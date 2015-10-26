YouTube Red'e tepkiler artıyor

Google'ın tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni hizmeti YouTube Red, hatırlayacağınız üzere kişilerin aylık 10$ ödeme ile reklamsız video deneyimi elde etmesine imkan tanıyor. Bu yeni servis içinse hem ünlü YouTube yayıncılarından hem de büyük firmalardan tepkiler yükseliyor.

Bu açıdan önemli bir adım atan Walt Disney'in spor kanalı ESPN, YouTube Red'in "yasal konular ve haklar" açısından yaşattığı bazı sorunlar nedeniyle kısa vadede bu yeni servise dahil olmayacağını duyurdu ve resmi YouTube kanalındaki videolarını kaldırdı. Bu videolara erişim ESPN'in YouTube harici diğer yayın kanalları üzerinden yapılabilirken, ilginç olaraksa yine Walt Disney bünyesinden çıkan Disney'in YouTube Red ile içerik açısından özel bir anlaşmaya imza attığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YouTube Red tartışmaları internet dünyasında devam ediyor ve birçok kişinin servise sıcak bakmadığı belirtiliyor.





http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0SH2G720151023