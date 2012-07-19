YouTube, yüz bulanıklaştırma teknolojisini tanıttı





İlk elden rapor etme konusundaki liderliğini korumak adına önemli bir adım atan YouTube, videolar için yüz bulanıklaştırma teknolojisini tanıttı.





Gelişmiş özellikler kısmından ulaşılabilecek olan bu yeni özellik, tek tıklama ile aktif hale getirilebilecek. Bu teknoloji sayesinde seçilen yüzler tüm video süresince tespit edilecek ve bulanık bir hal alacak. Tüm hassasiyet taşıyan videolarda kullanılabilecek olan özelliğin hassasiyet kapsamı da oldukça geniş tutulmuş durumda. İnsan hakları gösterisinde yada bir çocuğun doğum gününe ait videolarda bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak, bulanıklaştırma işlemini manuel olarak gerçekleştirmek için şu an bir araç mevcut değil. Eğer bulanıklaştırmayı otomatik olarak gerçekleştiren araçta bir hata oluşursa, kullanıcıya hatayı gidermek için videoyu özel kategorisine ekleme ya da kaldırma seçenekleri kalıyor.





Bu özellik sayesinde insanların daha çok kişisel içerik paylaşılması ve söylenmeyenlerin söylenmesini beklendiğini ifade eden YouTube, yaptığı açıklamada bu özelliği daha başka özelliklerinde takip edeceğini belirtti.

http://youtube-global.blogspot.com/2012/07/face-blurring-when-footage-requires.html