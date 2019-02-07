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YouTube CEO'su, Rewind'in bir felaket olduğunu itiraf etti

Youtube'un resmi blogunda yayınlanan bir yazıda, şirket CEO'su Susan Wojcicki internet kullanıcısı milyonlarca insanı doğruladı: YouTube Rewind 2018 videosu büyük bir hataydı.
3 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Wojcicki açık bir şekilde videonun yılın en önemli anlarını tam olarak göstermediğini ve Youtube'u bilmeye alıştığımız gibi yansıttığını kabul etti. CEO ayrıca, Yotube'un 2019'da daha iyi bir hikaye anlatmak için, daha iyisini yapacağını belirterek, çocuklarının bile bul yılki YouTube Rewind 2018 videosunu utanç verici olarak nitelendirdiğini itiraf etti.

Popüler isimlere yer verilmedi

Her ne kadar YouTube Rewind 2018 videosu milyonlarca görüntüleme almış olsa da, birçok kullanıcı videoyu geçen yılki Youtube topluluğunu doğru şekilde yansıtmamakla eleştirdi. Örneğin video, Youtube'un en yüksek takipçiye sahip iki hesabı olan PewDiePie ile T-Series arasındaki savaşa atıfta bulunmadı.

KSI ile Logan Paul arasındaki rekabete de atıfta bulunmayan YouTube Rewind 2018 tüm bunlara rağmen 164 milyon görüntülenmeye ulaştı. Ancak videonun beğeni saysının 2.5 milyon, beğenmedim sayısının ise 15 milyon olduğunu da belirtelim. Bakalım önümüzdeki yıl yayınlanacak olan yeni Rewind videosu kullanıcıların fikirlerini değiştirecek mi hep beraber göreceğiz.

https://youtube-creators.googleblog.com/2019/02/youtube-in-2019-looking-back-and-moving.html Yorum Yaz
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yorumculuklar 3 ay en beğenilen
Beğenmedim düğmesi bundan kalkıyordu değil mi?
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Chromosty 3 ay
İnsanlar bu konuyu niye bu kadar kafaya taktı anlayabilmiş değilim. 40'ı çıktı millet hala konuşuyor.
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banyo terliği 3 ay
Ben izlemedim nedir bu niye sevilmedi ?
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since2002 3 ay
Selam bro benimde bir sorunum var ethernet kartiyla ilgili. 
ethernet karti aldim yeni, ethernet kablosunu taktim hersey guzel driveri falan kurulu net geldi 
daha sonra oyundayken veya film izlerken net komple gidiyor, ağ bagdastiricisindada icon kayboluyor.. 
bu nasil bisey anlamadim durduk yere komple gidiyor 
driveri bikere kaldir tekrar yukle yaptim pc res attim geldi internet sonra gene gitti ayni sekil 
gene ayni islemi yaptim busefer gelmedi bunun sebebi ne olabilir? lutfen yardim edin
1 Yanıt Yanıtla
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The Time Lord 3 ay since2002
Yanlış konu heralde
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intel7mix 3 ay
İzlemedim sorun yok.
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yorumculuklar 3 ay en beğenilen
Beğenmedim düğmesi bundan kalkıyordu değil mi?
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Chromosty 3 ay
İnsanlar bu konuyu niye bu kadar kafaya taktı anlayabilmiş değilim. 40'ı çıktı millet hala konuşuyor.
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