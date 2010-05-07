A-Data, yeni taşınabilir sabit disklerini duyurdu

Depolama ve bellek çözümleri üreticilerinden A-Data, yeni taşınabilir sabit diskerlini duyurdu. A-Data'nın SH02 adı altında üreteceği taşınabilir sabit diskler, beyaz, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renkte üretilecek. 320 GB ve 500 GB kapasitelere sahip olan harici diskler, USB 2.0 arabirimini destekliyor. Çizilmez yüzeye sahip olan A-Data SH02 taşınabilir sabit diskler tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

A-Data, SH02 adını verdiği taşınabilir sabit disklerin fiyat ve piyasaya çıkış tarihi bilgilerini henüz açıklamadı