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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zynga, sonsuz koşu türünde Running with Friends oyununu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Zynga, sonsuz koşu türünde Running with Friends oyununu yayınladı

Sosyal oyun konusunda lider firmalardan Zynga, İspanya'daki boğa kovalamacasından ilham alan sonsuz koşu türünde yeni oyunu Running With Friends'i App Store üzerinde indirmeye sundu.

Genelde bulmaca ve strateji oyunlarıyla tanıdığımız Zynga, bu kez farklı bir tema ile karşımıza geliyor. Oyunda arkadan gelen boğalardan kaçarak engellerden atlama, kaçınma ve kayma hareketleri yapıyoruz ve arada boğaların üzerine çıkarak sürüyoruz.

Oyunun sosyal tarafı ise arkadaşlarınızla da rekabet edebilmeniz. Skorlarınızı global listede karşılaştırabiliyorsunuz. Oyun iOS 5 ve üzeri cihazlar ile uyumlu ve Kanada  App Store üzerinde indirmeye sunuldu. Yarın gün içinde tüm bölgelere ulaşacaktır. 

http://thenextweb.com/apps/2013/01/21/zynga-releases-running-with-friends-where-players-can-flee-the-pamplona-bulls-of-spain/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
strathmorea 6 yıl
Bu tür koşu oyunları daral getiriyor bana, nereye kadar koşacaksın :) koş koş tak düş sonra baştaan :D
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cengizhan1903 6 yıl
ne boğası bildiğin Temple Rundan ilham almış
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EuroAsia 6 yıl
Yarin bi gelsinde storeye,deneriz
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Créw 6 yıl
Uygulama ici item vs. satmaya kalkmasa bari
1 Yanıt Yanıtla
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RockMafia 6 yıl Créw
Créw

Uygulama ici item vs. satmaya kalkmasa bari

o zaman nasıl para kazanacak
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