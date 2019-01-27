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YouTube video çözünürlük seçeneklerinin sıralamasını tersine çevirdi

YouTube kullanıcıların izledikleri videonun kalitesini manuel olarak ayarlamasına izin veriyor. Popüler video platformu kalite seçicide listelenen çözünürlük seçeneklerinin sırasını değiştirdi.
3 ay
7,4b
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17
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube en iyi izleme deneyimini sunmak için videoların kalitesini internet bağlantısının durumuna göre otomatik olarak ayarlıyor. Aynı zamanda izlemekte olduğumuz herhangi bir videonun kalitesini manuel olarak da ayarlayabiliyoruz. Popüler platform kalite seçicide listelenen çözünürlük seçeneklerinin sırasını değiştirdi.
Ayrıca Bkz. "Facebook’a Türkiye'de inceleme başlatıldı"
Artık YouTube'daki çözünürlük seçenekleri öncekinin tam tersi olarak sıralanıyor. Daha önce 144p'den başlayarak aşağıya doğru en yüksek çözünürlüğe kadar gidiyordu. Şimdi ise en yüksek kalite listenin tepesinde yer alıyor. Ardından ise daha düşük çözünürlük seçenekleri geliyor.

Değişiklik mantıklı görünüyor

Yapılan bu değişiklik muhtemelen, videoları otomatik olarak en yüksek çözünürlükte izlemeye yetecek bağlantı hızına sahip olanların dikkatini çekmeyecek. Bununla birlikte en kaliteli seçeneğin üst sırada olması mantıklı geliyor, zira çözünürlüğü yükseltmek isteyenlerin elinin direk üst taraftaki seçeneklere gittiği bir gerçek.

https://www.androidpolice.com/2019/01/26/youtube-reorders-video-resolution-options-so-its-easier-to-pick-the-highest-quality-first/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay en beğenilen
Otomatik kota düşmanı.
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Tenvir 3 ay
"Bununla birlikte en kaliteli seçeneğin üst sırada olması mantıklı geliyor, zira çözünürlüğü yükseltmek isteyenlerin elinin direk üst taraftaki seçeneklere gittiği bir gerçek."
Bence biz cozunurlugu yukseltmek icin degil dusurmek icin genelde kullanıyoruz. Surekli mobil internetteyim. Operatorlerin internet paket fiyatlari malum. 144p degil 20p secengi olsaydi onu da secerdim. Yurtdisindakiler için durum baska tabi. Operator firmalari umarim mobil interneti ucuzlatirlar.
"Bununla birlikte en kaliteli seçeneğin üst sırada olması mantıklı geliyor, zira çözünürlüğü yükseltmek isteyenlerin elinin direk üst taraftaki seçeneklere gitt...
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SaB0 1 ay
Adamlar bir harf değiştirse haber yapıyorsunuz ne saçma konudur bu..
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Donald Trump 3 ay
Zaten öyle değil miydi?
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DH Misafiri 3 ay
YouTube'u müzik/podcast dinlemek amaçlı kullanıyorsan, 20P gibi bir seçenek cidden mantıklı olabilirdi ama maalesef. Ayrıca BimCELL'in 10+1 GB internetli bir pakedi 39 lira. İşini görür umarım. Bu bile pahalı olabiliyor ama en iyisi (şimdilik) bu. Ha BimCELL kullanmıyorsan,o başka, ama fena değil o da.
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naklow12 3 ay
Baya haber niteligi tasiyor bu siralama degisimi
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Chagotta 3 ay naklow12
Bu sitedeki gidişat hiç iyi değil...
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Ferucci 3 ay
Çok önemli bir değişiklik bu ya haber yaptığınız çok iyi olmuş. Sanal alemde dengeleri değiştirebilecek bir hamle.
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Tenvir 3 ay
"Bununla birlikte en kaliteli seçeneğin üst sırada olması mantıklı geliyor, zira çözünürlüğü yükseltmek isteyenlerin elinin direk üst taraftaki seçeneklere gittiği bir gerçek."
Bence biz cozunurlugu yukseltmek icin degil dusurmek icin genelde kullanıyoruz. Surekli mobil internetteyim. Operatorlerin internet paket fiyatlari malum. 144p degil 20p secengi olsaydi onu da secerdim. Yurtdisindakiler için durum baska tabi. Operator firmalari umarim mobil interneti ucuzlatirlar.
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yorumculuklar 3 ay
en yüksek çözünürlüğe tek elle ulaşamayacağ mıyız şimdi, koydular onu ekranın tepesine?!
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Askaparta 3 ay en beğenilen
Otomatik kota düşmanı.
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alemburda34 3 ay
Baze telefonlarda 4k desteklemesine rağmen seçilemiyor onlarada bir el atsa iyi olacak.
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Rachsuchtig 3 ay alemburda34
Android'in API'leri ile alakalı tarayıcıdan masaüstü versiyonunda 4K çalışıyor aslında.
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mu5tafa 3 ay alemburda34
Ekran çözünürlüğü kadar veriyorlar sanırım. Misal g3 de youtube 2k açılıyordu..
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mnyksvsc 3 ay
Bana hep otomatik 480p geliyor :)
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