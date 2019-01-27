YouTube video çözünürlük seçeneklerinin sıralamasını tersine çevirdi

YouTube en iyi izleme deneyimini sunmak için videoların kalitesini internet bağlantısının durumuna göre otomatik olarak ayarlıyor. Aynı zamanda izlemekte olduğumuz herhangi bir videonun kalitesini manuel olarak da ayarlayabiliyoruz. Popüler platform kalite seçicide listelenen çözünürlük seçeneklerinin sırasını değiştirdi.

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Artık YouTube'daki çözünürlük seçenekleri öncekinin tam tersi olarak sıralanıyor. Daha önce 144p'den başlayarak aşağıya doğru en yüksek çözünürlüğe kadar gidiyordu. Şimdi ise en yüksek kalite listenin tepesinde yer alıyor. Ardından ise daha düşük çözünürlük seçenekleri geliyor.

Değişiklik mantıklı görünüyor

Yapılan bu değişiklik muhtemelen, videoları otomatik olarak en yüksek çözünürlükte izlemeye yetecek bağlantı hızına sahip olanların dikkatini çekmeyecek. Bununla birlikte en kaliteli seçeneğin üst sırada olması mantıklı geliyor, zira çözünürlüğü yükseltmek isteyenlerin elinin direk üst taraftaki seçeneklere gittiği bir gerçek.

https://www.androidpolice.com/2019/01/26/youtube-reorders-video-resolution-options-so-its-easier-to-pick-the-highest-quality-first/