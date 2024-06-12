Tesla’nın insansı robotu Optimus, otonom olarak fabrikada çalışmaya başladı

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Tam Boyutta Gör Tesla, kısa bir süre önce CEO Elon Musk'ın liderliğinde şirketin 2018'den bu yana elde ettiği kilometre taşlarının bir listesini sundu. Liste, Tesla'nın hissedarları 2024 Yıllık Hissedarlar Toplantısı'nda Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık 2018 CEO Performans Ödülü'nün onaylanması için oy kullanmaya teşvik etme çabalarının bir parçası olarak yayınlandı. Ancak burada ilk defa şirketin insansı robotu Optimus’un otonom olarak fabrikada çalışmaya başladığı açıklandı.

Tesla Optimus, otonom olarak iş başı yaptı

Elon Musk ve Tesla, şu sıralarda 2018 yılında üzerinde anlaşılan 56 milyar dolarlık tazminat paketini onaylatmaya çalışıyor. Musk, kendisinden istenen tüm hedeflere ulaşırken bu paketin onaylanması ise bir krize dönüşmüş durumda. Öte yandan bu krizin iyi bir yanı varsa o da şirketin insansı robotu Optimus’un artık otonom olarak fabrikada çalışmaya başlamış olmasını öğrenmemiz.

Tesla, yayınladığı X gönderisinde “Fabrikada otonom olarak görev yapan iki Optimus robotu konuşlandırıldı.” ifadelerine yer veriyor. Ayrıca Tesla'ya göre, son iki yılda Optimus'ta üç büyük tasarım revizyonu ve insansı robotun ellerinde dört revizyon gerçekleştirildi. Ayrıca Optimus artık şirketin ofis ve laboratuarlarında günlük olarak otonom bir şekilde geziniyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, konu hakkında daha fazla detay vermiyor. Dolayısıyla bu otonom çalışma iddiasının önceki yayınlanan videolara mı yoksa halihazırdaki fiili duruma mı atıf yaptığını bilemiyoruz. Ancak her halükârda 2021 yılında duyurulan Optimus’un gelişimi takdire şayan. Özellikle geçen yıl tanıtılan Optimus 2 ile robot çok daha işlevsel hale getirildi.

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Musk, ilk çeyrek raporu sırasında Optimus’ın yıl içinde sınırlı üretime geçebileceğini ve 2025’te satışa çıkabileceğini söylemişti. Musk, genelde bu tarihlerde oldukça iyimser davransa da sınırlı bir satış mümkün olabilir. Son olarak Musk, bu yıl içinde Optimus’un ellerinde bir revizyona daha gidileceğini ve 22 serbestlik derecesine sahip ellere sahip olacağını açıkladı. Bu, neredeyse bir insanla aynı yeterlilikte görevleri yerine getirebilecek bir esneklik kazandıracak.

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Tesla’nın insansı robotu Optimus, otonom olarak çalışmaya başladı