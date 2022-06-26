Haftaya A101 marketlerde tekne var

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Genelde uygun fiyatlı teknolojik ürünler ile tanıdığımız perakende gıda zincirlerinde bugüne kadar gördüğümüz belki de en büyük ürün satışa çıkıyor. Yaz ayları için fiber bir tekne alıcılarını bekliyor.

30 Haziran A101 aktüel ürünleri

30 Haziran A101 aktüel ürünleri arasında fiber bir tekne yer alıyor. Yaz ayları için ideal olan tekne 4 kişilik. 6HP ve 20HP arasında uzun şaft motorları dıştan takabiliyorsunuz. Uzunluğu 4.25m iken genişliği de 160cm. Yakıt tankı ve iki adet dolap da yer alıyor. Teknenin fiyatı 21.999TL.

A101 aktüel indirimler neler? 1 gün önce eklendi

Diğer bir ürün ise Volta VS5 Max elektrikli motorsiklet. Taşınabilir bataryası ile evde de şarj olabilen motorsiklet 101km menzile sahip ve 70km/s hıza ulaşabiliyor. LED farlar, LCD gösterge, 40kg kapasiteli taşıma platformu gibi özellikler 34999TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Son olarak Philips marka 65 inçlik 4K akıllı televizyon Dolby Vision, Dolby Atmos, 2x USB, 2xHDMI gibi özelliklerle 11999TL olarak satılacak. Yine Toshiba markasına ait 55 inçlik Android 4K TV 6999TL iken 32 inçlik akıllı TV de 3099TL seviyesinde.

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A101 aktüel ürünlerde tekne sürprizi