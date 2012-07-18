ZyXEL'den etkin koruma sağlayan firewall çözümü; ZyWALL USG100-PLUS

İletişim ve haberleşme çözümleriyle yakından tanınan ZyXEL, küçük ölçekli işletmeler için geliştirdiği yeni firewall çözümü ZyWALL USG100-PLUS’ı satışa sundu

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Kendisine bağlanan cihazlara kapsamlı güvenlik özellikleri kazandıran USG100-PLUS, IP Paket Denetimi sağlayan SPI firewall, Anti Virüs, kötü niyetli ağ hareket ve bağlantılarını önleyen ve tanımlayan IDP, içerik filtreleme, Anti Spam ve VPN (IPSec/SSL/L2TP) gibi birçok farklı özelliği tek başına sunarak işyeri ağını tehditlere karşı performanstan ödün vermeden koruyor.

IPv6 teknolojisine sunduğu destekle, küçük ölçekli işletmelerin IPv4 tabanlı ağlarını IPv6’ya taşırken yeni bir firewall satın alma derdinden kurtaran USG100-PLUS, Easy VPN çözümü ile konfigürasyon dosyalarını VPN istemcilere otomatik olarak göndererek güvenli bağlantı kurma noktasında kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. USG100-PLUS, ayrıca, L2TP VPN teknolojisi ile iOS ve Android’li cihazların şirket ağına rahatlıkla bağlanabilmelerine de imkan sunuyor.

4 adet Gigabit Ethernet ve 2 adet WAN portuna sahip olan ZyWALL USG100-PLUS’ın genişleme kart yuvası ile IEEE 802.11b/g kablosuz LAN veya 3G kablosuz WAN bağlantısı yapılabilirken; 3G kablosuz WAN bağlantısı için de kullanılabilen iki USB portu ile depolama özelliğini de destekliyor.

Blue Coat tarafından sağlanan içerik filtreleme çözümü ile sağlanan ZyWALL USG100-PLUS, sahip olduğu milyonlarca URL, IP adresi ve alan adından oluşan kapsamlı veritabanı sayesinde şirket ağına ve bilgisayarlara zarar verebilecek herhangi bir şeyi engellerken; çalışma saatleri içinde ziyaret edildiğinde çalışanların verimliliğini etkileyebilecek başta sosyal medya platformları olmak üzere çeşitli sitelere de erişimleri kısıtlayabiliyor.



