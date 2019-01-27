Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook'a Türkiye'de inceleme başlatıldı. Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Facebook konusunda bir açıklama yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir "Özel komisyon kuruldu. Biz bilgilerimizi sosyal medya kuruluşlarına açık rızamızla vermiş olabiliriz. Veriler amaç dışı kullanılırsa bunun adı veri istismarı olur" dedi.

Yapılacak çok yönlü inceleme kapsamında verilerin izinsiz kullanıldığı tespit edildiği taktirde sosyal medya devine ülkemizde 1 milyon 200 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Kişisel veri ihlali hakkında en çok GSM, bankacılık, finans ve sigorta, telekomünikasyon, hastane ve sosyal medya alanlarından şikayet geldiği belirtiliyor.

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Bilir bu konuda yaptığı açıklamada "Bankalar, hastaneler, vergi dairelerinde isim, kimlik numarası gibi bilgiler herkesin duyabileceği şekilde alınıyor. Sıramatik ve kiosklardan sıra numarası verilmesi gerekir. İlgili bakanlıklarla bu konuda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biyometrik kimlik doğrulama tehlikesi

Güvenlik nedeniyle parmak izi, yüz tanıma, avuç okuma, retina gibi uygulamalara dikkat çeken Bilir "Parmak izi biyometrik ve önemli bir veridir. Diğer taraftan yüz tanıma, retina gibi önemli veriler var. Bunları kaydettiğiniz zaman kanunda silme yok. Bunlar bir şekilde siber âleme yansıdığı zaman silmek o kadar kolay değil" dedi.

Ayrıca parmak izinin kaldırılması konusuna da değinen Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı "Bu konudaki şikâyetleri ölçülülük ilkesine göre değerlendireceğiz. Parmak izi almak son çare mi? Başka yöntemlerle eğer işleme amacını gerçekleştirebilecekseniz öncelikle o yöntemleri kullanmalısınız. Bunlar başka yöntemlerle olmalı. Mesela bir kart verirsin o okutulup, girilsin" açıklamasında bulundu.

2018 yılının Nisan ayında Facebook'a yönelik olarak başlatılan incelemeden de bahseden Bilir "Çok yönlü bir araştırma yapıyoruz. Özel komisyon kuruldu. Diyelim, buraya bir resim ekledik. Amacım profil oluşturmak. Ancak oradaki resimlerden algoritmalarla bir profilleme yapılması doğru değil. Benim hakkımda 'ayın 15'inde alışveriş yapar, genelde takım giyer, taksit yaptırır' şeklinde profillemeye izin verilmiyor. Bunlar araştırılacak" dedi.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/01/26/facebooka-inceleme