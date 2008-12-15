A-Data, Gaming serisi yeni DDR2 ve DDR3 belleklerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Bellek üreticisi A-Data, Gaming serisi yüksek performanslı ürün gamına yeni modeller ekliyor. Firmanın XPG (Xtreme Performance Gear) çatısı altında hazırladığı çift ve üç kanal destekli yeni bellek kitlerinden Nehalem platformunda kullanılacak üç kanal modeller, 1333MHz / 1600MHz'de görev yapıyor ve modeline göre farklı kapasite alternatifleriyle kullanıma sunulurken 8-8-8-24 (1333MHz) ve 9-9-9-24 (1600MHz) zamanlamalarıyla geliyor.

A-Data ayrıca DDR2 serisine de yeni modeller ekliyor. Firmanın 800MHz ve 1066MHz'de çalışan yeni bellek kitleri 1GB/2GB modül ve 2GB/4GB'lık kitler halinde satışa sunuluyor. Saat hızına göre 5-5-5-12 ve 6-6-6-18 zamanlamalarıyla gelen bellekler de duyurusu yapılan diğer yeni modeller gibi ömür boyu garanti ile kullanıma sunulurken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.