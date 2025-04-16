Temu’dan alışveriş yapanlar üzgün: Yurt dışından alışveriş limiti 22 Euro’ya iniyor

- Alışveriş limiti giderek düşürülüyor
- Temu ve Aliexpress gibi siteler Türkiye’ye temsilci atamak zorunda
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Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışından alışveriş limitinin 22 Euro’ya indirileceğini duyuran Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe "Ticaret Bakanlığı, yurt dışından alışverişte 30 euro olan tavan uygulamasının (gümrük muafiyeti) 22 euro seviyesine indirilebileceğini belirtti" dedi. Söz konusu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belli değil.
Alışveriş limiti giderek düşürülüyor
Türkiye’deki kullanıcıların Temu’dan siparişlerinin artmasıyla birlikte yurt dışından alışverişe çeşitli kısıtlamalar getirildi. 21 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren düzenleme ile yurt dışından alışverişte tavan fiyat 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldü. Ardınıdan 27 Aralık 2024’te yürürlüğe giren düzenleme ile bu 30 Euro’luk limite kargo ücreti dahil edildi. Ücretsiz kargolarda ise 3 Euro’luk taşıma bedelinin otomatik olarak fiyata eklenmesi kararlaştırıldı. Yakın zamanda hayata geçirilecek düzenleme ile 30 Euro’luk tavan limit kargo ücretiyle birlikte 22 Euro’ya indirilecek.
Temu ve Aliexpress gibi siteler Türkiye’ye temsilci atamak zorunda
Son olarak yurt dışı alışveriş platformlarının Türkiye’ye temsilci ataması zorunlu tutuldu. Temu, Aliexpress gibi yabancı siteler Türkiye’ye temsilci atamazsa Türkiye’ye satış yapamayacak. Temsilci atama yükümlülüğü 1 Nisan'da yürürlüğe girdi. Temu ve Aliexpress'ten herhangi bir açıklama yapılmadı ancak iki platformda da Türkiye'ye satışlar devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
Video çalışmıyor.