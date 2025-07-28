Yeni Star Trek dizisi Starfleet Academy'nin ilk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Paramount çatısı altında hayata geçirilen modern Star Trek işleri, serinin hayranlarını pek memnun etmemiş olsa da bir şekilde kendi izleyici kitlesini oluşturmayı başardı. Bu da aynı ekibin çok sayıda diziye imza atmasına olanak sağladı. Üstelik bu dizilerin sayısı giderek artıyor. Önümüzdeki yılın başında, Star Trek: Starfleet Academy adını taşıyan yeni bir dizi daha başlayacak. Şu sıralar ABD'de gerçekleşen Comic-Con sırasında bu diziyi tanıtan Paramount, diziden ilk fragmanı paylaştı.

Star Trek: Starfleet Academy, adından da anlaşılacağı üzere, Yıldız Filosu Akademisi'nde geçiyor ve Akademi'de eğitim alan genç subay adaylarına odaklanıyor.

Ağustos ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 2 gün önce eklendi

Star Trek: Starfleet Academy, 2026'nın İlk Yarısında Yayınlanacak

Hikâyenin merkezinde genç karakterler yer aldığı için, oyuncu ekibi daha çok adını pek duymadığımız genç oyunculardan oluşuyor. Kerrice Brooks, Karim Diane, George Hawkins, Bella Shephard, Zoe Steiner, ve Gina Yashere, oyuncu kadrosunda yer alan bu genç isimleri oluşturuyor. Ancak onların yanında Paul Giamatti ve Holly Hunter gibi sinema dünyasından tanıdığımız iki usta oyuncu da yer alıyor.

Modern Star Trek'in başındaki isim olan Alex Kurtzman, Starfleet Academy'nin yaratıcı ekibinin de başında yer alıyor. Kurtzman diziyi Noga Landau (Nancy Drew) ile birlikte hazırladı.

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Yeni Star Trek dizisinden beklenen fragman geldi

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