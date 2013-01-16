Yongnuo, YN560-III isimli dahili alıcıya sahip tepe flaşını duyurdu

Çinli fotoğraf ekipmanları üreticisi Youngnuo, ülkemizde oldukça yüksek bir sayıda kullanıcısı bulunan YN serisi tepe flaşlarına bir yenisi daha ekledi.

Yongnuo, YN serisi tepe flaş serisine YN560-III modelini ekledi. Firma tarafından duyurusu yapılan yeni flaş, teknik ve dış görünüm olarak YN560-III modeliyle büyük benzerlik taşıyor. Bir önceki modelden ayrılan en büyük özelliği ise gene Yongnuo'nun RF-602 ve RF-603 isimli tepe flaş tetikleyicileri ile arada başka bir aparata ihtiyaç duymadan bağlantı kurup 100 metre mesafeye kadar kablosuz bir şekilde patlayabilmesi. Bu şekilde flaşlar için tek tek bağlantı aparatı almaya gerek kalmıyor.

Yongnuo YN560-III modelinin teknik özelliklerine bakarsak;

- Kılavuz numarası 58 (105mm)

- 1/128 oranında flaş kontrolü

- En yüksek güçte 3 saniye dolum süresi

- 16 kanallı radyo alıcısı (Younguo RF-602 ve RF-603 uyumlu)

- 24mm ile 105mm arası kafa zoom oranı

- Yaratıcı flaş efektleri

- LCD ekran

- Harici yüksek voltaj batarya çıkışı

- Hotshoe ve pc bağlantı portları

- 4 adet AA pil ile çalışma

Yongnuo YN560-III'ün çıkış tarihi yada fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi yayınlanmadı.

http://www.hkyongnuo.com/s-detail.php?ID=311