YouTube'un iOS uygulaması yeni özellikler ile güncellendi

Haber Editörü
Geçtiğimiz gün önemli yenilikler ile Android platformunda güncellenen popüler video servisi YouTube, şimdi de iOS uygulamasını güncelledi.
Yapılan güncelleme ile sınırsız eğlence amacıyla çalma listesine eklenen hepsini oynat butonuna ve arama yaparken video izleyebilme özelliklerine kavuşan uygulama, artık daha etkili bir kullanıcı deneyimi sağlayabiliyor. Android tarafında olduğu gibi uygulama simgesi de yenilenen YouTube, tasarımsal olarak da farklı bir yapıya bürünmüş bir durumda.
Ücretsiz olarak elde edilebilen YouTube iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
FoxTube daha güzel. Her şeyiyle.
Bir şey soracağım bu yeni güncellemeyi kuran arkadaşlara. Eskisinde videoyu düşey ekranda izlerken altta "Hakkında-Önerilenler-Yorumlar" şeklinde üç sekme vardı, videoyu bir taraftan izleyip bir taraftan önerilen video'lara bakabiliyor, yorumları okuyabiliyorduk. 2.0'da sekmeli kullanım kalkmış, sadece "Hakkında" kısmı var ve önerilenler kısmı bunun altında aşağı doğru sıralanıyor. Ama yorumlar'ı göremedim, orası nereye gitmiş? Video penceresinde video izlerken yorum okuyamıyorsak indirmeyim boş yere güncellemeyi?
Aynen foxtube on numara yorumlar kismi ekrani assagi indirince cikiyor + nedense youtube app inden izlerken donan bi video foxtube da hayatta donmuyor
Çözünürlük seçimi, video download(offline izlemek için) gibi olmazsa olmaz özellikler sunuyor. Senelerdir halen resmi uygulamaya daha çözünürlük seçim butonu bile gelmedi.
dediginiz uygulamada arkaplanda video acik kalabiliyormu hocam ? youtube da en nefret ettigim sey ana ekrana gidince video duruyr muzik dinlerken ornegin
2 dowloaddan sonra 1.99 para istiyo pro tube