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Zalman'dan Fermi odaklı yeni ekran kartı soğutucusu: VF3000

8 yıl
15,6b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman'dan Fermi odaklı yeni ekran kartı soğutucusu: VF3000
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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, VF300 adını verdiği çift slot tasarımlı yeni ekran kartı soğutucusunu duyurdu. Nvidia'nın Fermi tabanlı GeForce 400 serisi için hazırlanan VF3000, GeForce GTX 480 ile birlikte GeForce GTX 470 ve GTX 465 modellerinde kullanılabiliyor.

 239 x 98 x 51 mm boyutlarında ve 430 gram ağırlığında olan Zalman VF3000, kısaca IHD olarak tanımlanan interaktif ısı dağıtım tasarımını temel alıyor. Bakır tabana, beş adet Bakır ısı borusuna ve genel tasarıma uygun olarak Yeşil LED'li iki adet 92mm fana sahip olan VF3000, GTX 400 serisi için yüksek soğutma performansı vaad ediyor.

1400-3000 devir/dakika hızlarında çalışan fanların 33 dbA +/- %15 seviyesinde gürültü yarattığı belirtilen VF3000'e, yine bir Zalman üretimi olan ZM-STG2 isimli termal pasta eşlik ediyor. İki versiyonu olan ve biri GeForce GTX 480, diğeri ise GeForce GTX 465/470 ile uyumlu olan VF3000, 40 Avro seviyesinden satışa sunulacak.

Zalman'dan Fermi odaklı yeni ekran kartı soğutucusu: VF3000
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Zalman'dan Fermi odaklı yeni ekran kartı soğutucusu: VF3000
Tam Boyutta Gör

Zalman'dan Fermi odaklı yeni ekran kartı soğutucusu: VF3000
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vidoko 8 yıl
nvidia yı ancak bu keser:)) maşşallah iyi ısınyor hakkını veriyor:)) elektirk desen bir okdardaha ..
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Lion_Army 8 yıl
yeşil olan model yeni çıktı galiba...kırmızı ati,siyah gtx2xx serisi için,yeşil olanda fermi için dizayn edilmiş ama yeşil olan modeli göremedim satışta ben...
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gunescan 8 yıl
Bu aralar icy vision almayı düşünüyodum iyi ki almamışım.
Bu çıkacak model zotaclarda kullanılan aynı model di'mi?
Yani tam olarak aynı performansı alabiliriz ?
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=lachesis= 8 yıl
470 amp! ta gördük şimdede rengi değişmiş
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DH Misafiri 8 yıl
beyler zotac amp soğutucusu referans soğutucu deil zalmanın tasarımıdır.Zalman gibi bir firma ekran kartı üreticisinden kopya çekicek değil ya :D
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-MaTaDoR- 8 yıl
renk ustune bırazda degısıklık katsalar:)
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waltran 8 yıl
soğutucu 2 slot kaplıyo kartta 1 slot toplam 3 slot :D
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Deleted User 8 yıl
[Deleted by Admins]
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Denorath 8 yıl
Bu fermiyi soğutmak da ne zor işmiş be kardeşim, adamlar icatlar yapıyo kart soğusun diye :))))
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Batuist 8 yıl
soğutucu gerçekten çok güzel...
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Byrad 8 yıl
oluur
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Man From Atlantis 8 yıl
olmaz
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StreamRolleR 8 yıl
çift slot tasarımlı

@fx57
Bana bunu garantileyebilirmisiniz neden;
480 AMP ın soğutucusu 3 slot yer kaplıyordu zira buna 2 slot demişsiniz soğutucuda ebat olarak değişikliye gidilmişmi AMP ın sogutucusundan farklı dahamı küçük bu
Tam 2 slot yer kaplaması lazım alabilmemiz için..
Sizden geri dönüş bekliyorum
Saygılar
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Furkán 8 yıl
StreamRolleR

çift slot tasarımlı

@fx57
Bana bunu garantileyebilirmisiniz neden;
480 AMP ın soğutucusu 3 slot yer kaplıyordu zira buna 2 slot demişsiniz soğutucuda ebat olarak değişikliye gidilmişmi AMP ın sogutucusundan farklı dahamı küçük bu
Tam 2 slot yer kaplaması lazım alabilmemiz için..
Sizden geri dönüş bekliyorum
Saygılar


GTX480 AMP Ed.'ında soğutucusu 2 slot yer kaplıyo..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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t3 8 yıl
ZOTAC AMP fanının rengini değistirmis. Açıkcası renk pek güzel olmamıs ama AMP'den bildiğimiz kadarıyla çok iyi işler çıkartan bir fan. Fiyat klasik fiyatıda ZALMAN'a göre fena değil.
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Furkán 8 yıl

t3

ZOTAC AMP fanının rengini değistirmis. Açıkcası renk pek güzel olmamıs ama AMP'den bildiğimiz kadarıyla çok iyi işler çıkartan bir fan. Fiyat klasik fiyatıda ZALMAN'a göre fena değil.

+1 Söylenecek birşey bırakmamışsın..
Zotac'ın soğutucusunu Ekran kartı üzerinden söküp Fan'ların altına baktığınızda Zalman marka olduğu DonanımHaber incelemelerinde görülmüştü..
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