Zalman'dan çift fanlı ve mavi LED'li yeni işlemci soğutucusu: CNPS9900DF

Masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için farklı soğutma çözümleri hazırlayan Zalman, şimdi de karşımıza ''CNPS9900DF'' kodlu yeni modeliyle çıkıyor. Kodun içinde yer alan CNPS (Computer Noise Prevention System) bilgisayar gürültüsü önleme sisteminin, DF (Dual Fan) ise çift fanın kısaltması.



Intel cephesinde, LGA775, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 formundaki işlemcileri; AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcileri destekleyen CNPS9900DF, 140 mm x 100 mm x 154 mm ebatlarında ve 850 gram ağırlığında tasarlanmış. Dört adet nikel kaplama bakır ısı borusunun ve nikel kaplama bakır yaprakların eşlik ettiği işlemci soğutucusunun üzerinde iki tane fan konumlandırılmış. Dıştaki fan 120 mm, ortadaki fan ise 140 mm. Dıştaki fan 1000 devir / dakika hızında çalışırken, ortadaki fan ısı durumuna göre 900 devir / dakika ile 1400 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Zalman'a göre fanlar toplamda 27 dB ses üretiyor.



Zalman, fanlarda mavi renkli LED'lere yer vermiş. Böylece şeffaf yan panelli kasalarda güzel bir görünüm elde edilmesi mümkün. CNPS9900DF'in ABD satış fiyatının 89.90$ olduğu bildiriliyor.



http://www.overclockers.ua/news/hardware/2012-08-23/109786/