Zotac 1GHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti Supreme Edition modelini hazırlıyor

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, GeForce GTX 560 Ti tabanlı yeni bir ekran kartı hazırlıyor. Supreme Edition olarak isimlendirilen yeni model sahip olduğu yüksek hızlar ve özel tasarımlı soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, gelen bilgilere göre 1000MHz GPU, 2000MHz paralel işlemci ve 4400MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olduğu belirtilen ekran kartı, yüksek stabilite ve hız aşırtma için 8+3 fazlı güç tasarımıyla donatılmış. CHL8318 kodlu PWM kontrol yongası ile desteklenen ekran kartı özel tasarımlı baskılı devre üzerine inşa edilirken, yüksek kaliteli 18 KEMT 2.5V 470uf tantalum ve FP 3V 1000uF SuperML decoupling kapasitörlere yer verildiği belirtiliyor. 120mm çapında fana ve 6mm kalınlığında dört adet ısı borusuna yer verilen özel soğutucusu ile üç slot yer kapladığı beliritlen ekran kartında, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Zotac tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 560 Ti Supreme Edition'ın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.