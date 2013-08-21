YouTube'un iOS uygulaması yeni özellikler ile güncellendi

Geçtiğimiz gün önemli yenilikler ile Android platformunda güncellenen popüler video servisi YouTube, şimdi de iOS uygulamasını güncelledi.





Yapılan güncelleme ile sınırsız eğlence amacıyla çalma listesine eklenen hepsini oynat butonuna ve arama yaparken video izleyebilme özelliklerine kavuşan uygulama, artık daha etkili bir kullanıcı deneyimi sağlayabiliyor. Android tarafında olduğu gibi uygulama simgesi de yenilenen YouTube, tasarımsal olarak da farklı bir yapıya bürünmüş bir durumda.





Ücretsiz olarak elde edilebilen YouTube iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8