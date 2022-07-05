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    Yemeksepeti uygulamasındaki ilginç eksiklik sosyal medyada viral oldu

    Yemekesepeti uygulamasının son güncellemesi, kullanıcılar tarafından ciddi anlamda eleştirilirken bir restoran sahibinin yaşadığı ve Yemeksepeti'ne anlatmaya çalıştığı ilginç sorun gündem oldu.
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    Yemeksepeti
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    Türkiye’nin en büyük restoran sipariş ağı olarak kabul edilen Yemeksepeti'nde bir restoran sahibi haklı bir şikayetini dile getirip bunu da bizzat deneyimleyerek anlatınca ilginç bir süreç ortaya çıktı. Yaşadığı süreci attığı tweetler ile tatil gününde anbean paylaşan restoran sahibi, bu durumun yarattığı mağduriyeti de ortaya çıkarmış oldu.

    Bir restoran sahibi Pazartesi günü kapalı olarak sisteme giriş yaptığı restoranına Yemeksepeti üzerinden sipariş vermeyi denemiş ve ilginç bir şekilde sipariş restorana iletilmiş. Kapalı olmasına rağmen restoranın sipariş hazırlıyor görünmesi haliyle sürenin uzamasına ve müşterilerin de restorandan uzaklaşmasına neden olabiliyor.

    Restoran sahibi konuyu Yemeksepeti çağrı merkezine iletirken bir yandan da müşteri olarak Yemeksepeti’nden gelen çağrıyı cevaplamış. Ne var ki ısrarla konunun sistemsel bir arıza olduğunu bildirmelerini istemelerine rağmen çağrı merkezi restoran kaynaklı iptal olarak not düşmüş. Zaman zaman müşteri zaman zaman da restoran aleyhine yaşanan bu olaylar Yemeksepeti’nin eleştirilmesine sebep oluyor. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Aşağıda yer alan tweet dizisinde süreci detaylıca görebilirsiniz.

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