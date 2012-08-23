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Zalman'dan çift fanlı ve mavi LED'li yeni işlemci soğutucusu: CNPS9900DF

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,1b
1
18
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Zalman'dan çift fanlı ve mavi LED'li yeni işlemci soğutucusu: CNPS9900DF
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Masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için farklı soğutma çözümleri hazırlayan Zalman, şimdi de karşımıza ''CNPS9900DF'' kodlu yeni modeliyle çıkıyor. Kodun içinde yer alan CNPS (Computer Noise Prevention System) bilgisayar gürültüsü önleme sisteminin, DF (Dual Fan) ise çift fanın kısaltması.
Intel cephesinde, LGA775, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 formundaki işlemcileri; AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcileri destekleyen CNPS9900DF, 140 mm x 100 mm x 154 mm ebatlarında ve 850 gram ağırlığında tasarlanmış. Dört adet nikel kaplama bakır ısı borusunun ve nikel kaplama bakır yaprakların eşlik ettiği işlemci soğutucusunun üzerinde iki tane fan konumlandırılmış. Dıştaki fan 120 mm, ortadaki fan ise 140 mm. Dıştaki fan 1000 devir / dakika hızında çalışırken, ortadaki fan ısı durumuna göre 900 devir / dakika ile 1400 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Zalman'a göre fanlar toplamda 27 dB ses üretiyor.
Zalman, fanlarda mavi renkli LED'lere yer vermiş. Böylece şeffaf yan panelli kasalarda güzel bir görünüm elde edilmesi mümkün. CNPS9900DF'in ABD satış fiyatının 89.90$ olduğu bildiriliyor.
Zalman'dan çift fanlı ve mavi LED'li yeni işlemci soğutucusu: CNPS9900DF
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Zalman'dan çift fanlı ve mavi LED'li yeni işlemci soğutucusu: CNPS9900DF
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Zalman'dan çift fanlı ve mavi LED'li yeni işlemci soğutucusu: CNPS9900DF
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http://www.overclockers.ua/news/hardware/2012-08-23/109786/ Yorum Yaz
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bellair 7 yıl
işlemciyi soğuturken cebimizi yakıyo
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saxblue 7 yıl
karar mekanizmanızda bir sorun olmalı... 900/1400 devirde dönen bir fan nasıl oluyorda sesli bir fan oluyor. neye göre yorum yapıyorsunuz şaşırıyorum. 12 ve 14 cm'lik 2 adet fan var zaten. bu büyüklükte fanlar düşük devirde çalıştığı için seslerini duymak için üstün bir kulağa ihtiyaç var. demek ki siz üstün kulaklılardansınız..
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duygusal-madam 7 yıl
Bu tasarımları çok yanlış buluyorum. İlk fan pullardaki ısıyı havaya geçiriyor sonra diğer fan ısınmış havayı tellerden geçiriyor. Burda bir kayıp var bence... Fanlar ortada birbirlerine zıt yönde çalışmalı. Pullarda fanların dışında olmalı. Fanın birisi A pullarına. Diğeri ise B pullarına hava vermeli. Ayrıca ortada yeterli bir boşluk olmalıki Birbirlerinin performansını düşürmesinler.
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 7 yıl duygusal-madam
skip060

Bu tasarımları çok yanlış buluyorum. İlk fan pullardaki ısıyı havaya geçiriyor sonra diğer fan ısınmış havayı tellerden geçiriyor. Burda bir kayıp var bence... Fanlar ortada birbirlerine zıt yönde çalışmalı. Pullarda fanların dışında olmalı. Fanın birisi A pullarına. Diğeri ise B pullarına hava vermeli. Ayrıca ortada yeterli bir boşluk olmalıki Birbirlerinin performansını düşürmesinler.

zıt yöne çalışırsa fanlar blok hiç soğuyamaz ki.
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alpa07 7 yıl
Bende tek fanlı modeli var Yükte inanılmaz fan sesi var.Çekilmiyor.Ama performansı gayet iyi.Voltaj sız e5500 .3,50 kullanıyorum ve yükte 60 derece yi geçmiyor.B
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kungi888 7 yıl
çok pahalı ve biraz ses seviyesi fazla performansı da merak konusu şahsi fikrim .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aspirin_00 7 yıl
kasalar kasa olmaktan çıktı fantazi kasaları evde en çok elektrik tüketen derindonduruculardı şimdi yerini kasalar aldı sanırım .
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B A T M A N 7 yıl
çok pahalı ve biraz ses seviyesi fazla performansı da merak konusu şahsi fikrim
türkiye de çok da satılmaz bence kullanıcılar aynı performansı verecek daha ucuz soğutucuları tercih edecektir
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lj94 7 yıl
1-zalman
2-coolermaster
3-silverstone
4-thermaltake benim görüşüm tabii
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uniqron 7 yıl
zalmanın ürünlerini gayet güzel ve etkili buluyorum işlerini iyi yapıyorlar 2 fanla 27 db bence gayet makul.fiyatı 90$ ülkemize geç geleceği kesin ama 90$ dan satışa çıkacağa benzemiyor
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salvatore_volkan 7 yıl
çok güzel soğutucu fakat bence aşırı pahalı heleki abd de 90 dolarsa buraya gelisi allah bilir kaç dolar olur.
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JoeyBane 7 yıl
Kutu içeriği zenginmiş. 27db çift fan için gayet iyi bir değer.
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