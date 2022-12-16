Fotoğraf küçültme nasıl yapılır? İşte JPG, JPEG ve PNG boyut küçültme

Günümüz akıllı telefonlarının kameraları inanılmaz fotoğraflar çekiyor. Telefon üreticileri, daha iyi sonuçlar elde etmek ve resim boyutunu küçültmek için piksel gruplama işlemini kullanıyor ancak yine de birkaç mb yer kaplayan fotoğraflar elde ediliyor. Resmi bastırmak istiyorsanız kullanışlı ancak internette bir sosyal medya hesabınızda paylaşacaksanız veya e-mail olarak gönderecekseniz, dosya boyutu yüksek olduğundan bir süre beklemeniz gerekecek. Bu sorunu aşmanın en kolay yolu; fotoğraf boyutu küçültme işlemi uygulamak. Peki, JPEG boyut küçültme nasıl yapılıyor? İşte fotoğraf sıkıştırma yazımızda sizlere, bilgisayardan (Windows ve Mac) ve telefondan (Android ve iOS) fotoğraf boyutlandırma işleminin nasıl yapıldığını anlatıyoruz.

Windows fotoğraf boyutu küçültme 🎨 Windows'ta fotoğraf boyutu küçültme işlemi, Microsoft Paint ile kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Program yüklemeden resim boyutu küçültme veya fotoğraf mb/kb düşürme yolunu arıyorsanız, Paint’i kullanabilirsiniz. MS Paint ile JPEG dosyası boyut küçültme için aşağıdaki adımları takip edin: Sıkıştırmak istediğiniz fotoğrafı bulun. Fotoğrafa sağ tıklayın ve Düzenle’yi seçin. Giriş sekmesi altında “Yeniden Boyutlandır”ı seçin. Resim boyutlandırma sayfasında “En boy oranını koru” kutucuğunu işaretleyin. Piksel küçültme için piksele tıklayın ve genişlik ve yükseklik değerini azaltın. Fotoğraf boyutu küçültme işlemini onaylamak için Tamam’a tıklayın. Dosya - Farklı Kaydet’i seçin ve resmin dosya formatını seçin.

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Mac fotoğraf küçültme 📷 Tam Boyutta Gör JPEG boyut küçültme, Mac bilgisayarda da ekstra programa ihtiyaç duyulmadan yapılabiliyor. Her Mac’te yüklü olan Önizleme ile fotoğrafın boyutunu küçültme veya değiştirme çok kolay. Mac'te resim boyutu küçültme için aşağıdaki adımları izleyin: Uygulamalar klasöründen Önizleme’yi başlatın ve boyutunu küçültmek istediğiniz resmi açın. Kalem simgeli İşaretle butonuna tıklayın, ardından iç içe geçen kare simgesine (boyutu ayarla) tıklayın. Fotoğraf boyutlandırma penceresi açılacak. Fotoğraf piksel ayarlama ekranında genişlik ve yükseklik değerini düşürün. Resmin küçüldüğünü, fotoğraf boyutunun azaldığını göreceksiniz. Mac’te jpg boyut küçültme, fotoğraf MB/KB düşürme bu kadar basit!

iPhone'da fotoğraf boyutu küçültme 📱 Tam Boyutta Gör iPhone’da resim küçültme dolayısıyla da fotoğrafın boyutunu düşürme en kolay şekilde programlarla yapılıyor. iOS telefonlarda jpeg foto boyut küçültme işlemi için kullanabileceğiniz programlardan birisi de; Image Size. Fotoğrafın boyutunu dilediğiniz ölçüde ayarlayabiliyorsunuz. iPhone’un sunmadığı çözünürlük seçeneklerini sunuyor. Fotoğraf küçültme sonrası ister telefona kaydediyor isterseniz de hızlıca e-mail gönderebiliyor veya yazdırabiliyorsunuz. iOS cihazınızla çektiğiniz JPEG dosyasının boyutunu küçültmek istiyorsanız aşağıdaki basit adımları izleyin: App Store’dan Image Size uygulamasını telefonunuza indirin. Galeri simgesine dokunarak, boyutunu küçültmek istediğiniz JPEG dosyasını açın. Seç’e dokunarak seçiminizi onaylayın. Fotoğraf boyutunu küçültmek için, Wight ve Height piksel değerlerini düşürün. Fotoğraf küçültme işlemi sonrası resmin boyutu da düşecektir. Image Size, iPhone’da JPEG fotoğraf boyutlandırma için kullanılan en popüler uygulamalardan biri ancak fotoğrafın boyutunu değiştirme işlemi uygulamasız olarak da yapılabiliyor. Mail gönderme yoluyla fotoğraf boyutunu küçültebilir ve hatta kb’a kadar düşürebilirsiniz. Aynı anda 5 adet fotoğrafın boyutunu küçültebiliyorsunuz. Bu yöntemle fotoğraf küçültme yapacaksanız öncelikle fotoğrafların kopyasını oluşturmanızda fayda var çünkü orijinal fotoğraflar artık belirlediğiniz boyutta oluyor. Küçük (320x240), orta (640x480), büyük (1632x1224) ve gerçek boyut (3264x2448) seçenekleri mevcut. Fazla kalite kaybı olmadan JPEG dosya boyutu küçültme için büyük ideal seçenektir.

Telefondan fotoğraf boyutu küçültme (Android) 📸 Tam Boyutta Gör Photo & Picture Resizer, Android telefonda JPEG boyut küçültme için kullanabileceğiniz en iyi resim sıkıştırma uygulamalarından biri. Ücretsiz uygulama, kaliteden ödün vermeden fotoğrafın boyutunu değiştirmenizi ve fotoğrafı küçültmenizi sağlıyor. Yeniden boyutlandırılan resimleri elle kaydetmeniz gerekmiyor; otomatik olarak ayrı bir klasöre kaydediliyor. Telefonda JPG dosyasının boyutu nasıl küçültülür görelim: Fotoğraf Boyutlandırma uygulamasını cihazınıza indirin. Galerinizden boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğraf ya da fotoğrafları seçin. “Boyut seçin” penceresinde çözünürlük seçeneklerinden birini seçin veya özel boyut ayarlayın. Yeniden boyutlandırılan resim otomatik olarak galerinize kaydedilecektir. Android telefonda fotoğraf boyutunu küçültmek bu kadar. JPG fotoğraf boyutlandırma için telefonunuzun galeri uygulamasını da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, galeriyi açıp fotoğraf detaylarına girmek ve düzenle seçenekleri arasından yeniden boyutlandırma (resize) butonuna dokunmak. Örneğin; Samsung telefonda %80’e kadar fotoğrafın çözünürlüğünü ve boyutunu düşürme şansına sahipsiniz.

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JPEG, PNG ve JPG küçültme & sıkıştırma (programsız) 🌐 Tam Boyutta Gör Resim boyutunu küçültme için bir programa veya uygulamaya ihtiyacınız yok. PNG, JPEG ve JPG dosya boyutunu küçültmek için Shutterstock Image Resizer gibi online fotoğraf sıkıştırma araçlarını kullanabilirsiniz. Online fotoğraf boyutlandırma için şu basit adımları izleyin: Görsel yeniden boyutlandırma aracını açın. Adım 1 kutucuğunda “yükle” butonuna tıklayın veya sıkıştırmak istediğiniz fotoğrafı bu alana sürükleyip bırakın. Tercih ettiğiniz resim boyutunu seçin. (Özel boyut belirleyebilirsiniz.) İndir butonuna tıklayarak resim dosyasını bilgisayarınıza indirin. Windows PC’de, Mac bilgisayarda, Android telefonda veya iPhone’da fotoğraf boyutlandırma işlemi ile fotoğrafın boyutunu düşürme bu kadar basit. E-mail gönderirken, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşırken veya bir web sitesine resim yüklerken dosya boyutu yüksek vb. gibi bir hata alıyorsanız fotoğraf sıkıştırma işlemi uygulamasınız. İçeriğimizdeki JPG, JPEG ve PNG boyut küçültme yöntemlerini kullanarak bu sorunların üstesinden gelebilirsiniz.

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