Tesla, Türkiye’deki “sekizinci” Supercharger istasyonu ile eleştirilerin hedefi oldu

Tesla, Türkiye pazarına Nisan 2023 tarihinde girmişti. Bir yılı aşkın bir süredir Türkiye’de bulunan firma, sadece 2024 yılında Model Y aracından 4.500 adetten fazla sattı. Firma 2023 yılını ise yaklaşık 12 bin adetlik satışla tamamlamıştı. Dolayısıyla Türkiye’de yollarda 15 bin adetten fazla Tesla Model Y var, buna kıyasla firma sadece 8 şarj istasyonu kurmuş durumda. Dolayısıyla Tesla sahipleri araçlarını genellikle diğer şarj istasyonlarında dolduruyor. Tesla Türkiye Ülke Satış Müdürü Berk Tezveren'nün yeni istasyon duyurusunu yaptığı X gönderisinin altında kullanıcıların istasyon sayısının yetersiz olduğundan şikayet ettiği görülüyor.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu