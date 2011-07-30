Zotac'dan AMD Fusion tabanlı ve pasif soğutmalı Mini-ITX anakart

Zotac kompakt boyutlu anakartlarına yeni bir model daha ekliyor. Firma tarafından duyurusu yapılan Fusion350-AE isimli anakart, adından da anlaşılabileceği üzere AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu temel alıyor ve pasif soğutmasıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Mini-ITX formunda olan ve çoklu ortam performansıyla öne çıkan medya bilgisayarları için hazırlanan anakart, AMD'nin Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Bobcat mimarisini temel alan ve 40nm üretim teknolojisiyle TSMC'nin tesislerinde hazırlanan çift çekirdekli işlemci, 1.6GHz'de çalışıyor ve 18 Watt ısıl tasarım gücü (TDP) değeri ile geliyor.

Zotac'ın yeni anakartı, AMD'nin işlemciye entegre yerleşik grafik birimlerinden Radeon HD 6310M'e de sahip. DirectX 11 desteği sunan grafik birimi, 500MHz'de çalışıyor ve 80x paralel işlem birimiyle geliyor. Aynı zamanda UVD 3 motoruna da sahip olan grafik birimi, bu sayede 1080p videolar ve Blu-ray 3D içerik için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Fusion E-350 işlemcisinin düşük güç tüketimi sayesinde pasif soğutma ile gelen ve bu sayede sessiz sistemlerin oluşturulmasına olanak sağlayabilen sistemdeki çift ısı borulu pasif soğutucunun Cooler Master tarafından geliştirildiğini de not düşelim. Bu arada anakart üzerinde çift SO-DIMM slotu bulunuyor ve 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor.

Depolama sürücüleri için dört adet SATA-II portu ile donatılan anakart üzerinde ayrıac bir adet PCIe x4 slotu bulunuyor ve bu sayede uyumlu ses veya tv kartı da sisteme dahil edilebiliyor. Ek olarak sunulan mini-PCIe slotu ise 802.11n WiFi kartı için kullanılıyor. Yani anakart ile kurulacak sistem aynı zamanda kablosuz internet erişimine de hazır olacak.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerinin kullanıldığı anakart üzerinde ayrıca iki adet USB 3.0 portuna, eSATA konnektörüne, dört adet USB 2.0 portuna, Gigabit Ethernet ile birlikte 7.1 kanal ses ve S/PDIF optik çıkışına da yer veriliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Zotac Fusion35-AE'nin fiyatı ise açıklanmadı.