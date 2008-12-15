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A-Data, Gaming serisi yeni DDR2 ve DDR3 belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data, Gaming serisi yeni DDR2 ve DDR3 belleklerini duyurdu
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Bellek üreticisi A-Data, Gaming serisi yüksek performanslı ürün gamına yeni modeller ekliyor. Firmanın XPG (Xtreme Performance Gear) çatısı altında hazırladığı çift ve üç kanal destekli yeni bellek kitlerinden Nehalem platformunda kullanılacak üç kanal modeller, 1333MHz / 1600MHz'de görev yapıyor ve modeline göre farklı kapasite alternatifleriyle kullanıma sunulurken 8-8-8-24 (1333MHz) ve 9-9-9-24 (1600MHz) zamanlamalarıyla geliyor.

A-Data ayrıca DDR2 serisine de yeni modeller ekliyor. Firmanın 800MHz ve 1066MHz'de çalışan yeni bellek kitleri 1GB/2GB modül ve 2GB/4GB'lık kitler halinde satışa sunuluyor. Saat hızına göre 5-5-5-12 ve 6-6-6-18 zamanlamalarıyla gelen bellekler de duyurusu yapılan diğer yeni modeller gibi ömür boyu garanti ile kullanıma sunulurken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
hayır arkadaşlar ürüne gaming demelerinin nedeni soğutucusunun şekli ile ilgi ve cl5 süper bence cl4 ü piyasada bulamazsız zaten yok bu arada 800 lük spariş ettim ayrıca gaming demelerinin bir diyer nedeni dula olarak gelmesii dir...ve kendie hay gereksiz veri tazeliği gibi özellikleri mevcut hepsiburada.comdaan baktım gayet iyi fiyatıda dual kanala göre iyi
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Whole Lotta Rosie 9 yıl
DH Misafiri

hayır arkadaşlar ürüne gaming demelerinin nedeni soğutucusunun şekli ile ilgi ve cl5 süper bence cl4 ü piyasada bulamazsız zaten yok bu arada 800 lük spariş ettim ayrıca gaming demelerinin bir diyer nedeni dula olarak gelmesii dir...ve kendie hay gereksiz veri tazeliği gibi özellikleri mevcut hepsiburada.comdaan baktım gayet iyi fiyatıda dual kanala göre iyi


Bu yazdığınız yazı hangi dil acaba ? Ayrıca haberi de hortlatmanızdaki amaç nedir anlayamadım halen... ?
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DH Misafiri 9 yıl
hayır arkadaşlar ürüne gaming demelerinin nedeni soğutucusunun şekli ile ilgi ve cl5 süper bence cl4 ü piyasada bulamazsız zaten yok bu arada 800 lük spariş ettim ayrıca gaming demelerinin bir diyer nedeni dula olarak gelmesii dir...ve kendie hay gereksiz veri tazeliği gibi özellikleri mevcut hepsiburada.comdaan baktım gayet iyi fiyatıda dual kanala göre iyi
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OverClocK1ng 10 yıl
Ne komik yaaa. Benim Crucial Ballistix Traced LED 800Mhz.CAS4 ler yer bitirir bunu. Zaten CPU-Z de bile EPP#2 de benim rami 1000Mhz Cas5 olarak görüyor. Ama OC ile 1000Mhz CAS4 yapar sanırım henüz denemedim.
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max975 10 yıl
gaming deyince bunların gaming anlayışı farklı herhalde
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After_Dark 10 yıl
İlk Çıkan DRR3 Ramler bakınca Bence Normal Hem Fiyat hem CAS'lar için.
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superminator 10 yıl
Allah'tan gaming serisi imiş. Nasıl zamanlamalar bunlar yahu? 800@5-5-5 ve 1066@6-6-6. Cas6 hızında 1066 bellek ilk defa görüyorum..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
8-8-8-24 (1333MHz) ve 9-9-9-24 (1600MHz) ilerleme nerde ?düşüş nerde?anlamadım After_Dark ? 2000mhz de stn 9 CAS da çalışan bellekler var
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After_Dark 10 yıl
Haber için saol FX57 Bide fiyatları belli olsaydı güzel olucak ayrıca DRR3 CAS gerçekten ilerleme olmuş baya düşümüş.
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