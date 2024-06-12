Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın insansı robotu Optimus, otonom olarak fabrikada çalışmaya başladı

    Tesla, insansı robotu Optimus’ta yeni kilometre taşlarına ulaşmaya devam ediyor. Tesla tarafından yapılan güncellemede Optimus’un artık otonom olarak fabrikada çalışmaya başladığı açıklandı.
    Tesla’nın insansı robotu Optimus, otonom olarak çalışmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, kısa bir süre önce CEO Elon Musk'ın liderliğinde şirketin 2018'den bu yana elde ettiği kilometre taşlarının bir listesini sundu. Liste, Tesla'nın hissedarları 2024 Yıllık Hissedarlar Toplantısı'nda Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık 2018 CEO Performans Ödülü'nün onaylanması için oy kullanmaya teşvik etme çabalarının bir parçası olarak yayınlandı. Ancak burada ilk defa şirketin insansı robotu Optimus’un otonom olarak fabrikada çalışmaya başladığı açıklandı.

    Tesla Optimus, otonom olarak iş başı yaptı

    Elon Musk ve Tesla, şu sıralarda 2018 yılında üzerinde anlaşılan 56 milyar dolarlık tazminat paketini onaylatmaya çalışıyor. Musk, kendisinden istenen tüm hedeflere ulaşırken bu paketin onaylanması ise bir krize dönüşmüş durumda. Öte yandan bu krizin iyi bir yanı varsa o da şirketin insansı robotu Optimus’un artık otonom olarak fabrikada çalışmaya başlamış olmasını öğrenmemiz.

    Tesla, yayınladığı X gönderisinde “Fabrikada otonom olarak görev yapan iki Optimus robotu konuşlandırıldı.” ifadelerine yer veriyor. Ayrıca Tesla'ya göre, son iki yılda Optimus'ta üç büyük tasarım revizyonu ve insansı robotun ellerinde dört revizyon gerçekleştirildi. Ayrıca Optimus artık şirketin ofis ve laboratuarlarında günlük olarak otonom bir şekilde geziniyor.

    Tesla’nın insansı robotu Optimus, otonom olarak çalışmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, konu hakkında daha fazla detay vermiyor. Dolayısıyla bu otonom çalışma iddiasının önceki yayınlanan videolara mı yoksa halihazırdaki fiili duruma mı atıf yaptığını bilemiyoruz. Ancak her halükârda 2021 yılında duyurulan Optimus’un gelişimi takdire şayan. Özellikle geçen yıl tanıtılan Optimus 2 ile robot çok daha işlevsel hale getirildi.

    Musk, ilk çeyrek raporu sırasında Optimus’ın yıl içinde sınırlı üretime geçebileceğini ve 2025’te satışa çıkabileceğini söylemişti. Musk, genelde bu tarihlerde oldukça iyimser davransa da sınırlı bir satış mümkün olabilir. Son olarak Musk, bu yıl içinde Optimus’un ellerinde bir revizyona daha gidileceğini ve 22 serbestlik derecesine sahip ellere sahip olacağını açıkladı. Bu, neredeyse bir insanla aynı yeterlilikte görevleri yerine getirebilecek bir esneklik kazandıracak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir gecede çok fazla rüya görmek elite dangerous türkçe yama metpamid uyku yaparmı deadlift yerine ne yapılabilir buz kaç saatte donar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G3 IAP
    Lenovo V15 G3 IAP
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız