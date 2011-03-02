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Zotac 1GHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti Supreme Edition modelini hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac 1GHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti Supreme Edition modelini hazırlıyor
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, GeForce GTX 560 Ti tabanlı yeni bir ekran kartı hazırlıyor. Supreme Edition olarak isimlendirilen yeni model sahip olduğu yüksek hızlar ve özel tasarımlı soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, gelen bilgilere göre 1000MHz GPU, 2000MHz paralel işlemci ve 4400MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olduğu belirtilen ekran kartı, yüksek stabilite ve hız aşırtma için 8+3 fazlı güç tasarımıyla donatılmış. CHL8318 kodlu PWM kontrol yongası ile desteklenen ekran kartı özel tasarımlı baskılı devre üzerine inşa edilirken, yüksek kaliteli 18 KEMT 2.5V 470uf tantalum ve FP 3V 1000uF SuperML decoupling kapasitörlere yer verildiği belirtiliyor. 120mm çapında fana ve 6mm kalınlığında dört adet ısı borusuna yer verilen özel soğutucusu ile üç slot yer kapladığı beliritlen ekran kartında, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Zotac tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 560 Ti Supreme Edition'ın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Zotac 1GHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti Supreme Edition modelini hazırlıyor
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Zotac 1GHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti Supreme Edition modelini hazırlıyor
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Zotac 1GHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti Supreme Edition modelini hazırlıyor
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Zeytinbey 8 yıl en beğenilen
Fanlar güzel 120mm yanlız kartın dışına taşıyor; dar kasalı kullanıcılar yan kapak açık kullanmak zorunda kalacaklar... bunun dışında Zotac'ında msi gigabyte gibi özel komponentli kartlar üretmeye başlaması güzel bir şey, yanlız keşke abidik gubidik edition lafları yerine böyle şeyleri Amp! serisi olarak çıkarsa... Bir de bu kart türkiyeye gelir mi?


Fanlar güzel 120mm yanlız kartın dışına taşıyor; dar kasalı kullanıcılar yan kapak açık kullanmak zorunda kalacaklar... bunun dışında Zotac'ında msi gigabyte g...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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timramon 8 yıl
Soğutucusu çok çirkin gözüküyor bence..
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NecroCyber-777 8 yıl
ilk defa adam gibi kart yapmış yada sağ gösterip sol vurmak mı bu her zaman en adi komponentler zotacda zaten...
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Dracul 8 yıl

NECROCYBER

ilk defa adam gibi kart yapmış yada sağ gösterip sol vurmak mı bu her zaman en adi komponentler zotacda zaten...


Üzerindeki komponentler 1. sınıf neresi adi
ayrıca 2 sene 2 adet zotac kart kullandım en ufak bir problemle karşılaşmadım.Zotac aksine kaliteli komponent kullanıyor.
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zotac2009 8 yıl
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC vs Zotac GeForce GTX 560 Ti Supreme Edition kapışmasını görmek isterdim.
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Tolgá 8 yıl
Herşey olmuşta o soğutucunun boyutu ne öyle
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Dovahkiin 8 yıl
Zotac dediğin böyle olmalı, neydi öyle referans soğutmalı ve pcb'li karta 20-30MHz hız aşırtma yapıp AMP! diye satmak...
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Furkán 8 yıl
Zotac yine adından söz ettirmiş. Soğutucu tasarımı ve kullanılan komponentler çok güzel.
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yc#1 8 yıl
Hızaşırtma için 6+8 pin güç girişi konulmuş.
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Zero Limit 8 yıl
4 slota doğru gidiyorlar ha gayret
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DH Misafiri 8 yıl
türkiye ye gelir mi acaba
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devrimdoga 8 yıl
@Zeytinbey Kesinlikle katılıyorum +1
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djduke 8 yıl
ACABA BU HIZLARLA 6950 Yİ EZEBİLECEKMİ. TESTLERİ MERAK ETTİM DOGRUSU
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Zeytinbey 8 yıl
Fanlar güzel 120mm yanlız kartın dışına taşıyor; dar kasalı kullanıcılar yan kapak açık kullanmak zorunda kalacaklar... bunun dışında Zotac'ında msi gigabyte gibi özel komponentli kartlar üretmeye başlaması güzel bir şey, yanlız keşke abidik gubidik edition lafları yerine böyle şeyleri Amp! serisi olarak çıkarsa... Bir de bu kart türkiyeye gelir mi?


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Unchangeable 8 yıl

djduke

ACABA BU HIZLARLA 6950 Yİ EZEBİLECEKMİ. TESTLERİ MERAK ETTİM DOGRUSU


Ezer diyemeyiz de yetişebilir. (Aynı oranda da pahalı olacaktır
)
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Rwenzori 8 yıl
Teşekkürler Fx57..

Güzel kart gerçekten...
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