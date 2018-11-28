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Youtube mp3 dönüştürücü siteler nasıl kullanılır? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Youtube'da izlediğimiz videoları cihazınıza indirmek için kullanabileceğiniz youtube mp3 dönüştürücü siteleri nasıl kullanılır? Youtube mp3 dönüştürücü kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
5 ay
8,2b
1
16
Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Youtube mp3 dönüştürücü siteler nasıl kullanılır? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
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Dünyanın en popüler video izleme sitesi olan Youtube’da neredeyse herkese hitap eden milyonlarca içerik bulunuyor. Öyle ki Spotify ve Apple Music gibi servislerde pek çok şarkı bulunmasına rağmen sevdiğimiz bazı şarkıları hala sadece Youtube üzerinden dinleyebiliyoruz. Bu şarkıları tarayıcıdan dinlemek yerine cihazımıza indirmek istediğimizde youtube mp3 dönüştürücü kullanmamız gerekiyor. Peki youtube mp3 dönüştürücü nasıl kullanılır? Youtube mp3 dönüştürücü kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Youtube’daki videoları mp3’e dönüştürmek için kullanılan yöntemlerden biri olan youtube mp3 dönüştürücü kullanımı oldukça basit. Dönüştürme işlemi için girdiğiniz sitede genellikle bir arama çubuğu bulunur. Buradan arama yapabilir ve çıkan sonuçlar arasından istediğiniz videoyu seçip indirebilirsiniz. Ya da Youtube’dan seçtiğiniz bir videonun linkini kopyalayıp buraya yapıştırabilir ve dönüştürme işlemini başlatabilirsiniz.

Çoğu mp3 dönüştürücü sitesinde limit yoktur. Dilediğiniz kadar videoyu mp3’e dönüştürebilirsiniz. Fakat youtube mp3 dönüştürücü siteleri arasında cihazınıza virüs bulaştırmaya hazır siteler de var. Virüs ihtimalini azaltmak için öncelikle kullanacağınız siteyi iyi araştırıp hakkında iyi-kötü yorum var mı bakmanız gerekiyor. Sitede karar kıldığınız zaman indirme butonuna basmadan önce dosya uzantısının .mp3 olduğuna dikkat etmelisiniz. Exe, zip, rar uzantılı dosyalar virüslü çıkabiliyor.

Son olarak, youtube mp3 dönüştürücü sitelere girerken antivirüs programınızı etkinleştirmekte fayda var. Sizin farkında olmadığınız durumlarda antivirüs programınız sayesinde cihazınıza virüs bulaşmasını engelleyebilirsiniz.


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***Leopard*** 5 ay en beğenilen
Adsense ödemesi yatmayınca girilen içeriklerin tarzı değişiyor demek ki.
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Tr@mmler 5 ay
E yuh! Bu illegal bir yöntem değil mi? Google ve müzik yapım şirketlerinin bunu onaylamadığını bilmiyor musunuz?
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uçanbaklava 5 ay
WarezHaber
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Vega 5 ay
Editör doğru söylüyor aslında.Bu tip sitelerde mp3 indirme siteleri de dahil çok fazla sahte buton var.Aslında tıkladığınız "İndir" butonu sizi başka sitelere yönlendirebilir,arka planda farklı siteler açılabilir.O buton aslında bir reklam ağıdır.
Kullandığınız reklam engelleyicinin filtrelerinin güncel olmasına dikkat edin.Ben bu tip sorunlar ile karşılaştığımda bildiriyorum.Mesela alttaki raporlar bana ait.
github.com/...
github.com/...
github.com/...
github.com/...
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OverClocK1ng 5 ay
DONANIMHABER VS. YOUTUBE
Fight !!!






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MrT4ngo 5 ay
arkadaş polis misiniz siz yok yok bu. burda ilegal korsan diyenlerin kaçı mp3 için para ödüyor ?
adamlara bak sen komiksiniz :d
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Grkwnxs 5 ay
Ne illegali arkadaş boş yorum yapmaktan bıkmadınız youtube da yüzlerce ücretsiz müzik de var, mp3 indirmeyi illegal sanan kesimle torrent kullanmayı illegal sanal kesim hiç azalmayacak sanırım.
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alemburda34 5 ay
Donanımhaber backlink fiyatları ne kadar ?
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Ussuz 5 ay
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Onurmsq 5 ay
Koskoca donanımhaberin haberine bak. Bu haber mi simdi.
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vamp 5 ay
Bu yasa dışı bir içerik bence ana sayfadan ve siteden kaldırın.
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sis651 5 ay
Bu editör biraz acemi galiba...
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uçanbaklava 5 ay
WarezHaber
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