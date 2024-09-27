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    Tesla, Türkiye’deki “sekizinci” Supercharger istasyonu ile eleştirilerin hedefi oldu

    Tesla, Supercharger şarj istasyonu kurulumlarını sürdürüyor. Bu bağlamda Tesla, Türkiye’deki sekizinci Supercharger şarj istasyonunu Çankırı’nın Ilgaz bölgesine kurdu.
    Tesla, Türkiye’de “sekizinci” Supercharger şarj istasyonunu açtı Tam Boyutta Gör
    Tesla, CEO’su Elon Musk, bu ayın başlarında “çok daha fazla Supercharger” şarj istasyonu açtıklarını söylemişti. Son verilere göre Tesla’nın dünya genelinde Supercharger konektör sayısı ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 59 bin 596’ya ulaştı. Ancak Türkiye’ye baktığımızda ise Tesla Supercharger şarj istasyonlarının çok yavaş bir şekilde arttığı görülüyor. Firmanın ülkemizdeki istasyon sayısı son açılış ile birlikte sadece 8 oldu.

    Ilgaz Çankırı Supercharger istasyonu açıldı

    Tesla, Türkiye’de “sekizinci” Supercharger şarj istasyonunu açtı Tam Boyutta Gör
    Tesla tarafından yapılan açıklamada Türkiye’deki Supercharger istasyonu sayısının sekize çıkartıldığını duyurdu. Firma, sekizinci şarj istasyonunu Çankırı’nın Ilgaz ilçesine kurdu. Tesla, Ilgaz Çankırı Supercharger istasyonu ile özellikle Ankara-İstanbul arasındaki yolculukları desteklemeyi hedefliyor. Haftanın her günü ve her saati açık olan yeni istasyon, CCS bağlantı noktasına sahip tüm elektrikli araçlarla uyumlu. İstasyonda 8 adet şarj noktası yer alıyor ve ayrıca 250kW’a kadar şarj imkanı sunuyor.

    Tesla, Türkiye pazarına Nisan 2023 tarihinde girmişti. Bir yılı aşkın bir süredir Türkiye’de bulunan firma, sadece 2024 yılında Model Y aracından 4.500 adetten fazla sattı. Firma 2023 yılını ise yaklaşık 12 bin adetlik satışla tamamlamıştı. Dolayısıyla Türkiye’de yollarda 15 bin adetten fazla Tesla Model Y var, buna kıyasla firma sadece 8 şarj istasyonu kurmuş durumda. Dolayısıyla Tesla sahipleri araçlarını genellikle diğer şarj istasyonlarında dolduruyor. Tesla Türkiye Ülke Satış Müdürü Berk Tezveren'nün yeni istasyon duyurusunu yaptığı X gönderisinin altında kullanıcıların istasyon sayısının yetersiz olduğundan şikayet ettiği görülüyor.

    Tesla Türkiye Supercharger noktaları

    Tesla Türkiye Supercharger noktaları Tam Boyutta Gör

    • Ankara, 2 Mevlana Blv.
    • Bolu, Yolçatı Köy Yolu
    • Edirne, 254 Kıyık Cd.
    • Ilgaz Çankırı, Samsun Istanbul Karayolu
    • Istanbul (Asya), No:88 Libadiye Cd.
    • O320 Akhisar, Istanbul
    • O320 Akhisar, Izmir
    • Tesla Service Ankara
    Kaynakça https://x.com/BerkTezveren/status/1839276269956948416 https://www.tesla.com/findus/list/superchargers/Turkey
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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