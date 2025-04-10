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    Anlık Bildirim

    ABD'de gençler arasında iPhone'un popülerliği artıyor: Yüzde 88'i iPhone sahibi

    iPhone özellikle gençler arasında en popüler akıllı telefon olmayı sürdürüyor.  Yakın zamanda yapılan bir çalışma, ABD'de gençlerin yüzde 88'inin iPhone sahibi olduğunu ortaya koydu.
    ABD'de gençler arasında iPhone'un popülerliği artıyor Tam Boyutta Gör
    iPhone özellikle gençler arasında en popüler akıllı telefon olmayı sürdürüyor. Küresel olarak görülen bu eğilim, ABD'de çok daha yüksek seviyede seyrediyor.

    ABD'deki gençlerin %88'i iPhone sahibi

    ABD'deki gençler arasında yakın zamanda yapılan bir ankette, iPhone'un en çok tercih edilen akıllı telefon olmaya devam ettiği görüldü. Anket sonuçlarına göre, şu anda gençlerin yüzde 88'i bir iPhone'a sahip durumda. Bu rakam geçtiğimiz seneki yüzde 85'lik orana göre önemli bir artışı temsil ediyor.

    ABD'de gençler arasında iPhone'un popülerliği artıyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, gençlerin yüzde 88'i bir sonraki akıllı telefon tercihlerini iPhone olduğunu ifade etti. Yüzde 25'i ise sonbaharda çıkacak olan iPhone 17'ye terfi etmeyi planladığını belirtti. Bu artan rakamlar, iPhone'un özellikle genç tüketiciler tarafından ne kadar çok tercih edildiğini gösteriyor.

    Apple'ın bu başarısı, yalnızca yazılım, donanım ve estetik açıdan kusursuza yakın ürünler üretmesinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda iPhone'un bir statü sembolü olması ve gençlerin de statü belirten sembollere oldukça duyarlı olması önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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