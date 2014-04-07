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YouTube’un kendi geliştirdiği müzik servisi gelen son bilgiere göre ertelendi

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube’un kendi geliştirdiği müzik servisi gelen son bilgiere göre ertelendi
Video denildiği zaman akla gelen ilk servislerden YouTube, hatırlayacağınız üzere uzun zamandır kendi müzik servisi için çalışma gösteriyor. Ancak gelen son bilgiler, bu servisin bazı problemler dolayısıyla ertelendiğini gösteriyor.

Farklı noktalardan gelen bilgilere göre altyapı çalışmaları ve lisans anlaşmaları tamamlanan YouTube'un müzik servisi, Billboard’un YouTube'a yakın bir yöneticiden aldığı son ayrıntılara göreyse 2014'ün ikinci çeyreğine ertelenmiş durumda. Üst düzey yönetim takımının tasarımsal açıdan memnun kalmadığı belirtilen YouTube müzik servisi, söylediği kadarıyla her açıdan tam olarak hazır olmadan kullanıma sunulmayacak.
Spotify gibi diğer popüler servisler karşısına çok daha güçlü çıkmayı hedefleyen YouTube, bilindiği üzere video odaklı halinde bile özellikle müzik dinlemek için milyonlarca insan tarafından kullanılıyor.

http://www.trustedreviews.com/news/youtube-music-service-delayed-until-designers-get-it-right Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cübbeli gandalf 5 yıl
O da yasaklanmasın da ülkemizde.
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MK* 5 yıl
bize de ayrı erteleniyor
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mehmednaim 5 yıl
Reklamlardan parasını vererek kurtulabileceksek çok iyi.
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mademan4 5 yıl mehmednaim
mehmednaim

Reklamlardan parasını vererek kurtulabileceksek çok iyi.

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