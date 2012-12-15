YotaPhone akıllı telefonu hem LCD hem de E Ink ekranı biraraya getiriyor

Haber Editörü
Bugüne kadar akıllı telefon modelleri arasında iki farklı veya aynı boyutta ekrana sahip olan pek çok tasarım piyasaya sürüldü. Ancak ilk kez LCD ekran ile e-kitap okuyucularda kullanılan ve gözleri yormadan görüntüleme sağlayarak pil ömrüne önemli katkılar yapan E Ink ekranı birarada kullanan bir modeli ilk kez karşımıza çıkıyor.
IFA 2012 fuarında ilk olarak görücüye çıkan ancak marka ve modeli belli olmayan Rusya kaynaklı YotaPhone konsepti, iki farklı ekran teknolojisi ile birlikte bu kez ticari anlamda hazır bir şekilde basına tanıtıldı.
Rusya'nın en iyi operatörlerinden birisinin yan kuruluşu olan Yota Devices tarafından geliştirilen YotaPhone, 2010 yılında devlet başkanı Dimitri Medvedev'e arz edilerek gerekli kaynak aktarımı konusunda destek elde etmiş.
YotaPhone modelinin özelliklerine kısaca değinecek olursak; 4.3 içlik 720p çözünürlükte Gorilla Glass LCD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Android 4.2 işletim sistemi, 3G/4G uyumluluğu, 12MP çözünürlükte arka kamera, 140gr ağırlık, 2100mAh batarya şeklinde saymak mümkün.
Cihazın en dikkat çekici noktası ise arka tarafta yer alan 4.3 inç boyutunda E Ink teknolojisine sahip kısmi dokunmatik ekran. 200dpi yoğunluğa sahip olan bu ekran, aslında cihazda e-kitap okuma tarzında yapılacak işler için tasarlanmış.
Açık kaynak bir API sayesinde uygulamalar, kitap, randevu listesi, oynatma listesi gibi uyumlu içerikleri bu ekrana gönderiyor ve kullanıcı bir e-kitap okur gibi içerikleri okuyabiliyor. Ayrıca özel bir yazılım da gelen bildirimleri arka ekrana aktarıyor. E Ink teknolojisi çok az pil kullandığı için de cihaz kullanım süresini yüzde 50 daha artırmış oluyor. Ancak bunun haricinde uygulamalar bu ekrandan tam olarak faydalanamıyor. Proje daha çok batarya ömrünü artırmaya yönelik gibi görünüyor.
Yota Devices, cihaz hakkında daha detaylı bilgiler vermese de, gelecek yılın üçüncü çeyreğinde Rusya'da pazara sürmeyi planlıyor. Avrupa ve ABD operatörleri ile de görüşmeler sürüyor.
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konusma ucretlerine ekstra vergi.Burjuvamız ne yapıyor acaba.
Bu arada bu e-ink teknolojisi patentli değilmi?Pahalı bir teknoloji diye hatırlıyorum.
burjuvanın şu an ne yaptığını söyliyim. yeni anayasa taslağı hazırlanırken asgari ücretliden alınmaması düşünülen vergileri kendileri almaya çalışıyor, çünkü o vergi miktarı o asgari ücretle çalışan garibandan çok o adama lazım, Her sene milyarlarca TL'lik gelir ve kar açıklarlarken diğer yandan üyesi oldukları sendikalara baskı yapıp işçiye ne kadar az zam yaparım gayreti içindeler, diğer yandan da asgari ücreti çok görüp hükümete baskı uygularlar. Türkiye iş adamlar ve sanayicileri derneğini hpimiz biliyoruz. Peki nereden? Yaptıkları işlerden ziyade devler işlerine karışmalarından değil mi? Cem boynerin hangi iş için yapılan haberini gördünüz. Ama aratın googledan hangi şehit cenazesinde ne yapılmış dış ülkelere yapılan siyasi gezilere kim gitmiş bir görün.. bunların işi gücü siyasilere baskı kurarak kendilerine birşeyler yontmak. ama iş yapmaya gelince kapasite kullanımı azaltılır fiyatlar suni olarak yükseltilir işçiye emeğinin karşılığı tam verilmez sonra gel görki sene sonlarında çok büyük maharetmiş gibi halkı nasıl soyduklarının bir göstergesi olarak ne kadar yüksek oranlarda kar yaptıklarını sayfalara sığdıramazlar.. Örnek şiret isterseniz Türktelekom.. sadece bir örnek. Hali hazırda rekor düzeylerde kar elde eden (kanak için resmi sitesine bakılabilir) bu şirkete ne olduda aralık ayı itibari ile yeni tarife güncellemesine gitti??? Sanayi devriminden beri şu dünya burjuvadan kurtulamadı giti... Allah beter etsin..