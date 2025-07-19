Leroy Sane canlı yayını 2025 yılının en çok izlenenlerinden birisi oldu, Nintendo geride kaldı

Galatasaray YouTube hesabı rekor kırdı
Stream Charts tarafından hazırlanan Nisan-Mayıs-Haziran dönemi verilerine YouTube platformunda Leroy Sane canlı yayını pik zamanda 3.2 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kırdı. Platformda bu rakama ulaşabilen başka bir kulüp YouTube kanalı yok. Önceki rekor ise PSG YouTube hesabına aitti.
Bu dönemde Flamengo-Bayern Münih maçının canlı yayını 5.56 milyon pik izleyiciye ulaştı ve ilk sırayı aldı. Üçüncü sırada ise 2.49 milyon pik canlı yayın izleyicisi ile Nintendo Switch 2 konsolunun tanıtıldığı Direct yayını yer aldı.
1-12 Haziran arasında tüm yayın platformlarından elde edilen verilere göre ise CazeTV YouTube kanalı canlı yayın pik izleyici olarak ilk sırada yer alırken FPT Bong Da Viet kanalı ikinci sırada, Galatasaray kanalı da üçüncü sırada yer aldı. Nintendo dördüncülükte kaldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: