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YouTube, yüz bulanıklaştırma teknolojisini tanıttı

6 yıl
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Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 İlk elden rapor etme konusundaki liderliğini korumak adına önemli bir adım atan YouTube, videolar için yüz bulanıklaştırma teknolojisini tanıttı.

Gelişmiş özellikler kısmından ulaşılabilecek olan bu yeni özellik, tek tıklama ile aktif hale getirilebilecek. Bu teknoloji sayesinde seçilen yüzler tüm video süresince tespit edilecek ve bulanık bir hal alacak. Tüm hassasiyet taşıyan videolarda kullanılabilecek olan özelliğin hassasiyet kapsamı da oldukça geniş tutulmuş durumda. İnsan hakları gösterisinde yada bir çocuğun doğum gününe ait videolarda bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak, bulanıklaştırma işlemini manuel olarak gerçekleştirmek için şu an bir araç mevcut değil. Eğer bulanıklaştırmayı otomatik olarak gerçekleştiren araçta bir hata oluşursa, kullanıcıya hatayı gidermek için videoyu özel kategorisine ekleme ya da kaldırma seçenekleri kalıyor.

Bu özellik sayesinde insanların daha çok kişisel içerik paylaşılması ve söylenmeyenlerin söylenmesini beklendiğini ifade eden YouTube, yaptığı açıklamada bu özelliği daha başka özelliklerinde takip edeceğini belirtti.  

http://youtube-global.blogspot.com/2012/07/face-blurring-when-footage-requires.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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TRSOF 5 yıl
Bu konuya ben de mesaj atmalıyım
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CertificatedStaff 5 yıl
Yil oldu 2014
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[__Zahid__] 5 yıl
2. sayfada eksi atmaya üşenirlerde mesajım en üstte görünür belki. burdan tüm Türk halkına selam yolluyorum.
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Tom Hagen 5 yıl
hiç işime yaramayacak ama güzel. Geliştirilmesi gerekiyor tabi.
Bu arada herkes baya - almış..
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Fx_57,5 5 yıl
Halehazirda lenovo nun webcam uygulamasinda var bu
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Barış. 5 yıl
EKSİLE BENİ
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SuperSantorelli 5 yıl
kullanışlı ve başarılı bir eklenti.
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Led Zeppelin 5 yıl
En çok beğenilen yorum sıfıra en yakın olan olmuş bu konuda
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ThisİsSparta 5 yıl
citi iş başında.
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Zogguko 5 yıl
bu ne lan
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Malavurann 5 yıl
+ basın kankiler
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Fear of the Dark 5 yıl
Güzel uygulama. Altyazı olayını da geliştirirlerse çok iyi olur.
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Timur33s 5 yıl
+'layın gelenek bozulsun
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