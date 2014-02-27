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Zaman yönetimi için hazırlanan Mac uygulaması Durations artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,6b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zaman yönetimi için hazırlanan Mac uygulaması Durations artık ücretsiz
Webin adlı geliştirici tarafında OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan Durations uygulaması artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Kullanışlı bir arayüz ile gelen Durations, verimlilik noktasında çalışma gösteriyor ve kişilerin hangi işlere ne kadar zaman harcadığını kayıt altına alıyor. Bu sayede çok daha profesyonel bir iş süreci sağlayabildiği belirtilen uygulama, yaptığı kayıtları hem rakamsal hem de grafiksel olarak gösterebiliyor, kendi içerisinde farklı konular için kategoriler açabiliyor, klavye kısa yolları ile kontrol edilebiliyor ve canlı olarak çalışma gösterebiliyor. Dahili olarak takvim de barındıran uygulama, örneğin yapılan toplu seçimler üzerinden bir projeye tasarım, araştırma ya da geliştirme için ne kadar zaman harcandığını gözler önüne serebiliyor.
Daha önce 17,99$ fiyat etiketiyle satılan Durations uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. 
 
Zaman yönetimi için hazırlanan Mac uygulaması Durations artık ücretsiz

https://itunes.apple.com/tr/app/id568832255?mt=12 Yorum Yaz
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