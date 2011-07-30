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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac'dan AMD Fusion tabanlı ve pasif soğutmalı Mini-ITX anakart

7 yıl
13,3b
1
9
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac kompakt boyutlu anakartlarına yeni bir model daha ekliyor. Firma tarafından duyurusu yapılan Fusion350-AE isimli anakart, adından da anlaşılabileceği üzere AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu temel alıyor ve pasif soğutmasıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
Mini-ITX formunda olan ve çoklu ortam performansıyla öne çıkan medya bilgisayarları için hazırlanan anakart, AMD'nin Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Bobcat mimarisini temel alan ve 40nm  üretim teknolojisiyle TSMC'nin tesislerinde hazırlanan çift çekirdekli işlemci, 1.6GHz'de çalışıyor ve 18 Watt ısıl tasarım gücü (TDP) değeri ile geliyor.
Zotac'ın yeni anakartı, AMD'nin işlemciye entegre yerleşik grafik birimlerinden Radeon HD 6310M'e de sahip. DirectX 11 desteği sunan grafik birimi, 500MHz'de çalışıyor ve 80x paralel işlem birimiyle geliyor. Aynı zamanda UVD 3 motoruna da sahip olan grafik birimi, bu sayede 1080p videolar ve  Blu-ray 3D içerik  için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.
Fusion E-350 işlemcisinin düşük güç tüketimi sayesinde pasif soğutma ile gelen ve bu sayede sessiz sistemlerin oluşturulmasına olanak sağlayabilen sistemdeki çift ısı borulu pasif soğutucunun Cooler Master tarafından geliştirildiğini de not düşelim. Bu arada anakart üzerinde çift SO-DIMM slotu bulunuyor ve 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor.
Depolama sürücüleri için dört adet SATA-II portu ile donatılan anakart üzerinde ayrıac bir adet PCIe x4 slotu bulunuyor ve bu sayede uyumlu ses veya tv kartı da sisteme dahil edilebiliyor. Ek olarak sunulan mini-PCIe slotu ise 802.11n WiFi kartı için kullanılıyor. Yani anakart ile kurulacak sistem aynı zamanda kablosuz internet erişimine de hazır olacak.
Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerinin kullanıldığı anakart üzerinde ayrıca iki adet USB 3.0 portuna, eSATA konnektörüne, dört adet USB 2.0 portuna, Gigabit Ethernet ile birlikte 7.1 kanal ses ve S/PDIF optik çıkışına da yer veriliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Zotac Fusion35-AE'nin fiyatı ise açıklanmadı.

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fatihmhizli 7 yıl
Elinde bu üründen "satılık" olan varmı ?
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abdulmusavvir 7 yıl
Şu anda 40" LCD TV min altında Via'nın eski modellerinden nano L2007 işlemcili jnc73 anakartlı kasa var, uydu alıcıyla yanyanalar aynı büyüklükte, neredeyse her istediğim oyunu oynatıyor, kaldıki yeni alacaklar Via VB8004-16x modelini alacaklardır, 5400e ekran kartı var bu model S3'ün amiral gemisi tepe modeli, açmayacağı oyun yok. Uydu alıcıya gelince ben ayreten kullanma taraftarıyım.
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tahir40 7 yıl
Bu kartların enerji tüketimi, görece performansı, fiyatı güzel de slotları çok yetersiz. Bunu alan insan bi mini pc kuracak, içine dijital uydu kartı falan takacak. Bi PCI bir de PCI e 16x şart... iyi bir ekran kartı takıp Koyacaksın 42" LED TV nin altına, oynayacaksın Full HD oyununu...
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1963bursa 7 yıl
medcezir, Via VB8004-16x alacaksın, istersen araştırabilirsin, şu an için dünyanın en güçlü itx anakartı bu, 64 bit Windows7 ultimate kur, wifi'de tak, 1080p video'da izle, üstünde S3 5400e ekran kartı var, performansına hayret edersin.
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01Mrt 7 yıl 1963bursa
KaraKanarya

medcezir, Via VB8004-16x alacaksın, istersen araştırabilirsin, şu an için dünyanın en güçlü itx anakartı bu, 64 bit Windows7 ultimate kur, wifi'de tak, 1080p video'da izle, üstünde S3 5400e ekran kartı var, performansına hayret edersin.


Önerdiğin anakart piyasada yok bilgin var mı...
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Lordinarius 7 yıl
robotic için bu tür bir entegre anakart lazım bana acaba önerisi olan varmı linux u çalıştırsın ve wifi ile haberleşebilsin yeter . 1080p video vs gerek yok :D
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_bluescream_ 7 yıl
şimdi media pc lere koycak bi itx bulduk yani, bundan güzel carpc de olur.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
keşke bu sistem A8-3850 için yapılmış olsaydı ! :(
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lumpazivagabundus 7 yıl
olsun yinede bi fan koyalım biz
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