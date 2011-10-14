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Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS12X'i pazara sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
55,6b
1
25
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS12X'i kullanıma sunuyor. Yüksek performanslı işlemciler için hazırlanan 151 x 132  x 154 mm boyutlarında ve 1Kg ağırlığındaki soğutucu, değişken yaprak profiline sahip iki ısı dağıtıcı blok ile geliyor. İşlemci ile doğrudan temas kuran 6 adet kompozit ısı borusu ile desteklenen soğutucu Mavi LED ile donatılan, 120mm çapında üç adet fan ile geliyor ve iki farklı fan modu ile kullanılabiliyor.
Sessiz modu tercih edildiğinde 850-1100 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 22dbA'ya kadar gürültü yaratan soğutucu, Performans modu seçildiğinde ise 950-1200 devir/dakika hızında çalışıyor ve çalışma hızına göre 24 dbA'ya varan oranda gürültü yaratıyor. Intel'in LGA 775/1155/1156/1366/2011, AMD'nin ise Soket Soket AM2(+)/AM3(+)/FM1 işlemcileriyle uyumlu olan soğutucuya ZM-STG2 termal macun eşlik ediyor.
Zalman CNPS12X yurt dışında 67 Avro ön-sipariş fiyatıyla listelere yansımış durumda. 

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devrimdoga 8 yıl en beğenilen
Çok performanslı bir soğutucu olacağa benziyor,inceleme bekleriz :)
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etkinpc 8 yıl
buna 67 € verecegime core i7 2600K nın içinde gelen standart fanı kulanırım daha iyi bu fan 1 sene sonra kamyonet gibi çalışırı verdigin 67 € bosa ucar daha saglam ve pratik fanlar gerekiyor bize
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derincan 8 yıl
Eyvah. 2011, yoksa fazla mı ısınıyordur, nedir_?
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alpa07 8 yıl
yaparsa zalman yapar
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aykutx 8 yıl
kilosu 67 avro
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devastatoRReady 8 yıl
bu soğutucunun lakabı hazır: "eye of the illuminati - illuminatinin gözü"
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Guest-AC328C9C2 8 yıl
o ne be :O
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crtasus 8 yıl
kulaklık sandım :)
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tiger cage 8 yıl
bunlarım temizliği bayağı zahmetli olur 10xperforma kullanıyorum çokta memnunum
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pEgaTR 8 yıl
Fan kanatları kırılırsa değiştirirsiniz , çok zor bişey değil !
Ayrıca çok güzel olmuş , hem kaslı hemde şık duruyor . sadece büyüklüğü sorun olabilir oda küçük kasalarda , küçük kasası olanında bununla yada benzerkeleriyle işi olmaz zaten :-))
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H.sD 8 yıl
Bazı Sorularım olucak.
Yakın bir zaman masaüstü bir sistem toplıyacagım.
Şu an için;
Macbook Pro kullanıcısıyım. İçinde 2 adet minnacık fan var fakat 6200 devir görebiliyor. TAbii kulakları mahvediyor ya neyse... Bu fanlar ise 1200 devir görüyor. Malum fan 12 cm macbpro daki olsa olsa 5 cm dir veya 4 ...
Yani bu durumda bir hesap yaparsak bu fan bana 65 dereceyi sunmak için dakika da 950 dönüş yaparken 4 cm çapındaki fan 2000 dönüş yapıyor.
yani 8 cm lik fan çapı farkı bana sadece 1100 devir kazandırıyor.
Sizce bu pozitif bir sonuçmu ?
Şimdi stok fan ile tahminim bu fan high-end fan ile arasında ne kadar fark var.
Fiyat olarak değil.
Isı ve ses.
Sonuç olarak 65 ile 72 derece arasında işlemciler gayet stabil çalışıyor.
Ayrıca böyle bir fan alınca fan kontrolcusunede gerek kalmıyormu veyahut yazılım bazında çözümler elde edilebilibirmi ?
Son olarak 3 adet fan var. Maşallah diyorum ama bu desibel oranları tek fan sesi içinmi yoksa 3 fan toplamı içinmi?
Malum marketing taktikleri =)
Neyse forumada baktım ama beni şöyle tatmin edicek bir sonuca varamadım.
Ayrıca donanımhaber, senden işlemci kasa ekran kartı sogutucu videoları ve araştırmalarıda bekliyoruz.
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stylememo 8 yıl
hedevilcate
Standart 12 cm fan daha iyi olurdu. Herhangi bir sebeple bozulur ya da kırılırsa bulunmaz bu fanlar. Her zamanki gibi pahalı da.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

fanlar zaten 12 cm.. 120mm = 12 cm
İşlemci ile doğrudan temas kuran 6 adet kompozit ısı borusu ile desteklenen soğutucu Mavi LED ile donatılan, 120mm çapında üç adet fan ile geliyor ve iki farklı fan modu ile kullanılabiliyor.
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Process64 8 yıl
@stylememo, fanlar standart 12 cm fan olmalı, vida delikleri olan, değiştirilebilen...
@pEgaTR, bana versinler bu fanı, segmentlerine, bilyelerine kadar dağıtıp tekrar toplarım, kaç kişi değiştirebilir bunun fanını, aynısını nasıl bulabilir?

Birkaç yıl önce 8700 modelini kullandım, fan ses yapmaya başladı ve aynısından olmadığı için değiştirmek zorunda kaldım. Başka bir fanı yapıştırabilirdim, tutturabilirdim ama şeffaf kapaklı bir kasada uydurma bir bileşen estetiği alır götürür...

Misal; standart 12 cm fanlı Sunbeam SB-CR-CCTF-1156 fanı değiştirmek gibi (kolay) olabilir mi? Fanı mı bozuldu, memnun mu değilsin, tak bir Akasa Apache keyfine bak. Demek istediğim bu.
1 Yanıt Yanıtla
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dere.beyi 8 yıl
elin gavuruna 67 euro bize 250 lira adamların bi günlük harçlığı bizim haftalığımız adaletin bunu dünya :)
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Process64 8 yıl
Standart 12 cm fan daha iyi olurdu. Herhangi bir sebeple bozulur ya da kırılırsa bulunmaz bu fanlar. Her zamanki gibi pahalı da.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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V4LKyR 8 yıl
ferhatonair
sonunda zalman akıl edebildi direk boru temasını :D

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