıyor. Ancak kızı son derece pahalı bir bale okuluna girince, Happy'nin yıllar sonra yeniden golf sahalarına dönmesi gerekiyor. Ne var ki aradan geçen 30 yılda epey paslanmıştır.

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Adam Sandler filmi Happy Gilmore 2, Netflix'te rekor kırdı

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