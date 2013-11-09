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YouTube'ın yeni yorum sistemi kurucularından Jawed Karim tarafından da beğenilmedi

5 yıl
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22
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'ın yeni yorum sistemi kurucularından Jawed Karim tarafından da beğenilmedi
Google'ın sahibi olduğu popüler video platformu YouTube, ilk tanıtımını geçtiğimiz ay yaptığı yeni yorum sistemini dün resmi olarak kullanıma sokmuştu. Ancak bu yeni sistem sitenin kurucularından Jawed Karim tarafından beğenilmedi.
Yeni sistemi ile YouTube videolarının altına yorum yapabilmek için kişilerin Google+ hesaplarını kullanmaları gerekiyor. Getirdiği diğer imkanlar ile beğenilen ancak ciddi miktarda kullanıcı tarafından Google+ zorunluğu nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalan bu sistem, YouTube'un kurucularından Jawed Karim tarafından da beğenilmedi. 8 yıl önce yüklediği ilk videosunun hesabına tekrardan giriş yaparak "Bir videoya yorum yapmak için neden Google+ hesabına gerek var ? " tarzında bir yorum yapan Karim, yeni sistem hakkındaki ilk görüşünü bildirmiş oldu.
Hesabın bunca yıl sonra bir anda aktif olması bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor ve konu hakkında Jawed Karim'in yaptığı başka bir açıklama bulunmuyor. Ancak servis içerisinde genel olarak Google+ zorunluğu hakkında hazırlanan videoların sayısı artmaya devam ediyor.

http://9to5google.com/2013/11/08/youtube-co-founder-not-feeling-the-new-google-comment-system/ Yorum Yaz
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foz54 5 yıl en beğenilen
Bence güzel oldu kimin yorum attığı belli olacak. değişik nickler ile seviyesiz, küfürlü yorum atanlar azalacaktır
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senersongur 5 yıl
Bu yorum komple kaldirilsa cok iyi olacak. Hicbir agrisi yok. Video izlemek varken yorumlari okumaya zaten gerek yok.
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Bradley Cooper 5 yıl
çöp kelimesine ya sansür uygulanmalı ya da ceza verilmeli. sıktı artık herkes çöp çöp çöp başka bir bildiğiniz kelime yok mu
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Omisis046 5 yıl
Youtube ın yorum sistemi hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Tarihler bir acayip, 1 months ago, 2 months ago, bu ne insan doğru düzgün tarih koyar.
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carter 5 yıl
Google+ kullanan kaç kişi var Allah aşkına? Küfür edilip edilmemesi, kullanıcıların rahatsız olması adamların umruna bile değil, amaç, + kullanıcı sayısını arttırmak. Yine söylüyorum, tutmadı tutmayacak.
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Fevzi_aldemir 5 yıl
berbat bir sistem olmuş
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DH Misafiri 5 yıl
Ç
Ö
P
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xamaximax 5 yıl
------------- ]-------- Bob is building an army.
?-?---------?-?? O/ This tank & Bob are against Google+
Il-------------------]. /? Copy and Paste this all over
??^?^?^?^?^?^??.. / \ To bring back the old comment system
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
Mobil siteden yorumlara girdiğimiz zaman sorunlar olduğu görünüyor. Düzelirse güzel bir uygulama gibi duruyor.
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fatsa52 5 yıl
Bildiğin cevad kerim ne jawad ı arkadaş
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fatsa52 5 yıl
Bildiğin cevad kerim ne jawad ı arkadaş. Amerikan aksağanı ile bir sürü isim telef oluyor.
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Fx_57,5 5 yıl
maksat küfür olsa google+ hesabında kimin kaç arkadaşı varki allah aşkına!
alınır dandirikten bir hesap küfüre devam edilir eğer zihniyetinde varsa.
bence çok kötü olmuş.yorumları beğenme olayınada anlam veremedim eskisi geri döner yakın zamanda.
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furkann20 5 yıl
YOUTUBE'NİN YENİ SİSTEMİNE BİR KLASİK DONANIMHABER YORUMU OLARAK ŞUNU DİYECEĞİM:
ÇÖP :)
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