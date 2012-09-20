Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE, gelecek yıl Firefox OS tabanlı akıllı telefonlar piyasaya sürecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
7
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mozilla'nın tarayıcı sektöründe edindiği tecrübesini mobil segmente aktarmayı planladığı Firefox mobil işletim sistemi, gelecek yılın ilk aylarında Telefonica operatörü ile Brezilya'da satışa sunulacak.

Mobil platformlara yeni bir soluk kazandırmak isteyen Firefox OS, şimdilik iddialı bir çıkış yapmayı planlamıyor. Gelecek yılın ilk yarısı bir deneme süreci şeklinde geçecek ve beklentilerin üzerinde bir başarı elde edilirse, daha çok üretici Firefox ekosistemine katılacak. Zira Tizen işletim sistemi de gelecek yıl boy gösterecek diğer bir oyuncu. Çinli ZTE de mobil işlemci rekabetinde, Firefox OS'a bir şans vermeyi planlıyor.

Wall Street Journal'a bir açıklama yapan bir ZTE yöneticisi, geliştirme çalışmalarına katıldıkları Firefox OS taşıyan akıllı telefonları gelecek yılın ilk çeyreğinde satışa sunacaklarını belirtti. ZTE ayrıca WP8 ekosistemine de iddialı oyuncularla katılacak.

Açıklamanın Acer'ın Alibaba'nın geliştirdiği işletim sistemi Aliyun OS ile satışa sunacağı modeli iptal etmesinin ardından yapılması dikkat çekici. Çin'de Android'e alternatif mobil işletim sistemleri geliştiriliyor ve Aliyun OS bunlardan birisi. 

Acer'ın Aliyun OS ile çalışan bir akıllı telefon modeli piyasaya süreceğini açıklamasının ardından, Google, işletim sisteminin Android çekirdeğini temel almasına rağmen uyumsuz olduğunu ve bu durumda Acer'ın AOSP desteğinden yoksun kalacağını belirtmişti. Sonrasında da Acer modeli satışa sunmaktan vazgeçmişti. Alibaba ise işletim sisteminin Android ekosisteminin bir parçası olmadığını savunmuştu.

Google ve Alibaba arasındaki gerilim devam ederken, Çinli üreticilerin alternatif işletim sistemi arayışları da devam ediyor gibi görünüyor.

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120919-701541.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Volkanbaba 7 yıl en beğenilen
Size kalırsa zaten hiç yeni birşey çıkmasın. Yariniz android, yariniz apple fani birbirinize laf atmakyan baska yaptiginiz birsey yok. Cikmamis kulanmadiginiz birseyin iyi olup omadigini bilemessiniz. He ciksin dandik dandik hatalar versin dogru durust calismasin o zaman elestirin. Neymis efendim firefox hiç bulamasaymış iyiymiş, neden? sana zorla ff os lu cihazmi aldıracak? Ne güzel bağımsız bir geliştirici ekibinin çıkardığı bir sistem işte daha destek vermeniz lazım ama siz iki amerikan şirketi paraları cukkalarken burda ne gerek vardı yeaagg yazmaya devam edin.

Ff os da gelsin tizende gelsin androidde olsun Ios da olsun kim ne isterse onu alsın.

Edit: imla.
Size kalırsa zaten hiç yeni birşey çıkmasın. Yariniz android, yariniz apple fani birbirinize laf atmakyan baska yaptiginiz birsey yok. Cikmamis kulanmadiginiz ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Volkanbaba 7 yıl en beğenilen
Size kalırsa zaten hiç yeni birşey çıkmasın. Yariniz android, yariniz apple fani birbirinize laf atmakyan baska yaptiginiz birsey yok. Cikmamis kulanmadiginiz birseyin iyi olup omadigini bilemessiniz. He ciksin dandik dandik hatalar versin dogru durust calismasin o zaman elestirin. Neymis efendim firefox hiç bulamasaymış iyiymiş, neden? sana zorla ff os lu cihazmi aldıracak? Ne güzel bağımsız bir geliştirici ekibinin çıkardığı bir sistem işte daha destek vermeniz lazım ama siz iki amerikan şirketi paraları cukkalarken burda ne gerek vardı yeaagg yazmaya devam edin.

Ff os da gelsin tizende gelsin androidde olsun Ios da olsun kim ne isterse onu alsın.

Edit: imla.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raikirin 7 yıl Volkanbaba
Volkanbaba

Size kalırsa zaten hiç yeni birşey çıkmasın. Yariniz android, yariniz apple fani birbirinize laf atmakyan baska yaptiginiz birsey yok. Cikmamis kulanmadiginiz birseyin iyi olup omadigini bilemessiniz. He ciksin dandik dandik hatalar versin dogru durust calismasin o zaman elestirin. Neymis efendim firefox hiç bulamasaymış iyiymiş, neden? sana zorla ff os lu cihazmi aldıracak? Ne güzel bağımsız bir geliştirici ekibinin çıkardığı bir sistem işte daha destek vermeniz lazım ama siz iki amerikan şirketi paraları cukkalarken burda ne gerek vardı yeaagg yazmaya devam edin.

Ff os da gelsin tizende gelsin androidde olsun Ios da olsun kim ne isterse onu alsın.

Edit: imla.

Bu işletim sisteminin neresi yeni ?Ne ayrıcalık veriyor bana? Piyasada bu kadar sağlam rakipleri varken neden onu seçmeliyim? Malesef bu soruların cevabı yok.Piyasadaki güçlü rakiplerine karşı öne çıkması gerekiyorken iddamız yok diyenin neyini destekleyeyim ? Ben onlara göre değil onlar bana göre hareket etmeli, tüketici olan benim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tttahmettt 7 yıl
tutunabilirse alternatif iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
facebook un html5 ile yaptığı yorumdan sonra gerçekten fos olmasını bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
mozilla boşuna uğraşıyor.. bu devirde bu piyasaya girip de başarılı olabilmek çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raikirin 7 yıl
Mozilla hiç bulaşmasaydı bu işlerle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AzRocK 7 yıl
Resimdeki cihaz Wildfire S'e çok benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Windows Phone 8X "Windows Phone 8 güçlü cihazlarla geliyor" video inceleme 7 yıl Orange San Diago "Intel işlemcili telefon!" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim