Yüksek performanslı Subaru Forester STI ve Impreza STI önümüzdeki ay tanıtılacak

Subaru Forester STI konseptinin dikkat çeken özellikleri arasında Fighter Gray gövde rengi, 19 inçlik alüminyum jantları ve altı pistonlu kalipere ev sahipliği yapan Brembo yüksek performans fren sistemi bulunacak. Petek şeklinde desenlerle ve STI imzasıyla yenilenen ızgara, daha agresif tasarlanan ön tampon, yeni marşpiyeller ve sarı detaylarla bezenmiş arka tampon ile gövdedeki değişim devam ediyor.
Subaru şimdilik Forester STI’ın performans verilerini gizli tutarken, crossover’da e-Boxer sisteminin güçlendirilmiş bir versiyonunun kullanılacağını söylemekle yetiniyor. Standart Forester e-Boxer’da 2.0 litrelik dört silindirli motor 10 kW güç ve 65 Nm tork değerine sahip elektrik motoruyla destekleniyor. Bu işbirliği sayesinde totalde 143 beygir güç ve 188 Nm tork açığa çıkıyor. STI versiyonunda bu değerlerin gözle görülür derecede artması bekleniyor.
Impreza STI konsepti de sergilenecek
Subaru’nun Tokyo Otomobil Fuarı’nda Impreza STI konseptini de sergileyeceği biliniyor. Bu hatchback ile ilgili çok az bilgi mevcut, fakat aracın ön tampon lipi ve geniş marşpiyeller gibi parçalar içeren aerodinamik gövde kiti ile birlikte geleceği biliniyor. Yenilenmiş ızgarası, siyah tavan rengi ve hafif alaşım jantlarıyla öne çıkan Impreza STI’ın ortadan çift çıkış egzoz sistemine sahip olması bekleniyor.
Subaru’nun yanı sıra Mazda gibi diğer üreticilerin de yeni gövde kitlerini sergileyeceği Tokyo Otomobil Fuarı 11 Ocak Cuma günü kapılarını açacak. Yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
https://www.carscoops.com/2018/12/subaru-forester-impreza-sti-concepts-will-debut-next-month/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
110 bg 105 bg yahu bu araba 2.0 motorsa 2.0 gibi davransın o zaman 90 ların arabası gibi düşük güçte sorunsuzluğu bende yakalarım bu aracı her alan tam ağır araziye girmiyor ki zaten bu araçta ağır arazi aracı değil.. pajero tahoe felan ağır arazi araçları turbosu patlasın vs 260 bin tl nedir ya, forester altı üstü iç tasarımı 2005 lerden kalma arabanın yap su arabayı 200 bin civarına alan alsın
lanet olsun böyle ülkeye de sisteme de vergisine de
Ama asıl sıkıntı motorlarda ortaya çıkıyor. 1,6i ve 2,0i (2,5i ABD) benzinli atmosferik ve 2,0 dizel dışında motor seçeneği yok.
Şanzımanda ise CVT'de ısrarcı olması garip geliyor doğrusu.
Hibrit konusunda ise baya geriden geliyor. XV modelinin hibrit versiyonu sadece ABD'de mevcut.
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