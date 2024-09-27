Tesla, Türkiye’deki “sekizinci” Supercharger istasyonu ile eleştirilerin hedefi oldu

Tam Boyutta Gör Tesla, CEO’su Elon Musk, bu ayın başlarında “çok daha fazla Supercharger” şarj istasyonu açtıklarını söylemişti. Son verilere göre Tesla’nın dünya genelinde Supercharger konektör sayısı ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 59 bin 596’ya ulaştı. Ancak Türkiye’ye baktığımızda ise Tesla Supercharger şarj istasyonlarının çok yavaş bir şekilde arttığı görülüyor. Firmanın ülkemizdeki istasyon sayısı son açılış ile birlikte sadece 8 oldu.

Ilgaz Çankırı Supercharger istasyonu açıldı

Tam Boyutta Gör Tesla tarafından yapılan açıklamada Türkiye’deki Supercharger istasyonu sayısının sekize çıkartıldığını duyurdu. Firma, sekizinci şarj istasyonunu Çankırı’nın Ilgaz ilçesine kurdu. Tesla, Ilgaz Çankırı Supercharger istasyonu ile özellikle Ankara-İstanbul arasındaki yolculukları desteklemeyi hedefliyor. Haftanın her günü ve her saati açık olan yeni istasyon, CCS bağlantı noktasına sahip tüm elektrikli araçlarla uyumlu. İstasyonda 8 adet şarj noktası yer alıyor ve ayrıca 250kW’a kadar şarj imkanı sunuyor.

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Tesla, Türkiye pazarına Nisan 2023 tarihinde girmişti. Bir yılı aşkın bir süredir Türkiye’de bulunan firma, sadece 2024 yılında Model Y aracından 4.500 adetten fazla sattı. Firma 2023 yılını ise yaklaşık 12 bin adetlik satışla tamamlamıştı. Dolayısıyla Türkiye’de yollarda 15 bin adetten fazla Tesla Model Y var, buna kıyasla firma sadece 8 şarj istasyonu kurmuş durumda. Dolayısıyla Tesla sahipleri araçlarını genellikle diğer şarj istasyonlarında dolduruyor. Tesla Türkiye Ülke Satış Müdürü Berk Tezveren'nün yeni istasyon duyurusunu yaptığı X gönderisinin altında kullanıcıların istasyon sayısının yetersiz olduğundan şikayet ettiği görülüyor.

Tesla Türkiye Supercharger noktaları

Tam Boyutta Gör

Ankara, 2 Mevlana Blv.

Bolu, Yolçatı Köy Yolu

Edirne, 254 Kıyık Cd.

Ilgaz Çankırı, Samsun Istanbul Karayolu

Istanbul (Asya), No:88 Libadiye Cd.

O320 Akhisar, Istanbul

O320 Akhisar, Izmir

Tesla Service Ankara

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