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Yurt dışından gelen paketlere ek vergi uygulaması başladı

Fiyatı çok düşük olsa da Aliexpress veya Gearbest gibi kanallardan aldığınız ürünlere Gümrük Sunum Ücreti uygulanmaya başladı. Böylece önceden bedelsiz olan paketlere bile 5.2TL vergi kesilecek.
2 ay
14,7b
1
245
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Ekonomi Bakanı Berat Albayrak tarafından dile getirilen ve özellikle Aliexpress, Gearbest gibi Çinli platformlardan satın alınan paketlere ek vergi uygulaması başladı. En küçük paketten bile artık vergi alınacak.

5.2TL vergi

Hatırlanacağı üzere Bakan Albayrak bir yıl içerisinde Çin’den 26 milyon paket geldiğini ve bunlara vergi uygulanmadığını dile getirmişti. Kısa süre içerisinde yurt dışından gelen paketlere vergi düzenlemesi yapıldı.

Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik platformları telif ücretlerinin düşürülmesi için harekete geçti"

Normalde yurt dışından gelen 22 Avro ve altındaki paketler vergiye dahil değil yani herhangi bir ücret ödenmiyordu. 22 Avro üzeri olanlar kademe kademe belirli bir vergiye tabi tutuluyordu. Ayrıca değeri konusunda şüphe duyulan küçük paketlere de inceleme masrafı olarak Gümrük Sunum Ücreti uygulanıyordu.

Şimdi değeri ne olursa olsun 22 Avro altındaki yurt dışı paketlerine 4.5TL Gümrük Sunum Ücreti ve 70 kuruş damga vergisi uygulanmaya başladı. Böylece 1TL bile olsa paket için 5.2TL vergi ödenmiş oluyor.

Hali hazırda yurt dışından paket getirenler bu vergiyi ödemeye başladı. Sosyal mecralarda 2TL-3TL değerindeki paketine 5.2TL vergi ödeyen kullanıcılar şikayetlerini trend haline getirmiş durumda. Bununla birlikte uygulamadan geri adım atılacak gibi görünmüyor.

 

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deniz_sea 2 ay en beğenilen
Hiç sorun değil aldığım ürünlere 5tl versem bile buradan ucuza geliyor,
Ama hakkımı kimseye helal etmiyorum, adamlar mafyavari devlet yönetmeye paşladı,
3 Yanıt Yanıtla +321
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CWaRRioR 2 ay
Araba alırsın araba fiyatından fazla vergi ödersin, bir eğlence olur alkol alırsın alkol fiyatından fazla vergi ödersin. Çalışırsın, kazandığının %35'i vergiye gider, harcarsın harcadığının 2 katı vergiye gider. Hani vatandaş olduğuma dair belge olmasa, ülkede zulüm gören mülteci olduğumu düşüneceğim.
İyi güzel ödüyoruz da ödedimizin karşılığı olarak hangi hizmeti alıyoruz diye düşünüyorum. İstihdam mı arttı? Üretim mi arttı? Herhangi bir katma değeri olan işle ekonomi mi güçlendirildi? Varsa yoksa inşaat, hepsi de elimizde patladı işte. Tarım ülkesinde çiftçi kalmadı yahu. Düzenli olarak savunma sanayii haberleriyle gazımız alınıyor. Yandaş firmaların da milyar dolarlık vergi borcu vatandaşa yıkılıyor.
Şimdi şu yanlış yönetilen ekonomi yüzünden konkordato açıklayan, bu sebeple alacaklıları dolaylı olarak batıran firmalar da çaresiz bir şekilde batmaya başlayacak. daha acı bilançolarla karşılaşacağız. Ama biz düğün konvoyunun önünü kesen çocuklar gibi zarflardan 5 tl toplama peşindeyiz. Açıklama da dalga geçer gibi trajikomik bir üslupla yapılıyor.
Yıllarca Türkiye şu kadar büyüdü haberleri yapıldı, yabancı yatırımcı çekilince gördük ki tamamen balon bir büyüme. Refah düzeyi bir gün bile daha iyiye gitmedi. Ama ekonomi çok iyi ;) Ne de olsa enkaz devraldılar kendilerinden.
Araba alırsın araba fiyatından fazla vergi ödersin, bir eğlence olur alkol alırsın alkol fiyatından fazla vergi ödersin. Çalışırsın, kazandığının %35'i vergiye ...
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1 Yanıt Yanıtla +232
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crazywinner3 2 ay
Türkiye'de olmayan 2 liralık parçaya 5 lira vergi mi ödeyeceğim ben şimdi? Bu damat bir harika dostum
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blasph 12 sa.
Marttan beri 6 8 siparişim geldi hiçbirinden gümrüğe sunum ücreti kesilmedi, para ödemeden hepsi teslim edildi.
İçlerinde takipli de vardı takipsiz de.
Hazirandan sonraya sarkacak 2 3 paketim var, bakalım onlarda durum ne olacak.
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Öğretmen27 2 gün
Yurtdışından Satın Aldığımız Ürünler İçin Ne Kadar Vergi Ödeyeceğiz? ▶ webtekno.com/...
5.20 le kalmamis. Gumruk vergisi+kdv+otv
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Calligiato 1 gün Öğretmen27
Felaket...
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Crossclimatt 1 ay
Benim 500 dolar siparişim olacak fedex dhl takılıyor china postun eml si var oda hızlı o takılır mı acaba yine ..2 sis farı 2 far 2 tane bagaj rayı alıcam hummer için bu arabalarda %20 ye ek ne vergi çıkar acaba ?
tr.aliexpress.com/...
tr.aliexpress.com/...
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S4F4K 1 ay
mart ayında 2 kargom gümrüğe takılmadan gelmişti, bu sefer takılmış ne yapmam lazım bilgisi olan varmı
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Broon 1 ay
ses çıkmadıkça vergi artacak
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abbet 1 ay
375 TL li alışverişe 279 tl vergi çıkardılar. Normal midir ?
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Öğretmen27 1 ay
Arkadaslar gecenlerde de ben ptt den aldim kargomu para almadilar.
Takipli urunlerden mi aliyorlar? Bir bilgisi olan varsa yazsin.
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Varzim 2 ay
Güncelleme yapayım.Abdden gelen 5 dolar görünen takipli küçük kutuya 5.2 tl kitlediler,Çinden gelen ince takipsiz zarfa vergi kitlemediler.
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The.Mafia 2 ay
Vergisisiz bir şey kalmadı demek ki bedava ürün gelse 5 lira vergi
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thebyed 2 ay
Takıpsiz gonderiler vergiye dahil değil anlaşılan. Ben 2 yılı aşkın zamandir posta abone kutusu kullanıyorum.
Eğer takipsiz kargo bu uygulmaya dahil degil ise vakit kaybetmeden bir tane kiralayin yıllık 15 tl para degil yani 3 tane takıpsiz kargoda çıkıyor parası.
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