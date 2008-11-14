A-DATA, 300 serisi SSD modellerini kullanıma sunuyor

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Bellek ve depolama çözümleri üzerine yoğunlaşan firmaların SSD'lere yani flash bellek tabanlı katı halli disklere olan ilgisi artarak devam ediyor. Bellek kitleri ülkemiz pazarında da satılan popüler A-DATA, 300 serisi yeni SSD ailesini hazırladı. Giriş seviyesine konumlandırılan yeni SSD'leri takiben firma orta segment için 500 ve yüksek performans meraklıları için de 700 serisi SSD modellerini kullanıma sunacak.

A-DATA'nın yeni SSD modelleri SATA-II arabirimini destekliyor ve Samsung tarafından hazırlanan NAND flash yongalarını kullanıyor. 2.5" boyutunda olan sürücüler ayrıca JMicron tarafından hazırlanan kontrolcüye sahip. Okuma hızının 150MB/sn, yazma hızının ise 100MB/sn olduğu belirtilen SSD'lerin 32GB ve 64GB'lık iki farklı varyasyonunun pazara giriş yapacağı ifade ediliyor.

Hazırlanan 300 serisi SSD'lerin fiyat anlamında da rekabetçi olması ve OCZ'nin Core serisi gibi SSD modelleriyle rekabet etmesi bekleniyor. Zira gelen bilgilere göre 32GB'lık modelin yurt dışı satış fiyat 120$, 64GB'lık modelin satış fiyatı ise 190$ olarak belirlenmiş. Standart disklerle mukayese edildiğinde daha düşük güç tüketimine sahip olan ve sessiz çalışan ayrıca daha yüksek performans vaat eden SSD'lerin önümüzdeki yıllarda sektör standardı olması bekleniyor.