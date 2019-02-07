YouTube CEO'su, Rewind'in bir felaket olduğunu itiraf etti

Wojcicki açık bir şekilde videonun yılın en önemli anlarını tam olarak göstermediğini ve Youtube'u bilmeye alıştığımız gibi yansıttığını kabul etti. CEO ayrıca, Yotube'un 2019'da daha iyi bir hikaye anlatmak için, daha iyisini yapacağını belirterek, çocuklarının bile bul yılki YouTube Rewind 2018 videosunu utanç verici olarak nitelendirdiğini itiraf etti.

Popüler isimlere yer verilmedi

KSI ile Logan Paul arasındaki rekabete de atıfta bulunmayan YouTube Rewind 2018 tüm bunlara rağmen 164 milyon görüntülenmeye ulaştı. Ancak videonun beğeni saysının 2.5 milyon, beğenmedim sayısının ise 15 milyon olduğunu da belirtelim. Bakalım önümüzdeki yıl yayınlanacak olan yeni Rewind videosu kullanıcıların fikirlerini değiştirecek mi hep beraber göreceğiz.

https://youtube-creators.googleblog.com/2019/02/youtube-in-2019-looking-back-and-moving.html

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Her ne kadar YouTube Rewind 2018 videosugörüntüleme almış olsa da, birçok kullanıcı videoyu geçen yılkitopluluğunu doğru şekilde yansıtmamakla eleştirdi.video, Youtube'un en yüksek takipçiye sahip iki hesabı olan PewDiePie ile T-Series arasındaki savaşa atıfta bulunmadı.