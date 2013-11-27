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YouTube'un yeni yorum sistemi, istenmeyen mesajların artmasına neden oldu

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'un yeni yorum sistemi, istenmeyen mesajların artmasına neden oldu
Google'ın popüler servisleri arasında yer alan ve konusunda dünyanın en iyi platformlarından olan YouTube, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Google+ tabanlı yorum sistemine geçiş yapmıştı. Ancak bu yeni yorum sistemi firma tarafından da kabul edildiği kadarıyla, istenmeyen spam mesajların artmasına neden oldu.

Yeni yorum sistemiyle öncelikle Google+ ile yeni bir etkileşim düzeni kuruldu. Bu sayede kişiler YouTube videoları altına yazdıkları yorumları direkt olarak Google+ profilleri üzerine aktarabiliyor veya bu sosyal ağda bulunan arkadaşlarını etiket sistemiyle videoya çağırabiliyorlar. Çoğu Youtube kullanıcısı tarafından beğenilmeyen bu yeni sistem, firma tarafından da kabul edilen birçok spam sorunu ile karşılaştı. Genel olarak bu istenmeyen mesajların engellenmesi için çok ciddi oranda çalıştığını belirten firma, kötü linklerin ve ASCII çizimlerinin daha iyi algılanacağını, ayrıca uzun yorumların görüntüleme şeklinin de değiştirileceğini belirtiyor. Video yorumlarının daha iyi olabilmesi için ileride de birçok geliştirmenin yapılacağını söyleyen YouTube, beklenen toplu moderasyon araçlarının da kısa zaman içerisinde geleceğini müjdeledi. 
Konu hakkında YouTube tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://youtubecreator.blogspot.com/2013/11/an-update-on-youtube-comments.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Paul Klee 5 yıl
Youtubeun yaptığı en kotu yenilik bu oldu
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DH Misafiri 5 yıl
çok iğrenç yapmışlar eskiden yapılna yorumları cevaplayamıyon ve like rengide uygun değil
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LilTunechi 5 yıl
İzlesene aqar
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0971 5 yıl
en bomba yorumlar youtube da oluyor
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Doppelgangbanger 5 yıl LilTunechi
LilTunechi

İzlesene aqar


İzlesene o kadar popüler değil.
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Stop It 5 yıl
Çok kötü oldu ben hiç beğenmedim.
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Alesta1818 5 yıl
Adam gibi yeni düzenleme şart bu hali ile çöp
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ZEUS__ 5 yıl
batırdılar hepten, googleın ben yaptım olduları meşhurdur.
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Srcn81 5 yıl
Çok kötü yaptılar hiç hoş değil.
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Zenci Forvet 5 yıl
Eskisini özledik.
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kemaloztin 5 yıl
artık çok kötü oldu bozmadıları bi bu kalmıştı
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Paul Klee 5 yıl
Berbat oldu. Önceden yorumları okumak için bile videolara bakardım. Şimdiki sistem rezalet.
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Applenin Elması 5 yıl
Zaten yaptıkları şey aynı yıllardır yeni sistemler getirip daha ileri seviyeye çıkarıcağız derken daha eskiye götürüyorlar bunlardan iyi bir şey beklemek yanlış zaten.
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JuliusStrasser 5 yıl
O bob'un ben....
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MustafaPasam 5 yıl JuliusStrasser
IntellectualGuy
O bob'un ben....

Nereye girsem Bob var
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