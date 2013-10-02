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YouTube, tarihinin ilk müzik ödüllerini 3 Kasım tarihinde düzenliyor

5 yıl
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1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, tarihinin ilk müzik ödüllerini 3 Kasım tarihinde düzenliyor
Geçtiğimiz senelerde Google tarafından satın alınan dünyanın en popüler video platformu YouTube, tarihinin ilk müzik ödüllerini 3 Kasım tarihinde düzenleyeceğini duyurdu. 
Uzun yıllardır birçok amatör sanatçıya kendini gösterme şansı veren servis, 3 Kasım tarihinde New York'ta düzenleyeceği "YouTube Müzik Ödülleri" törenini canlı olarak tüm dünyaya aktaracak. Spike Jonze’un kreatif yönetmenliğinde VICE ve Sunset Lane Entertainment'in yapımcılığında hazırlanacağı ve Jason Schwartzman tarafından sunulacağı belirtilen etkinliğe, dünyaca ünlü Lady Gaga, Eminem, Arcade Fire ve YouTube yıldızlarından CDZA ve Lindsey Stirling gibi isimler yapacakları canlı performanslar ile katılacaklar. 2013 yılında servis üzerinde paylaşılan yüksek popülerlik seviyesine sahip videolardan seçileceği belirtilen adaylar 17 Ekim tarihinde açıklanacak, ödüllerin belirlenmesi sürecinde ise kullanıcılar aktif olarak rol alabilecekler.
YouTube'un resmi Müzik Ödülleri hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://youtube-global.blogspot.co.uk/2013/09/like-eminem-lady-gaga-and-arcade-fire.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 yıl
dijital sayısal e-demokrasi açısından doğru sayıda kullanıcı oyu kullanılan bir sistem olması açısında çok güzel bir uygulama olacak gibi :)
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