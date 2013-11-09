YouTube'ın yeni yorum sistemi kurucularından Jawed Karim tarafından da beğenilmedi

Google'ın sahibi olduğu popüler video platformu YouTube, ilk tanıtımını geçtiğimiz ay yaptığı yeni yorum sistemini dün resmi olarak kullanıma sokmuştu. Ancak bu yeni sistem sitenin kurucularından Jawed Karim tarafından beğenilmedi.

Yeni sistemi ile YouTube videolarının altına yorum yapabilmek için kişilerin Google+ hesaplarını kullanmaları gerekiyor. Getirdiği diğer imkanlar ile beğenilen ancak ciddi miktarda kullanıcı tarafından Google+ zorunluğu nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalan bu sistem, YouTube'un kurucularından Jawed Karim tarafından da beğenilmedi. 8 yıl önce yüklediği ilk videosunun hesabına tekrardan giriş yaparak "Bir videoya yorum yapmak için neden Google+ hesabına gerek var ? " tarzında bir yorum yapan Karim, yeni sistem hakkındaki ilk görüşünü bildirmiş oldu.

Hesabın bunca yıl sonra bir anda aktif olması bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor ve konu hakkında Jawed Karim'in yaptığı başka bir açıklama bulunmuyor. Ancak servis içerisinde genel olarak Google+ zorunluğu hakkında hazırlanan videoların sayısı artmaya devam ediyor.

http://9to5google.com/2013/11/08/youtube-co-founder-not-feeling-the-new-google-comment-system/