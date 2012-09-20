ZTE, gelecek yıl Firefox OS tabanlı akıllı telefonlar piyasaya sürecek

Mozilla'nın tarayıcı sektöründe edindiği tecrübesini mobil segmente aktarmayı planladığı Firefox mobil işletim sistemi, gelecek yılın ilk aylarında Telefonica operatörü ile Brezilya'da satışa sunulacak.





Mobil platformlara yeni bir soluk kazandırmak isteyen Firefox OS, şimdilik iddialı bir çıkış yapmayı planlamıyor. Gelecek yılın ilk yarısı bir deneme süreci şeklinde geçecek ve beklentilerin üzerinde bir başarı elde edilirse, daha çok üretici Firefox ekosistemine katılacak. Zira Tizen işletim sistemi de gelecek yıl boy gösterecek diğer bir oyuncu. Çinli ZTE de mobil işlemci rekabetinde, Firefox OS'a bir şans vermeyi planlıyor.





Wall Street Journal'a bir açıklama yapan bir ZTE yöneticisi, geliştirme çalışmalarına katıldıkları Firefox OS taşıyan akıllı telefonları gelecek yılın ilk çeyreğinde satışa sunacaklarını belirtti. ZTE ayrıca WP8 ekosistemine de iddialı oyuncularla katılacak.





Açıklamanın Acer'ın Alibaba'nın geliştirdiği işletim sistemi Aliyun OS ile satışa sunacağı modeli iptal etmesinin ardından yapılması dikkat çekici. Çin'de Android'e alternatif mobil işletim sistemleri geliştiriliyor ve Aliyun OS bunlardan birisi.





Acer'ın Aliyun OS ile çalışan bir akıllı telefon modeli piyasaya süreceğini açıklamasının ardından, Google, işletim sisteminin Android çekirdeğini temel almasına rağmen uyumsuz olduğunu ve bu durumda Acer'ın AOSP desteğinden yoksun kalacağını belirtmişti. Sonrasında da Acer modeli satışa sunmaktan vazgeçmişti. Alibaba ise işletim sisteminin Android ekosisteminin bir parçası olmadığını savunmuştu.





Google ve Alibaba arasındaki gerilim devam ederken, Çinli üreticilerin alternatif işletim sistemi arayışları da devam ediyor gibi görünüyor.