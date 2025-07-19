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    Leroy Sane canlı yayını 2025 yılının en çok izlenenlerinden birisi oldu, Nintendo geride kaldı

    Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Leroy Sane’nin İstanbul’a geliş canlı yayını bu yılın en çok izlenen yayınlarından birisi oldu. Global çapta Galatasaray ilk üçe girdi.

    Leroy Sane Tam Boyutta Gör
    Galatasaray’ın geçtiğimiz ay kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane’nin İstanbul’a gelişi gündem olmuştu. Taraftar ile buluştuğu anların canlı yayını milyonlarca kişi tarafından izlenirken, Galatasaray YouTube hesabını da zirveye taşıdı. 

    Galatasaray YouTube hesabı rekor kırdı

    Stream Charts tarafından hazırlanan Nisan-Mayıs-Haziran dönemi verilerine YouTube platformunda Leroy Sane canlı yayını pik zamanda 3.2 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kırdı. Platformda bu rakama ulaşabilen başka bir kulüp YouTube kanalı yok. Önceki rekor ise PSG YouTube hesabına aitti. 

    Bu dönemde Flamengo-Bayern Münih maçının canlı yayını 5.56 milyon pik izleyiciye ulaştı ve ilk sırayı aldı. Üçüncü sırada ise 2.49 milyon pik canlı yayın izleyicisi ile Nintendo Switch 2 konsolunun tanıtıldığı Direct yayını yer aldı. 

    1-12 Haziran arasında tüm yayın platformlarından elde edilen verilere göre ise CazeTV YouTube kanalı canlı yayın pik izleyici olarak ilk sırada yer alırken FPT Bong Da Viet kanalı ikinci sırada, Galatasaray kanalı da üçüncü sırada yer aldı. Nintendo dördüncülükte kaldı. 

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