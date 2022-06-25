Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    A101 marketlerde indirim günleri başladı

    25 Haziran A101 aktüel indirim günlerinde televizyon, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, oyuncu faresi gibi ürünler ilk satış fiyatlarının da altında alıcılarını bekliyor. 
    Oy Ver

    A101
    Tam Boyutta Gör

    Yaz ayları ile birlikte A101 marketlerde de dönemlik indirim günleri başladı. Daha önce market raflarında yer almış olan aktüel teknoloji ürünleri bu haftadan itibaren biraz daha indirime girmiş şekilde yeniden satışta.

    25 Haziran A101 aktüel indirimler

    25 Haziran A101 aktüel ürünlerinde başlayan ve 8 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasında farklı kategorilerden ürünler yer alıyor. Televizyon, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, oyuncu faresi ilk satış fiyatlarının biraz daha altına tüketici ile buluşuyor. Özellikle ilk anda satın alamamış ve kaçırmış olanlar için daha avantajlı bir seçenek haline gelecek.

    25 Haziran A101 aktüel kataloğunda indirime giren ürünler şöyle sıralanıyor:

    • Samsung marka 43 inçlik Crystal UHD TV - 7199TL
    • Tecno Spark 6 4GB/128GB - 2299TL
    • Lenovo Ideapad AMD 3020e işlemcili 14 inçlik dizüstü - 3499TL
    • Philips 4000DPI optik oyuncu faresi - 125TL
    • Alcatel 1T10 1GB/16GB tablet modeli 699TL.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A03S
    Samsung Galaxy A03S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız