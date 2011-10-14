Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS12X'i pazara sunuyor

Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS12X'i kullanıma sunuyor. Yüksek performanslı işlemciler için hazırlanan 151 x 132 x 154 mm boyutlarında ve 1Kg ağırlığındaki soğutucu, değişken yaprak profiline sahip iki ısı dağıtıcı blok ile geliyor. İşlemci ile doğrudan temas kuran 6 adet kompozit ısı borusu ile desteklenen soğutucu Mavi LED ile donatılan, 120mm çapında üç adet fan ile geliyor ve iki farklı fan modu ile kullanılabiliyor.

Sessiz modu tercih edildiğinde 850-1100 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 22dbA'ya kadar gürültü yaratan soğutucu, Performans modu seçildiğinde ise 950-1200 devir/dakika hızında çalışıyor ve çalışma hızına göre 24 dbA'ya varan oranda gürültü yaratıyor. Intel'in LGA 775/1155/1156/1366/2011, AMD'nin ise Soket Soket AM2(+)/AM3(+)/FM1 işlemcileriyle uyumlu olan soğutucuya ZM-STG2 termal macun eşlik ediyor.

Zalman CNPS12X yurt dışında 67 Avro ön-sipariş fiyatıyla listelere yansımış durumda.