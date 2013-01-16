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Yongnuo, YN560-III isimli dahili alıcıya sahip tepe flaşını duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çinli fotoğraf ekipmanları üreticisi Youngnuo, ülkemizde oldukça yüksek bir sayıda kullanıcısı bulunan YN serisi tepe flaşlarına bir yenisi daha ekledi.
Yongnuo, YN serisi tepe flaş serisine YN560-III modelini ekledi. Firma tarafından duyurusu yapılan yeni flaş, teknik ve dış görünüm olarak YN560-III modeliyle büyük benzerlik taşıyor. Bir önceki modelden ayrılan en büyük özelliği ise gene Yongnuo'nun RF-602 ve RF-603 isimli tepe flaş tetikleyicileri ile arada başka bir aparata ihtiyaç duymadan bağlantı kurup 100 metre mesafeye kadar kablosuz bir şekilde patlayabilmesi. Bu şekilde flaşlar için tek tek bağlantı aparatı almaya gerek kalmıyor.
Yongnuo YN560-III modelinin teknik özelliklerine bakarsak;
- Kılavuz numarası 58 (105mm)
- 1/128 oranında flaş kontrolü
- En yüksek güçte 3 saniye dolum süresi
- 16 kanallı radyo alıcısı (Younguo RF-602 ve RF-603 uyumlu)
- 24mm ile 105mm arası kafa zoom oranı
- Yaratıcı flaş efektleri
- LCD ekran
- Harici yüksek voltaj batarya çıkışı
- Hotshoe ve pc bağlantı portları
- 4 adet AA pil ile çalışma 
Yongnuo YN560-III'ün çıkış tarihi yada fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi yayınlanmadı. 

http://www.hkyongnuo.com/s-detail.php?ID=311 Yorum Yaz
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1881sayılısefer 5 yıl
Bende 2 gün önce aldım gayet kullanışlı yaklaşık 600 çekim yaptım 1300 mah lik 4 adet şarjlı pil ile (piller %70 doluyken) ve çekim bitti evde yaklaşık 50 poz daha aldım hala bitmedi piller şarj konusunda gerçekten iyi iş çıkartmış firma.
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fukarakoala 6 yıl
alıcı 600ex e karşı rakip olmuş sanırsam ancak ülkemizde garantili satılmadıkça güvenilip alınıcağını sanmıyorum
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CanTnçr 6 yıl fukarakoala
fukarakoala

alıcı 600ex e karşı rakip olmuş sanırsam ancak ülkemizde garantili satılmadıkça güvenilip alınıcağını sanmıyorum

Hocam bu flaş için garanti arayan pek olacağını sanmıyorum. Diğer Yongnuo ürünlerindeki gibi bozulana kadar kullanırım sonra yenisi alırım der herkes
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First_Person 6 yıl
Dahili alıcı iyi olmuş. Fiyatı da uygun olursa güzel satar.
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