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Facebook’a Türkiye'de inceleme başlatıldı

Veri skandallarıyla gündemden düşmeyen Facebook'a Türkiye'de inceleme başlatıldı. Veriler amaç dışı kullanıldığı tespit edildiği taktirde sosyal medya devine 1.2 milyon liraya kadar ceza kesilecek.
3 ay
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook'a Türkiye'de inceleme başlatıldı. Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Facebook konusunda bir açıklama yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir "Özel komisyon kuruldu. Biz bilgilerimizi sosyal medya kuruluşlarına açık rızamızla vermiş olabiliriz. Veriler amaç dışı kullanılırsa bunun adı veri istismarı olur" dedi.
Yapılacak çok yönlü inceleme kapsamında verilerin izinsiz kullanıldığı tespit edildiği taktirde sosyal medya devine ülkemizde 1 milyon 200 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Kişisel veri ihlali hakkında en çok GSM, bankacılık, finans ve sigorta, telekomünikasyon, hastane ve sosyal medya alanlarından şikayet geldiği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Google Play Store web sitesinde garip bir sorun yaşanmaya başladı"
Bilir bu konuda yaptığı açıklamada "Bankalar, hastaneler, vergi dairelerinde isim, kimlik numarası gibi bilgiler herkesin duyabileceği şekilde alınıyor. Sıramatik ve kiosklardan sıra numarası verilmesi gerekir. İlgili bakanlıklarla bu konuda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biyometrik kimlik doğrulama tehlikesi

Güvenlik nedeniyle parmak izi, yüz tanıma, avuç okuma, retina gibi uygulamalara dikkat çeken Bilir "Parmak izi biyometrik ve önemli bir veridir. Diğer taraftan yüz tanıma, retina gibi önemli veriler var. Bunları kaydettiğiniz zaman kanunda silme yok. Bunlar bir şekilde siber âleme yansıdığı zaman silmek o kadar kolay değil" dedi.
Ayrıca parmak izinin kaldırılması konusuna da değinen Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı "Bu konudaki şikâyetleri ölçülülük ilkesine göre değerlendireceğiz. Parmak izi almak son çare mi? Başka yöntemlerle eğer işleme amacını gerçekleştirebilecekseniz öncelikle o yöntemleri kullanmalısınız. Bunlar başka yöntemlerle olmalı. Mesela bir kart verirsin o okutulup, girilsin" açıklamasında bulundu.
2018 yılının Nisan ayında Facebook'a yönelik olarak başlatılan incelemeden de bahseden Bilir "Çok yönlü bir araştırma yapıyoruz. Özel komisyon kuruldu. Diyelim, buraya bir resim ekledik. Amacım profil oluşturmak. Ancak oradaki resimlerden algoritmalarla bir profilleme yapılması doğru değil. Benim hakkımda 'ayın 15'inde alışveriş yapar, genelde takım giyer, taksit yaptırır' şeklinde profillemeye izin verilmiyor. Bunlar araştırılacak" dedi.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/01/26/facebooka-inceleme Yorum Yaz
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Müştemilat Bey 3 ay en beğenilen
1.2 milyon lira nedir yahu adamların gunluk sakız parası
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GuardianN- 3 ay
Verilerimiz bu kadar ucuz işte..
1 Yanıt Yanıtla +29
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alito 3 ay
Ne kadar ezik bir toplum olduğumuz, böyle bir sosyal medya devine kesilmek istenen cezadan bile belli oluyor. Vatandaşa vergi adı altında kesilen ceza ile bunu oranlarsak, kat kat daha fazla sömürüldüğümüz ortaya çıkacaktır. Kısacası bu hükümet, parayla oynayan yabancı bir sosyal medya devini bile kendi vatandaşından daha çok kayırmaktadır.
Ne kadar ezik bir toplum olduğumuz, böyle bir sosyal medya devine kesilmek istenen cezadan bile belli oluyor. Vatandaşa vergi adı altında kesilen ceza ile bunu ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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sistemli adam 2 ay
Konunun ne olduğuna dahi bakmadan böyle şeylerde otomatik, coşkuyla ülkesinin karşısında pozisyon alanlar mutlu olmuştur.
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nanis2000 2 ay
Iyi olmuş
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LordRaizo0 3 ay
Turkcell e gelince 90 küsür milyon lira para cezası veriyor . Daha Fazla Ceza Verilmeli
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SEANKingston 3 ay
iOS kullanmama rağmen Facebook uygulamasını telefonumdan silmek istiyorum
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adroid 3 ay
Az olmuş yav daha çok ceza versinler parayı da dolar cinsinden alsınlar da ülkemize döviz gelsin
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Eeltorm 3 ay
1 milyon 200 bin dolar ceza kesseydiniz keşke yada ona tekabül edecek kadar Türk Lirası.
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RascH 3 ay
225.000$ yapıyor. Ooo iyi, çerez.
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McLaren64 3 ay
Adamlar o parayı gerekirse haraç niyetine her ay ödeyip sizin bilgilerinizi CIA'ye aktarmaya devam eder. Yılda milyar $'lar kazanıyorlar yahu. Cezaya bak.
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Krone 3 ay
Kişisel veri hırsızlarına ne büyük ceza ama.. Tamamen erişim engellenmeli. Zaten popülaritesini kaybetti, bir tekme de biz vursak ne kaybederiz ki ?
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Seyrim 3 ay
O para değil ki Facbook için.. İnsan koparmışken, parmağını filan götürür..
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