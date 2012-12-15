YotaPhone akıllı telefonu hem LCD hem de E Ink ekranı biraraya getiriyor





Bugüne kadar akıllı telefon modelleri arasında iki farklı veya aynı boyutta ekrana sahip olan pek çok tasarım piyasaya sürüldü. Ancak ilk kez LCD ekran ile e-kitap okuyucularda kullanılan ve gözleri yormadan görüntüleme sağlayarak pil ömrüne önemli katkılar yapan E Ink ekranı birarada kullanan bir modeli ilk kez karşımıza çıkıyor.





IFA 2012 fuarında ilk olarak görücüye çıkan ancak marka ve modeli belli olmayan Rusya kaynaklı YotaPhone konsepti, iki farklı ekran teknolojisi ile birlikte bu kez ticari anlamda hazır bir şekilde basına tanıtıldı.





Rusya'nın en iyi operatörlerinden birisinin yan kuruluşu olan Yota Devices tarafından geliştirilen YotaPhone, 2010 yılında devlet başkanı Dimitri Medvedev'e arz edilerek gerekli kaynak aktarımı konusunda destek elde etmiş.





YotaPhone modelinin özelliklerine kısaca değinecek olursak; 4.3 içlik 720p çözünürlükte Gorilla Glass LCD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Android 4.2 işletim sistemi, 3G/4G uyumluluğu, 12MP çözünürlükte arka kamera, 140gr ağırlık, 2100mAh batarya şeklinde saymak mümkün.





Cihazın en dikkat çekici noktası ise arka tarafta yer alan 4.3 inç boyutunda E Ink teknolojisine sahip kısmi dokunmatik ekran. 200dpi yoğunluğa sahip olan bu ekran, aslında cihazda e-kitap okuma tarzında yapılacak işler için tasarlanmış.





Açık kaynak bir API sayesinde uygulamalar, kitap, randevu listesi, oynatma listesi gibi uyumlu içerikleri bu ekrana gönderiyor ve kullanıcı bir e-kitap okur gibi içerikleri okuyabiliyor. Ayrıca özel bir yazılım da gelen bildirimleri arka ekrana aktarıyor. E Ink teknolojisi çok az pil kullandığı için de cihaz kullanım süresini yüzde 50 daha artırmış oluyor. Ancak bunun haricinde uygulamalar bu ekrandan tam olarak faydalanamıyor. Proje daha çok batarya ömrünü artırmaya yönelik gibi görünüyor.





Yota Devices, cihaz hakkında daha detaylı bilgiler vermese de, gelecek yılın üçüncü çeyreğinde Rusya'da pazara sürmeyi planlıyor. Avrupa ve ABD operatörleri ile de görüşmeler sürüyor.