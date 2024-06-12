Tesla’nın insansı robotu Optimus, otonom olarak fabrikada çalışmaya başladı

Tesla Optimus, otonom olarak iş başı yaptı
Elon Musk ve Tesla, şu sıralarda 2018 yılında üzerinde anlaşılan 56 milyar dolarlık tazminat paketini onaylatmaya çalışıyor. Musk, kendisinden istenen tüm hedeflere ulaşırken bu paketin onaylanması ise bir krize dönüşmüş durumda. Öte yandan bu krizin iyi bir yanı varsa o da şirketin insansı robotu Optimus’un artık otonom olarak fabrikada çalışmaya başlamış olmasını öğrenmemiz.
Tesla, yayınladığı X gönderisinde “Fabrikada otonom olarak görev yapan iki Optimus robotu konuşlandırıldı.” ifadelerine yer veriyor. Ayrıca Tesla'ya göre, son iki yılda Optimus'ta üç büyük tasarım revizyonu ve insansı robotun ellerinde dört revizyon gerçekleştirildi. Ayrıca Optimus artık şirketin ofis ve laboratuarlarında günlük olarak otonom bir şekilde geziniyor.
Musk, ilk çeyrek raporu sırasında Optimus’ın yıl içinde sınırlı üretime geçebileceğini ve 2025’te satışa çıkabileceğini söylemişti. Musk, genelde bu tarihlerde oldukça iyimser davransa da sınırlı bir satış mümkün olabilir. Son olarak Musk, bu yıl içinde Optimus’un ellerinde bir revizyona daha gidileceğini ve 22 serbestlik derecesine sahip ellere sahip olacağını açıkladı. Bu, neredeyse bir insanla aynı yeterlilikte görevleri yerine getirebilecek bir esneklik kazandıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.