Zelda'nın 25. yılında özel üretim 3DS modeli piyasaya çıkıyor

Oyun konsolu pazarının bir numaralı devi Nintendo, gözlüksüz 3D ekranıyla piyasaya iddialı bir giriş yapan taşınabilir oyun konsolu 3DS ile istediği satış rakamlarına bir türlü erişemedi. Yakın zamanda fiyatta indirime giden, pembe ve alev kırmızısı versiyonlarıyla farklı kesimden oyuncuları cezbetmeye çalışan Nintendo efsane Zelda oyununun 25. yılında özel üretim 3DS modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





Legend of Zelda video oyunları tarihinin en çok övgü alan serilerinden birisi. Nintendo bu serinin 25. yılı anısına sınırlı sayıda, oyunun mekanı Hyrule imparatorluğunun simgesini ve altın yaldızlı kaplamaları kasasında barındıran 3DS modelleri üretti.





Özel model 25 Kasım 2011 tarihinden itibaren Avrupa çapındaki mağazalarda raflara çıkacak ve The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D oyunu da yanında hediye edilecek. Oyun 3DS modelinde en üst 3D tecrübesini yaşatacak şekilde elden geçirildi.





Paketin içerisinde ayrıca 25. yıla özel bir de bileklik bulunuyor. Bilekliğin bir tarafında klasik oyun tasarımı varken diğer tarafında altın renkli bir tasarım bulunuyor.