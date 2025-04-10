ABD'de gençler arasında iPhone'un popülerliği artıyor: Yüzde 88'i iPhone sahibi

Tam Boyutta Gör iPhone özellikle gençler arasında en popüler akıllı telefon olmayı sürdürüyor. Küresel olarak görülen bu eğilim, ABD'de çok daha yüksek seviyede seyrediyor.

ABD'deki gençlerin %88'i iPhone sahibi

ABD'deki gençler arasında yakın zamanda yapılan bir ankette, iPhone'un en çok tercih edilen akıllı telefon olmaya devam ettiği görüldü. Anket sonuçlarına göre, şu anda gençlerin yüzde 88'i bir iPhone'a sahip durumda. Bu rakam geçtiğimiz seneki yüzde 85'lik orana göre önemli bir artışı temsil ediyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, gençlerin yüzde 88'i bir sonraki akıllı telefon tercihlerini iPhone olduğunu ifade etti. Yüzde 25'i ise sonbaharda çıkacak olan iPhone 17'ye terfi etmeyi planladığını belirtti. Bu artan rakamlar, iPhone'un özellikle genç tüketiciler tarafından ne kadar çok tercih edildiğini gösteriyor.

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Apple'ın bu başarısı, yalnızca yazılım, donanım ve estetik açıdan kusursuza yakın ürünler üretmesinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda iPhone'un bir statü sembolü olması ve gençlerin de statü belirten sembollere oldukça duyarlı olması önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

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ABD'de gençler arasında iPhone'un popülerliği artıyor