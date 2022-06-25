A101 marketlerde indirim günleri başladı

Yaz ayları ile birlikte A101 marketlerde de dönemlik indirim günleri başladı. Daha önce market raflarında yer almış olan aktüel teknoloji ürünleri bu haftadan itibaren biraz daha indirime girmiş şekilde yeniden satışta.
25 Haziran A101 aktüel indirimler
25 Haziran A101 aktüel ürünlerinde başlayan ve 8 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasında farklı kategorilerden ürünler yer alıyor. Televizyon, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, oyuncu faresi ilk satış fiyatlarının biraz daha altına tüketici ile buluşuyor. Özellikle ilk anda satın alamamış ve kaçırmış olanlar için daha avantajlı bir seçenek haline gelecek.
25 Haziran A101 aktüel kataloğunda indirime giren ürünler şöyle sıralanıyor:
- Samsung marka 43 inçlik Crystal UHD TV - 7199TL
- Tecno Spark 6 4GB/128GB - 2299TL
- Lenovo Ideapad AMD 3020e işlemcili 14 inçlik dizüstü - 3499TL
- Philips 4000DPI optik oyuncu faresi - 125TL
- Alcatel 1T10 1GB/16GB tablet modeli 699TL.
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