YouTube'un yeni yorum sistemi, istenmeyen mesajların artmasına neden oldu

Google'ın popüler servisleri arasında yer alan ve konusunda dünyanın en iyi platformlarından olan YouTube, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Google+ tabanlı yorum sistemine geçiş yapmıştı. Ancak bu yeni yorum sistemi firma tarafından da kabul edildiği kadarıyla, istenmeyen spam mesajların artmasına neden oldu.





Yeni yorum sistemiyle öncelikle Google+ ile yeni bir etkileşim düzeni kuruldu. Bu sayede kişiler YouTube videoları altına yazdıkları yorumları direkt olarak Google+ profilleri üzerine aktarabiliyor veya bu sosyal ağda bulunan arkadaşlarını etiket sistemiyle videoya çağırabiliyorlar. Çoğu Youtube kullanıcısı tarafından beğenilmeyen bu yeni sistem, firma tarafından da kabul edilen birçok spam sorunu ile karşılaştı. Genel olarak bu istenmeyen mesajların engellenmesi için çok ciddi oranda çalıştığını belirten firma, kötü linklerin ve ASCII çizimlerinin daha iyi algılanacağını, ayrıca uzun yorumların görüntüleme şeklinin de değiştirileceğini belirtiyor. Video yorumlarının daha iyi olabilmesi için ileride de birçok geliştirmenin yapılacağını söyleyen YouTube, beklenen toplu moderasyon araçlarının da kısa zaman içerisinde geleceğini müjdeledi.

Konu hakkında YouTube tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://youtubecreator.blogspot.com/2013/11/an-update-on-youtube-comments.html