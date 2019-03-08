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Çevrim içi müzik platformları telif ücretlerinin düşürülmesi için harekete geçti

Elde ettiği gelirin neredeyse yarısını telif hakkı ücretlerine ayıran Spotify gibi çevrim içi müzik devleri, bu rakamın aşağı çekilmesi için yüksek mahkemeye başvuruda bulundu.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün dijital müzik piyasasında artık abonelik tarzı çevrim içi müzik platformlarının sözü geçiyor. Satış tarafında ise fiziksel ortamlar aradaki farklı kapatmaya başladı. Bununla birlikte çevrim içi müzik platformları büyük lisans bedelleri yüzünden zorlanıyor.

Yeni tartışma konusu

Devasa abone sayıları olmasına karşın Spotify gibi platformlar gelirini kara çevirmekte zorlanıyor. Hali hazırda ABD’de sektörün ortalama telif hakkı payı yüzde 44 civarında. Yani kazandığının yarısı telif ücretlerine gidiyor. Hal böyle olunca daha fazla abone kazanabilmek için sürekli çözüm üretmek zorunda kalıyor. Platformlar buna bir çare bulmak için bir araya geldi.

Ayrıca Bkz. "Corsair eğlenceye yönelik yeni klavyesini duyurdu"

Sektörün büyük isimleri Spotfiy, Google, Amazon ve Pandora; ABD’de yüksek mahkemeye başvurarak Telif Hakkı Kurulu’nun belirlediği yüzde 44 kesintinin düşürülmesi için talepte bulundu. Kurul geçen yılın sonlarında telif hakkı payını yüzde 44 olarak belirlemiş ve 30 günlük de itiraz süreci bırakmıştı. Dev isimler bu süre dolmadan itirazlarını yapmış durumda.

Müzik devleri, yüksek telif hakkı oranlarının hem hak sahiplerini hem de lisans alanları olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Bu bakımdan belirlenen oranın gözden geçirilmesini istiyor. Apple ise daha önce bir açıklama yaparak yüksek telif hakkı ücretlerine yönelik bazı çözümler sunmuştu.

Bununla birlikte sanatçı tarafında telif ücretlerinin yüksek tutulması şart koşuluyor. Bir dönem Taylor Swift düşük telif hakkı ücretlerini protesto ederek tüm yapımlarını Spotify’dan kaldırmıştı.

 

https://www.engadget.com/2019/03/07/music-streaming-services-fight-royalties-increase/ Yorum Yaz
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Opioid 2 ay en beğenilen Escapetolife
çekseler kaç yazar bu zamanda her parçaya ayrı para verecek tüketici yok
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Gqhuan 2 ay
Zam yapmaya bahanemi arıyorlar yine , sonu umarım üyelere dokunmaz
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SEO-Uzmanı 2 ay
bir sanatçı hayatı boyunca 1000 tane eser yapar
eserlerin 999'u %100 çöp olur !
ama 1 tanesi hit olur.
şimdi çöp parasına da ;
hit olan satılmaz hani !
haklı olarak !
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interwap 2 ay
Eser sahibi hakkını almak ister, ama hakkı ne kadar?
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Escapetolife 2 ay
Umarım telif payını bir şekilde düşürtüp, platformdan eserlerini bir bir çeken sanatçı dalgası başlatırlarda görürler üreten kesime dokunmamak gerektiğini.
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Opioid 2 ay Escapetolife
çekseler kaç yazar bu zamanda her parçaya ayrı para verecek tüketici yok
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