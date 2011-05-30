Zotac aynı anda 3 monitör desteği sunan GeForce GTX 560 Multiview modelini duyurdu

Zotac bugün yaptığı resmi açıklamayla GeForce GTX 560 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Firma tarafından GeForce GTX 560 Multiview olarak isimlendirilen DirectX 11 destekli ekran kartı, referans tasarımlı GeForce GTX 560 modelinden farklı olarak bağlantı özellikleriyle ayrılıyor ve aynı anda üç monitörle kullanıma olanak tanıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 336x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimi), 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 820MHz GPU, 1640MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Çift DVI, çift HDMI ve bir adet DisplayPort konnektörlerine sahip olan kart için Zotac'ın pazarlama direktörü Carsten Berger açıklamasında, "Ofis uygulamaları, programlama ve dğer görevler için üretkenliği arttırmanın kolay yolu daha monitör eklemektir. Zotac GeForce GTX 560 Multiview modelimiz, tek Nvidia CUDA uyumlu ekran kartında üç bağımsız monitörün kullanımına olanak tanıyor." dedi. Zotac GeForce GTX 560 Multiview'un yakında çıkması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.