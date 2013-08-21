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YouTube'un iOS uygulaması yeni özellikler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'un iOS uygulaması yeni özellikler ile güncellendi
Geçtiğimiz gün önemli yenilikler ile Android platformunda güncellenen popüler video servisi YouTube, şimdi de iOS uygulamasını güncelledi.

Yapılan güncelleme ile sınırsız eğlence amacıyla çalma listesine eklenen hepsini oynat butonuna ve arama yaparken video izleyebilme özelliklerine kavuşan uygulama, artık daha etkili bir kullanıcı deneyimi sağlayabiliyor. Android tarafında olduğu gibi uygulama simgesi de yenilenen YouTube, tasarımsal olarak da farklı bir yapıya bürünmüş bir durumda.

Ücretsiz olarak elde edilebilen YouTube iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8 Yorum Yaz
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brkprcn 6 yıl
Goruntu kalitesi neden dusuk ayarlanmiyor da?
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Thymoniak 6 yıl
Yeni güncellemden sonra çok beğendim yeni tasarımını ve uygulamayi eskiden gunde 2 kere giriyorsam simdi 7-8 kere giriyorum.
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Zuko 6 yıl
darkbluestaz
AndacHan
Umutcan Ben ipadde Appstoreda Protuber isimli ücretsiz bir uygulama var artık onu kullanıyorum. Özellik ve kullanım kolaylığı bakımından resmi uygulamadan on gömlek üstün diyebilirim. Çözünürlük seçimi, video download(offline izlemek için) gibi olmazsa olmaz özellikler sunuyor. Senelerdir halen resmi uygulamaya daha çözünürlük seçim butonu bile gelmedi.
2 dowloaddan sonra 1.99 para istiyo pro tube
ben ne 2 si ne 3 ü bi ton indirme yaptım ücret falan talep etmedı benden.Kesinlikle en iyisi protuber.Youtube önce arkaplanda çalısma ıçın bı guncelleme yayınlasın!

FoxTube daha güzel. Her şeyiyle.
Bir şey soracağım bu yeni güncellemeyi kuran arkadaşlara. Eskisinde videoyu düşey ekranda izlerken altta "Hakkında-Önerilenler-Yorumlar" şeklinde üç sekme vardı, videoyu bir taraftan izleyip bir taraftan önerilen video'lara bakabiliyor, yorumları okuyabiliyorduk. 2.0'da sekmeli kullanım kalkmış, sadece "Hakkında" kısmı var ve önerilenler kısmı bunun altında aşağı doğru sıralanıyor. Ama yorumlar'ı göremedim, orası nereye gitmiş? Video penceresinde video izlerken yorum okuyamıyorsak indirmeyim boş yere güncellemeyi?
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Recharged 6 yıl
Yeni özellikler gayet güzel ben beğendim.
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udolu1905 6 yıl Zuko
Erchamion
darkbluestaz
Orijinalden alıntı: AndacHan
Orijinalden alıntı: Umutcan Ben ipadde Appstoreda Protuber isimli ücretsiz bir uygulama var artık onu kullanıyorum. Özellik ve kullanım kolaylığı bakımından resmi uygulamadan on gömlek üstün diyebilirim. Çözünürlük seçimi, video download(offline izlemek için) gibi olmazsa olmaz özellikler sunuyor. Senelerdir halen resmi uygulamaya daha çözünürlük seçim butonu bile gelmedi.
2 dowloaddan sonra 1.99 para istiyo pro tube
ben ne 2 si ne 3 ü bi ton indirme yaptım ücret falan talep etmedı benden.Kesinlikle en iyisi protuber.Youtube önce arkaplanda çalısma ıçın bı guncelleme yayınlasın!

FoxTube daha güzel. Her şeyiyle.
Bir şey soracağım bu yeni güncellemeyi kuran arkadaşlara. Eskisinde videoyu düşey ekranda izlerken altta "Hakkında-Önerilenler-Yorumlar" şeklinde üç sekme vardı, videoyu bir taraftan izleyip bir taraftan önerilen video'lara bakabiliyor, yorumları okuyabiliyorduk. 2.0'da sekmeli kullanım kalkmış, sadece "Hakkında" kısmı var ve önerilenler kısmı bunun altında aşağı doğru sıralanıyor. Ama yorumlar'ı göremedim, orası nereye gitmiş? Video penceresinde video izlerken yorum okuyamıyorsak indirmeyim boş yere güncellemeyi?

Aynen foxtube on numara yorumlar kismi ekrani assagi indirince cikiyor + nedense youtube app inden izlerken donan bi video foxtube da hayatta donmuyor
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Alcatraz 6 yıl
ios u bilmem de android deki uygulamayı hiç beğenmedim,berbat etmişler.
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cabriolet1981 6 yıl
Telefonda appstore güncellemelerine bakıyorum, youtube güncellemesi diye birşey yok.
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Umutcan 6 yıl
Ben ipad'de Appstore'da "Protuber" isimli ücretsiz bir uygulama var artık onu kullanıyorum. Özellik ve kullanım kolaylığı bakımından resmi uygulamadan on gömlek üstün diyebilirim.
Çözünürlük seçimi, video download(offline izlemek için) gibi olmazsa olmaz özellikler sunuyor. Senelerdir halen resmi uygulamaya daha çözünürlük seçim butonu bile gelmedi.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Knocknight 6 yıl Umutcan
Umutcan
Ben ipad'de Appstore'da "Protuber" isimli ücretsiz bir uygulama var artık onu kullanıyorum. Özellik ve kullanım kolaylığı bakımından resmi uygulamadan on gömlek üstün diyebilirim.
Çözünürlük seçimi, video download(offline izlemek için) gibi olmazsa olmaz özellikler sunuyor. Senelerdir halen resmi uygulamaya daha çözünürlük seçim butonu bile gelmedi.

dediginiz uygulamada arkaplanda video acik kalabiliyormu hocam ? youtube da en nefret ettigim sey ana ekrana gidince video duruyr muzik dinlerken ornegin
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AndaCakan 6 yıl Umutcan
Umutcan

Ben ipad'de Appstore'da "Protuber" isimli ücretsiz bir uygulama var artık onu kullanıyorum. Özellik ve kullanım kolaylığı bakımından resmi uygulamadan on gömlek üstün diyebilirim.
Çözünürlük seçimi, video download(offline izlemek için) gibi olmazsa olmaz özellikler sunuyor. Senelerdir halen resmi uygulamaya daha çözünürlük seçim butonu bile gelmedi.

2 dowloaddan sonra 1.99 para istiyo pro tube
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