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YouTube Red'e tepkiler artıyor

Google'ın yeni servisi YouTube Red, video sektöründe yeni bir tartışma furyasının fitilini ateşledi. Hem içerik üreticiler hem büyük firmalar hem de izleyiciler süreçten çok da memnun değil.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube Red'e tepkiler artıyor

Google'ın tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni hizmeti YouTube Red, hatırlayacağınız üzere kişilerin aylık 10$ ödeme ile reklamsız video deneyimi elde etmesine imkan tanıyor. Bu yeni servis içinse hem ünlü YouTube yayıncılarından hem de büyük firmalardan tepkiler yükseliyor.
Bu açıdan önemli bir adım atan Walt Disney'in spor kanalı ESPN, YouTube Red'in "yasal konular ve haklar" açısından yaşattığı bazı sorunlar nedeniyle kısa vadede bu yeni servise dahil olmayacağını duyurdu ve resmi YouTube kanalındaki videolarını kaldırdı. Bu videolara erişim ESPN'in YouTube harici diğer yayın kanalları üzerinden yapılabilirken, ilginç olaraksa yine Walt Disney bünyesinden çıkan Disney'in YouTube Red ile içerik açısından özel bir anlaşmaya imza attığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
YouTube Red tartışmaları internet dünyasında devam ediyor ve birçok kişinin servise sıcak bakmadığı belirtiliyor.  


http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0SH2G720151023 Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Adamlar madem bir kuruş kazanamadı niye satın aldılar ki?
Youtube sadece bir servis. Firma olsa çoktan bu kadar zararla batmıştı. O kadar kişi girip çıkıyor siteye yine de zarar ediyorlarmış. Bunlar zarar ediyorsa dalymotion, izlesene.com ne b.k yiyor acaba merak ediyorum. Devletin yardımıyla mı geçiriyorlar?
Adamlar madem bir kuruş kazanamadı niye satın aldılar ki?Youtube sadece bir servis. Firma olsa çoktan bu kadar zararla batmıştı. O kadar kişi girip çıkıyor ...
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Kefelon 3 yıl
Firmaların kazancı düşüyorsa YouTube'a ses çıkarırlar onu anlıyorum ama kullanıcıların YouTube Red'e karşı çıkmasını kesinlikle anlamıyorum. Spotify, Apple Music gibi müzik servislerine aylık 10 Dolar zaten veriyorlar, YouTube'da gelin ben size 10 Dolar'a müzik servisi yine veriyim (Google Play Music veya Youtube Music Keys üzerinden) yanına da YouTube Red'e ücretsiz sahip ol diyor. Gayet makul bir servis bence. Türkiye'yede 10 TL gibi bir fiyatdan çıkacak büyük ihtimalle. Spotify, Apple Music'e 10 TL vermektense YouTube Red'e 10 TL vermeye hazırım ben...
Firmaların kazancı düşüyorsa YouTube'a ses çıkarırlar onu anlıyorum ama kullanıcıların YouTube Red'e karşı çıkmasını kesinlikle anlamıyorum. Spotify, Apple Musi...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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mutou 3 yıl sangokudbgt
sangokudbgt
ayda 10 dolar bile veremeyecek olanların zaten para kazanabilmek için sürekli çalışması gerekiyor. Öyle oturayım sabah akşam youtube'den kaliteli içerik izleyeyim yok öyle. kaliteli içerik kaliteli insanlara yapılmalı, boş beleşlere değil.

Ayda 10$ ını böyle boş beleş şeylere verebilecek kadar akılsız insanlar boş beleş oluyor yanlış anlamışsın sen.
sangokudbgtayda 10 dolar bile veremeyecek olanların zaten para kazanabilmek için sürekli çalışması gerekiyor. Öyle oturayım sabah akşam youtu...
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DH Misafiri 3 yıl
yoksulseytan22
Adamlar madem bir kuruş kazanamadı niye satın aldılar ki?Youtube sadece bir servis. Firma olsa çoktan bu kadar zararla batmıştı. O kadar kişi girip çıkıyor siteye yine de zarar ediyorlarmış. Bunlar zarar ediyorsa dalymotion, izlesene.com ne b.k yiyor acaba merak ediyorum. Devletin yardımıyla mı geçiriyorlar?

youtube'un server hizmetleri ve veri depolama merkezi senin bahsettiğin sitelerin birkaç katı kadar her dakika 300 saatlik video yüklendiğini düşünürsek gayet normal gibi...
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DH Misafiri 3 yıl
Youtube acısından çok akıllıca. Ama kaliteli içerik sunmalılar böylelikle spotfy veya tidal gibi tutulabilir.
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maximus8282 3 yıl
Gerek yok kırk yılda bir açıp video bakacağım diye paramı heba edemem. Kaldı ki internet siteleri youtube vs bütün bunlar reklamları göstermek için benim tonla para verip satın aldığım bilgisayarımı, benim aylık para ödediğim internetimi ve benim ödediğim elektrik faturasını kullanıyor. Bana reklam göstermek için beni sömürüyor sonra üstüne para istiyor. Neyin kafası bu?
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bkaakco 3 yıl
YouTube Red'e ben de pek sıcak bakmıyorum. Çünkü ciddi anlamda işimi kolaylaştıracak ve bana çok getiri sağlayacak bir şey değil. Ek olarak:

Spotify ile YouTube birbirinin direkt rakibi(ikamesi) değildir. Birisi temelde video servisi, ötekisi sadece müzik servisi. Dolayısıyla ona para verilir buna verilmez gibi düşünceyi doğru bulmuyorum.

İnsanların talepleri sadece gelirlerine bağlı değildir. 10 Doları ya da TL'yi ben zaten verebilirim, bu parayı vermiyorsam gelirimin buna yetmediği anlamını buradan çıkaramazsınız. Talep; gelirin yanı sıra, ürününün/hizmetin fiyatına, kişisel tercihlere ve beklentilere de bağlıdır. Yani(varsayalım ki) fiyatını çok bulurum, hoşuma gitmeyen veya işime yaramayan bir şeydir, ileride daha iyisinin olacağını veya fiyatın düşeceğini düşünüyorumdur vb. gibi durumlardan dolayı para vermek istemeyebilirim.
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DeepMind 3 yıl
Apple music,spotify,tidal gibi uygulamalara para verileceğine youtube red e 10 dolar vermek daha mantıklı.
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lhRnl 3 yıl
youtube reklamlarını kaldıran chrome eklentisi mevcut.
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Das Boot 3 yıl
Yayıncılar eğer Red gelirlerinden pay alamazsa tabiki onlar açısından sıkıntı. Fakat kullanıcılar için bir problem teşkil etmiyor. Açıkçası reklam engelleme eklentileri olduğu sürece bu tip servislere para vermeye gerek yok. Ayrıca Chrome'un kendi mağazasında halen reklam engelleme eklentileri mevcutken böyle paralı bir özellik açması saçma.
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ozkan_tpc 3 yıl
Yıllık 10$ kabul edilebilir ama aylık 10$ fazla olmuş. Farklı fiyat aralıklarında farklı abonelik seçenekleri sunulabilirdi.
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frostburn 3 yıl
şu ana kadar seçimlerde hep youtube'a oy vermiş bir vatandaş olarak artık dailymotion'a oy vereceğim.Kaç senedir iktidardasınız, değişim zamanı gelmiştir.
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optimux 3 yıl
Bu yolun sonu iyi değil ya, ilerde Youtube Red'e özel içerik de çıkarırlar. Hatta, önemli canlı yayınlar da, yapımcı ve kanallarla anlaşılıp dizi vs. de ücretli servis üzerinden yayınlanır. Olay sadece aynı servisin reklamsız haliyle sınırlı kalmaz. Bir kaç seneye de Youtube'da kaliteli ücretsiz içerik bulmak çok zorlaşır.
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sangokudbgt 3 yıl optimux
ayda 10 dolar bile veremeyecek olanların zaten para kazanabilmek için sürekli çalışması gerekiyor. Öyle oturayım sabah akşam youtube'den kaliteli içerik izleyeyim yok öyle. kaliteli içerik kaliteli insanlara yapılmalı, boş beleşlere değil.
3 Yanıt Yanıtla
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Adamlar madem bir kuruş kazanamadı niye satın aldılar ki?
Youtube sadece bir servis. Firma olsa çoktan bu kadar zararla batmıştı. O kadar kişi girip çıkıyor siteye yine de zarar ediyorlarmış. Bunlar zarar ediyorsa dalymotion, izlesene.com ne b.k yiyor acaba merak ediyorum. Devletin yardımıyla mı geçiriyorlar?
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