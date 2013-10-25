YouTube çevrimiçi bir müzik hizmeti üzerinde çalışıyor olabilir





Video konusunda internetin bir numaralı portalı haline gelen YouTube, pek çok yenilik ile her geçen gün daha çok kullanıcıyı kendisine çekiyor. Bununla birlikte YouTube'nin farklı alanlara da el atmak istediği sık sık dile getiriliyor.





Billboard tarafından verilen bir bilgiye göre YouTube, yeni bir çevrimiçi müzik hizmeti üzerinde çalışıyor. Müzik hizmeti hem ücretli hem de içerisinde reklam barındırmak suretiyle ücretsiz olacak.





Google Play All Access müzik hizmeti için pek çok lisans anlaşması yapmış olan Google için ücretsiz olarak müzik eserlerini sunmak bir problem oluşturmayacak.





İddiaya dayanak olan konu ise YouTube'nin gelecek ay itibariyle çevrimdışı içerik erişimine izin verecek olması. Böylece kullanıcılar istedikleri müzikleri de çevrimdışı olarak dinleyebilecekler. Yeni servis için herhangi bir başlangıç tarihi verilmiyor.





YouTube ise iddialara yönelik olarak şimdilik yeni bir ürün tanıtma planlarının olmadığını ancak kullanıcılara içerikleri daha iyi yollarla sunmanın çalışmalarını yaptıklarını açıkladı.