Zalman'dan Fermi odaklı yeni ekran kartı soğutucusu: VF3000

Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, VF300 adını verdiği çift slot tasarımlı yeni ekran kartı soğutucusunu duyurdu. Nvidia'nın Fermi tabanlı GeForce 400 serisi için hazırlanan VF3000, GeForce GTX 480 ile birlikte GeForce GTX 470 ve GTX 465 modellerinde kullanılabiliyor.

239 x 98 x 51 mm boyutlarında ve 430 gram ağırlığında olan Zalman VF3000, kısaca IHD olarak tanımlanan interaktif ısı dağıtım tasarımını temel alıyor. Bakır tabana, beş adet Bakır ısı borusuna ve genel tasarıma uygun olarak Yeşil LED'li iki adet 92mm fana sahip olan VF3000, GTX 400 serisi için yüksek soğutma performansı vaad ediyor.

1400-3000 devir/dakika hızlarında çalışan fanların 33 dbA +/- %15 seviyesinde gürültü yarattığı belirtilen VF3000'e, yine bir Zalman üretimi olan ZM-STG2 isimli termal pasta eşlik ediyor. İki versiyonu olan ve biri GeForce GTX 480, diğeri ise GeForce GTX 465/470 ile uyumlu olan VF3000, 40 Avro seviyesinden satışa sunulacak.