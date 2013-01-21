Zynga, sonsuz koşu türünde Running with Friends oyununu yayınladı





Sosyal oyun konusunda lider firmalardan Zynga, İspanya'daki boğa kovalamacasından ilham alan sonsuz koşu türünde yeni oyunu Running With Friends'i App Store üzerinde indirmeye sundu.





Genelde bulmaca ve strateji oyunlarıyla tanıdığımız Zynga, bu kez farklı bir tema ile karşımıza geliyor. Oyunda arkadan gelen boğalardan kaçarak engellerden atlama, kaçınma ve kayma hareketleri yapıyoruz ve arada boğaların üzerine çıkarak sürüyoruz.





Oyunun sosyal tarafı ise arkadaşlarınızla da rekabet edebilmeniz. Skorlarınızı global listede karşılaştırabiliyorsunuz. Oyun iOS 5 ve üzeri cihazlar ile uyumlu ve Kanada App Store üzerinde indirmeye sunuldu. Yarın gün içinde tüm bölgelere ulaşacaktır.

http://thenextweb.com/apps/2013/01/21/zynga-releases-running-with-friends-where-players-can-flee-the-pamplona-bulls-of-spain/