Youtube mp3 dönüştürücü siteler nasıl kullanılır? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Youtube’daki videoları mp3’e dönüştürmek için kullanılan yöntemlerden biri olan youtube mp3 dönüştürücü kullanımı oldukça basit. Dönüştürme işlemi için girdiğiniz sitede genellikle bir arama çubuğu bulunur. Buradan arama yapabilir ve çıkan sonuçlar arasından istediğiniz videoyu seçip indirebilirsiniz. Ya da Youtube’dan seçtiğiniz bir videonun linkini kopyalayıp buraya yapıştırabilir ve dönüştürme işlemini başlatabilirsiniz.
Çoğu mp3 dönüştürücü sitesinde limit yoktur. Dilediğiniz kadar videoyu mp3’e dönüştürebilirsiniz. Fakat youtube mp3 dönüştürücü siteleri arasında cihazınıza virüs bulaştırmaya hazır siteler de var. Virüs ihtimalini azaltmak için öncelikle kullanacağınız siteyi iyi araştırıp hakkında iyi-kötü yorum var mı bakmanız gerekiyor. Sitede karar kıldığınız zaman indirme butonuna basmadan önce dosya uzantısının .mp3 olduğuna dikkat etmelisiniz. Exe, zip, rar uzantılı dosyalar virüslü çıkabiliyor.
Son olarak, youtube mp3 dönüştürücü sitelere girerken antivirüs programınızı etkinleştirmekte fayda var. Sizin farkında olmadığınız durumlarda antivirüs programınız sayesinde cihazınıza virüs bulaşmasını engelleyebilirsiniz.
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Kullandığınız reklam engelleyicinin filtrelerinin güncel olmasına dikkat edin.Ben bu tip sorunlar ile karşılaştığımda bildiriyorum.Mesela alttaki raporlar bana ait.
github.com/...
github.com/...
github.com/...
github.com/...
Fight !!!
adamlara bak sen komiksiniz :d
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