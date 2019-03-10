Yurt dışından gelen paketlere ek vergi uygulaması başladı

Bir süre önce Ekonomi Bakanı Berat Albayrak tarafından dile getirilen ve özellikle Aliexpress, Gearbest gibi Çinli platformlardan satın alınan paketlere ek vergi uygulaması başladı. En küçük paketten bile artık vergi alınacak.

5.2TL vergi

Hatırlanacağı üzere Bakan Albayrak bir yıl içerisinde Çin’den 26 milyon paket geldiğini ve bunlara vergi uygulanmadığını dile getirmişti. Kısa süre içerisinde yurt dışından gelen paketlere vergi düzenlemesi yapıldı.

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Normalde yurt dışından gelen 22 Avro ve altındaki paketler vergiye dahil değil yani herhangi bir ücret ödenmiyordu. 22 Avro üzeri olanlar kademe kademe belirli bir vergiye tabi tutuluyordu. Ayrıca değeri konusunda şüphe duyulan küçük paketlere de inceleme masrafı olarak Gümrük Sunum Ücreti uygulanıyordu.

Şimdi değeri ne olursa olsun 22 Avro altındaki yurt dışı paketlerine 4.5TL Gümrük Sunum Ücreti ve 70 kuruş damga vergisi uygulanmaya başladı. Böylece 1TL bile olsa paket için 5.2TL vergi ödenmiş oluyor.

Hali hazırda yurt dışından paket getirenler bu vergiyi ödemeye başladı. Sosyal mecralarda 2TL-3TL değerindeki paketine 5.2TL vergi ödeyen kullanıcılar şikayetlerini trend haline getirmiş durumda. Bununla birlikte uygulamadan geri adım atılacak gibi görünmüyor.