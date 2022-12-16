Fotoğraf küçültme nasıl yapılır? İşte JPG, JPEG ve PNG boyut küçültme

- Windows fotoğraf boyutu küçültme 🎨
- Mac fotoğraf küçültme 📷
- iPhone'da fotoğraf boyutu küçültme 📱
- Telefondan fotoğraf boyutu küçültme (Android) 📸
- JPEG, PNG ve JPG küçültme & sıkıştırma (programsız) 🌐
- Yorumlar
Günümüz akıllı telefonlarının kameraları inanılmaz fotoğraflar çekiyor. Telefon üreticileri, daha iyi sonuçlar elde etmek ve resim boyutunu küçültmek için piksel gruplama işlemini kullanıyor ancak yine de birkaç mb yer kaplayan fotoğraflar elde ediliyor. Resmi bastırmak istiyorsanız kullanışlı ancak internette bir sosyal medya hesabınızda paylaşacaksanız veya e-mail olarak gönderecekseniz, dosya boyutu yüksek olduğundan bir süre beklemeniz gerekecek. Bu sorunu aşmanın en kolay yolu; fotoğraf boyutu küçültme işlemi uygulamak. Peki, JPEG boyut küçültme nasıl yapılıyor? İşte fotoğraf sıkıştırma yazımızda sizlere, bilgisayardan (Windows ve Mac) ve telefondan (Android ve iOS) fotoğraf boyutlandırma işleminin nasıl yapıldığını anlatıyoruz.
Windows fotoğraf boyutu küçültme 🎨
- Sıkıştırmak istediğiniz fotoğrafı bulun.
- Fotoğrafa sağ tıklayın ve Düzenle’yi seçin.
- Giriş sekmesi altında “Yeniden Boyutlandır”ı seçin.
- Resim boyutlandırma sayfasında “En boy oranını koru” kutucuğunu işaretleyin.
- Piksel küçültme için piksele tıklayın ve genişlik ve yükseklik değerini azaltın.
- Fotoğraf boyutu küçültme işlemini onaylamak için Tamam’a tıklayın.
- Dosya - Farklı Kaydet’i seçin ve resmin dosya formatını seçin.
Mac fotoğraf küçültme 📷
- Uygulamalar klasöründen Önizleme’yi başlatın ve boyutunu küçültmek istediğiniz resmi açın.
- Kalem simgeli İşaretle butonuna tıklayın, ardından iç içe geçen kare simgesine (boyutu ayarla) tıklayın.
- Fotoğraf boyutlandırma penceresi açılacak.
- Fotoğraf piksel ayarlama ekranında genişlik ve yükseklik değerini düşürün.
- Resmin küçüldüğünü, fotoğraf boyutunun azaldığını göreceksiniz.
- Mac’te jpg boyut küçültme, fotoğraf MB/KB düşürme bu kadar basit!
iPhone'da fotoğraf boyutu küçültme 📱
Fotoğrafın boyutunu dilediğiniz ölçüde ayarlayabiliyorsunuz. iPhone’un sunmadığı çözünürlük seçeneklerini sunuyor. Fotoğraf küçültme sonrası ister telefona kaydediyor isterseniz de hızlıca e-mail gönderebiliyor veya yazdırabiliyorsunuz. iOS cihazınızla çektiğiniz JPEG dosyasının boyutunu küçültmek istiyorsanız aşağıdaki basit adımları izleyin:
- App Store’dan Image Size uygulamasını telefonunuza indirin.
- Galeri simgesine dokunarak, boyutunu küçültmek istediğiniz JPEG dosyasını açın.
- Seç’e dokunarak seçiminizi onaylayın.
- Fotoğraf boyutunu küçültmek için, Wight ve Height piksel değerlerini düşürün.
- Fotoğraf küçültme işlemi sonrası resmin boyutu da düşecektir.
Image Size, iPhone’da JPEG fotoğraf boyutlandırma için kullanılan en popüler uygulamalardan biri ancak fotoğrafın boyutunu değiştirme işlemi uygulamasız olarak da yapılabiliyor. Mail gönderme yoluyla fotoğraf boyutunu küçültebilir ve hatta kb’a kadar düşürebilirsiniz. Aynı anda 5 adet fotoğrafın boyutunu küçültebiliyorsunuz. Bu yöntemle fotoğraf küçültme yapacaksanız öncelikle fotoğrafların kopyasını oluşturmanızda fayda var çünkü orijinal fotoğraflar artık belirlediğiniz boyutta oluyor. Küçük (320x240), orta (640x480), büyük (1632x1224) ve gerçek boyut (3264x2448) seçenekleri mevcut. Fazla kalite kaybı olmadan JPEG dosya boyutu küçültme için büyük ideal seçenektir.
Telefondan fotoğraf boyutu küçültme (Android) 📸
Yeniden boyutlandırılan resimleri elle kaydetmeniz gerekmiyor; otomatik olarak ayrı bir klasöre kaydediliyor. Telefonda JPG dosyasının boyutu nasıl küçültülür görelim:
- Fotoğraf Boyutlandırma uygulamasını cihazınıza indirin.
- Galerinizden boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğraf ya da fotoğrafları seçin.
- “Boyut seçin” penceresinde çözünürlük seçeneklerinden birini seçin veya özel boyut ayarlayın.
- Yeniden boyutlandırılan resim otomatik olarak galerinize kaydedilecektir.
Android telefonda fotoğraf boyutunu küçültmek bu kadar. JPG fotoğraf boyutlandırma için telefonunuzun galeri uygulamasını da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, galeriyi açıp fotoğraf detaylarına girmek ve düzenle seçenekleri arasından yeniden boyutlandırma (resize) butonuna dokunmak. Örneğin; Samsung telefonda %80’e kadar fotoğrafın çözünürlüğünü ve boyutunu düşürme şansına sahipsiniz.
JPEG, PNG ve JPG küçültme & sıkıştırma (programsız) 🌐
- Görsel yeniden boyutlandırma aracını açın.
- Adım 1 kutucuğunda “yükle” butonuna tıklayın veya sıkıştırmak istediğiniz fotoğrafı bu alana sürükleyip bırakın.
- Tercih ettiğiniz resim boyutunu seçin. (Özel boyut belirleyebilirsiniz.)
- İndir butonuna tıklayarak resim dosyasını bilgisayarınıza indirin.
Windows PC’de, Mac bilgisayarda, Android telefonda veya iPhone’da fotoğraf boyutlandırma işlemi ile fotoğrafın boyutunu düşürme bu kadar basit. E-mail gönderirken, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşırken veya bir web sitesine resim yüklerken dosya boyutu yüksek vb. gibi bir hata alıyorsanız fotoğraf sıkıştırma işlemi uygulamasınız. İçeriğimizdeki JPG, JPEG ve PNG boyut küçültme yöntemlerini kullanarak bu sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
Fotoğraf Boyutu Küçültme Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 744Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...