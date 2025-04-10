ABD'de gençler arasında iPhone'un popülerliği artıyor: Yüzde 88'i iPhone sahibi

ABD'deki gençlerin %88'i iPhone sahibi
ABD'deki gençler arasında yakın zamanda yapılan bir ankette, iPhone'un en çok tercih edilen akıllı telefon olmaya devam ettiği görüldü. Anket sonuçlarına göre, şu anda gençlerin yüzde 88'i bir iPhone'a sahip durumda. Bu rakam geçtiğimiz seneki yüzde 85'lik orana göre önemli bir artışı temsil ediyor.
Apple'ın bu başarısı, yalnızca yazılım, donanım ve estetik açıdan kusursuza yakın ürünler üretmesinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda iPhone'un bir statü sembolü olması ve gençlerin de statü belirten sembollere oldukça duyarlı olması önemli bir etken olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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