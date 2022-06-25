A101 marketlerde indirim günleri başladı

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Yaz ayları ile birlikte A101 marketlerde de dönemlik indirim günleri başladı. Daha önce market raflarında yer almış olan aktüel teknoloji ürünleri bu haftadan itibaren biraz daha indirime girmiş şekilde yeniden satışta.

25 Haziran A101 aktüel indirimler

25 Haziran A101 aktüel ürünlerinde başlayan ve 8 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasında farklı kategorilerden ürünler yer alıyor. Televizyon, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, oyuncu faresi ilk satış fiyatlarının biraz daha altına tüketici ile buluşuyor. Özellikle ilk anda satın alamamış ve kaçırmış olanlar için daha avantajlı bir seçenek haline gelecek.

ŞOK aktüel ürünler neler? 6 gün önce eklendi

25 Haziran A101 aktüel kataloğunda indirime giren ürünler şöyle sıralanıyor:

Samsung marka 43 inçlik Crystal UHD TV - 7199TL

Tecno Spark 6 4GB/128GB - 2299TL

Lenovo Ideapad AMD 3020e işlemcili 14 inçlik dizüstü - 3499TL

Philips 4000DPI optik oyuncu faresi - 125TL

Alcatel 1T10 1GB/16GB tablet modeli 699TL.

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